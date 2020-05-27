UNESCO Kadıköy Belediyesi’nin dayanışma mutfağını paylaştı

UNESCO, Kadıköy Belediyesi’nin 65 yaş üstü ihtiyaç sahipleri için hazırladığı sıcak yemek hizmetini sosyal medya hesabından paylaştı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO, tüm dünyada korona virüsüne karşı verilen mücadele örneklerini inceliyor ve bildirimlerde bulunuyor. Daha önce Kadıköy Belediyesi’nin 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi yurttaşlara yönelik yürüttüğü ‘Komşuluk Gibisi Yok’ kampanyasını örnek gösteren UNESCO bu kez de sıcak yemek hizmetini sosyal medya hesabından paylaştı.

UNESCO sosyal medya hesabı twitterda, Kadıköy Belediyesi’nin, ‘Sen Güvende Kal’ adıyla biraraya gelen şef ve aşçılarla birlikte yürüttüğü dayanışma mutfağına yer verildi. ‘Kriz zamanlarında ve daima komşuluk gibisi yok’ başlığı ile paylaşılan iletide, Kadıköy Belediyesi’nin COVID 19 sürecinde tek başına yaşayan yaşlılara yönelik büyük çaba sarf ettiği belirtildi.