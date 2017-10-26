Haftalık Bağımsız Gazete 27 Ekim 2017
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Uçurtmalar gökyüzünde…

Uçurtmalar gökyüzünde…
Alper Kaan YURDAKUL

Genç yaşlı 7’den 70’e birçok Kadıköylü 21 Ekim sabahı Moda Sahili’nde “Moda Uçurtma Festivali” için bir araya geldi. Etkinliğin organizatörler tarafından bir hafta ertelendiğini alana gelince öğrenmeleri ise etkinliğe katılmak için gelenlere engel olmadı. Kadıköylü uçurtma severler etkinliğin iptaline rağmen Moda Sahili’nin benzersiz ortamında uçurtmalarını göğe yükseltti. Festival 1 Nisan 12.00’de yine Moda Sahili’nde yapılacak. 

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