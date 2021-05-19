Üniversite mezunu gençler umutsuz ve kaygılı

Katılımcıların yüzde 84.6’sı imkanı olsa yurt dışında çalışmak isterken bu oran, erkeklerde yüzde 87.2, kadınlarda yüzde 82.5. Yurtdışında çalışılmak istenilen ülkelerden yüzde 24.5 ile ilk sırada yer alan Almanya’yı, Kuzey ülkeleri, İngiltere, Kanada ve ABD takip etti.

Katılımcılara “Aylık en az ne kadar maaşla çalışmayı kabul edersiniz?” sorusu soruldu. Verilen yanıtlar doğrultusunda gençlerin aylık ortalama 3 bin 513 TL’ye çalışmayı kabul edecekleri görüldü. Yüzde 91.6,5 bin TL’den daha düşük, yüzde 26.9 ise asgari ücret ve daha düşük bir ücret karşılığında çalışabileceğini söyledi.