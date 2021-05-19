Üniversite mezunu gençler umutsuz ve kaygılı

İBB İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul’daki genç işsizliğin durumunu ortaya koyan “Üniversite Mezunu Ev Gençleri Araştırması” raporunu yayımladı. Üniversite mezunu gençlerle yapılan anket çalışması yapılarak elde edilen çalışmada dikkat çekici veriler ortaya çıktı. Rapora göre, gençlerin yüzde 87.3’ü, işsiz olmasını önemli yerlerde tanıdıklarının olmamasına bağlıyor. Yüzde 58.6, mezun olduğu alandan iş bulma umudu olmadığını; yüzde 15.9 ise boş kalmamak için yüksek lisans yaptığını söyledi.
Araştırma rakamlara şöyle yansıdı:
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Ankete katılan gençlerin yüzde 34.3’ü bir senedir, yüzde 65.7’si bir seneden uzun bir süredir iş aradığını söyledi.
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Katılımcılara şu an işsiz olmalarını neye bağladıkları sorulduğunda, yüzde 87.3’ü önemli yerlerde tanıdıklarının olmamasına, yüzde 83.8’i Türkiye’de fırsat eşitliği bulunmamasına, yüzde 39.6’sı ise kriterlerine göre iş bulunmamasına bağladı. Katılımcıların yüzde 64.8’i, Türkiye’de girişimci olmak için gerekli şartların mevcut olmadığını belirtti.
TANIDIK YOKSA İŞ BULMAK ZOR
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Katılımcıların yüzde 83.2’si bir tanıdığı olmadan Türkiye’de iş bulmanın zor olduğunu; yüzde 73.8’i çalışmadığı için ailesine ve yakın akrabalarına karşı kendini mahcup hissettiğini söyledi.
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Katılımcıların yüzde 58.6’sının üniversitede okuduğu bölümle alakalı bir iş bulabileceğine dair umudu yok. Bu oranın, iletişim fakültesi mezunlarında yüzde 75.8, edebiyat fakültesi mezunlarında yüzde 64.3, iktisadi ve idari bilimler mezunlarında ise yüzde 63.8.
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Katılımcıların yüzde 15.7’si şu anda yüksek lisans eğitim aldığını belirtti. Yüzde 50.8’i akademik kariyer yapma, yüzde 54’ü iş bulma imkanını, yüzde 49.2’si kendini gerçekleştirme ve yüzde 15.9’u ise boş kalmamak amacıyla yüksek lisans yapıyor.
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Katılımcıların yüzde 84.6’sı imkanı olsa yurt dışında çalışmak isterken bu oran, erkeklerde yüzde 87.2, kadınlarda yüzde 82.5. Yurtdışında çalışılmak istenilen ülkelerden yüzde 24.5 ile ilk sırada yer alan Almanya’yı, Kuzey ülkeleri, İngiltere, Kanada ve ABD takip etti.
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Katılımcıların yüzde 14’ü herhangi bir işte çalışabileceğini söyledi.
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Katılımcılara “Aylık en az ne kadar maaşla çalışmayı kabul edersiniz?” sorusu soruldu. Verilen yanıtlar doğrultusunda gençlerin aylık ortalama 3 bin 513 TL’ye çalışmayı kabul edecekleri görüldü. Yüzde 91.6,5 bin TL’den daha düşük, yüzde 26.9 ise asgari ücret ve daha düşük bir ücret karşılığında çalışabileceğini söyledi.
KAYGI DERECESİ 10 ÜZERİNDEN 7.7
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Katılımcıların mutluluk, yaşam memnuniyeti ve kaygılarını 10 üzerinden değerlendirmeleri istendi. Mutluluk düzeyinin 4.1, yaşam memnuniyetlerinin 4, umutlarının 3.7, kaygı düzeylerinin ise 7.7 olduğu görüldü.
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Katılımcıların yüzde 65.5’i Türkiye ekonomisinin yakın dönemde kötüleşeceğini, yüzde 26.9’u değişmeyeceğini, yüzde 7.6’sı ise iyileşeceğini düşündüğünü ifade etti.
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Katılımcıların yüzde 46.8’i kendi ekonomik durumunun yakın dönemde kötüleşeceğini, yüzde 33’ü değişmeyeceğini, yüzde 20.2’si ise iyileşeceğini düşünüyor.
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Altı ay içerisinde iş bulacağını düşünenlerin yüzde 39.7’si;iki sene ve üzerinde iş bulacağını düşünenlerin yüzde 15.6’sı ekonomik durumunun iyileşeceğini düşündüğünü belirtti.
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Daha önce iş deneyimi olanların yüzde 49.5’i, iş deneyimi olmayanların yüzde 36.3’ü kendi ekonomik durumunun kötüleşeceğini düşündüğünü kaydetti.