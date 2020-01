Tutuklu kadınlar için dayanışma mezatı

Yoğurtçu Kadın Forumu, 3. Dayanışma Mezatı’nı 5 Ocak’ta Muaf Kadıköy’de gerçekleştirdi. Mezadın geliri ise hayatlarını savundukları için cezaevinde olan kadınlara gidiyor

Gezi Parkı eylemlerinin ardından Haziran 2013’ten beridir faaliyet gösteren Yoğurtçu Kadın Forumu, 5 Ocak’ta tutuklu ve ihtiyaç sahibi kadınların ihtiyaçlarını karşılamak için Muaf Kadıköy’de bir dayanışma mezadı düzenledi.

Ellerinden geldiğince dayanışmayı büyütmeye çalıştıklarını söyleyen Yoğurtçu Kadın Forumu’ndan Selin Top, mezadın amacını şöyle açıklıyor: “Mezattan elde ettiğimiz gelir ile öncelikle hayatını savunduğu için cezaevinde olan kadınların eğer ihtiyaçları varsa, ihtiyaçlarını gidermek için kullanıyoruz. Onun dışında içinde bulunduğumuz çeşitli kadın platformları var. O platformlarda ortak eylemlere bütçe oluşturmaya çalışıyoruz ve başka dayanışma gerektiren, kadın arkadaşlarımızın herhangi bir ihtiyacı vs. olduğu durumlarda dayanışmayı örebilmek için kullanıyoruz. Yoğurtçu Kadın Forumu tamamen gönüllü ve hiçbir bütçesi olmayan bir birliktelik olduğu için aslında karınca kararınca mini bir bütçe oluşturmuş oluyoruz bu şekilde.”

FEMİNİST BİR FORUM

Yapılan mezatta ürünlerin hepsinin kadınlar tarafından getirildiğini söyleyen Top, üzerine cüzi miktarlarda ücretler yazarak satışa çıkardıklarını söylüyor. Top “Aslında alternatif ekonomileri ve Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu bu ekonomik kriz sürecini düşündüğümüzde bu mezatla hem ihtiyacımız olan eşyaları çok daha ucuza almış oluyoruz hem de bu bütçeyle diğer kadın arkadaşlarımızla dayanışmayı büyütmüş oluyoruz. Aslında iki türlü de iyi bir model olmuş oluyor.” diyor.

Haziran 2013’ten beridir hiç ara vermeden her çarşamba toplandıklarını belirten Top, her haftanın gündemini birlikte belirlediklerini ve forum içinde hiçbir hiyerarşinin olmadığını söylüyor. Tartışmaların feminist düzlemde yürütüldüğünü belirten Top “ O hafta yapılan forumun içeriği ve biçimi gelen kişilerin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda değişiyor. Mesela önümüzdeki hafta hayatını savunduğu için cezaevinde olan kadınlar ve politik nedenlerle tutuklanmış kadınlara yılbaşı kartlarını göndereceğiz. Bunu her yıl yapmaya çalışıyoruz.” diyor.

Mezadı ortak bir çabayla yaptıklarını söyleyen Yoğurtçu Kadın Forumu’ndan Pelin Boğa ise, gelen kişilere mezadı dayanışma amaçlı yaptıklarını söylediklerinde olumlu dönüşler aldıklarını belirtiyor.

