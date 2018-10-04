Türkiye’nin ilk afet eğitim parkı Kadıköy’de

Yaptığı projelerle örnek olmaya ve ilklere imza atmaya devam eden Kadıköy Belediyesi, Kadıköylülere Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı’nı kazandırıyor

Kadıköy Belediyesi, doğal afetler konusunda halkı bilinçlendirmek amacıyla 2017 yılında Kozyatağı Mahallesi Saniye Ermutlu Sokak’ta yapımına başladığı, Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı’nı 11 Ekim Perşembe günü açıyor.

Kadıköy Belediyesi çalışanlarına, Kadıköylü yetişkinlere ve çocuklara yönelik doğal afet eğitimlerinin verilmeye başlandığı parkın amaçları arasında doğal afetlerin oluşumlarını, afet esnasında yapılması gerekenleri, afet öncesinde ve sonrasında alınabilecek önlemleri çeşitli simülasyonların da yardımıyla uygulamalı bir şekilde anlatabilmek var. Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı’nda “Deprem Deneyim Odası”, “5 Boyutlu Sinema”, “İnteraktif Portatif Yangın Simülasyonu” ile yetişkinler için atölyeler, sivil toplum kuruluşları eğitimi ve etkinlikleri, grup ziyaretleri ve açık alan oyunları yer alıyor.

DEPREM DENEYİM ODASI

Depremin nasıl oluştuğu, deprem sırasında ve sonrasında neler yapılması gerektiğinin uygulamalı olarak anlatıldığı Deprem Deneyim Odası’nda deprem simülasyon sistemi ile ülkemizde ve dünyada olmuş bazı hasar verici depremler gerçeğe yakın olarak simüle ediliyor. Katılımcılar deprem sonrasında neden çök-kapan-tutun yapılması gerektiğini, düşebilecek eşyalardan korunmak için mobilyaların sabitlenmesinin önemini, deprem sırası ve hemen sonrasında doğalgaz, su ve elektriğin neden ve nasıl kesilmesi gerektiğini tecrübe ediyor.

5 BOYUTLU SİNEMA

Sinemada katılımcılara yaklaşık 6 dakika süren eğitim filmi ile afet planı, düşerek zarar verebilecek eşyaların sabitlenmesi, afet çantası, artçı depremler ve davranış şekilleri gibi deprem öncesi, deprem sırası ve sonrasında neler yapılması gerektiğiyle ilgili birçok konu anlatılıyor.

İNTERAKTİF PORTATİF YANGIN SİMÜLASYONU

Yangın ve çeşitleri, yangına nasıl müdahale edilmesi gerektiği, yangın söndürme ekipmanlarının kullanımı, kişisel güvenlik önlemleri, yangına müdahale etme becerilerinin geliştirilmesi gibi konularda uygulamalar yapılıyor.

AFET BİLİNCİ OLUŞTURAN OYUNLAR

Afet Bilinçlendirme Parkı’nda ayrıca Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı eğitmenleri tarafından hazırlanan oyunlar ve etkinlikler ile katılımcıların park içerisinde oynayarak ve deneyerek afetler hakkında bilinç düzeyinin artırılması hedeflenmekte. Oynanacak oyunlar içerisinde şunlar yer alıyor; “Afet Çantamı Topluyorum, Eşini Bul Afet Çantanı Hazırla, Ailece Kamptayız, P.A.S.S (Su/Simülasyon/Yangına Müdahale), Paletler Yarışıyor (Dumandan Kaçış), Sedye Yapma ve Taşıma Şekilleri, Takımdaşlık oyunları (İp koordinasyon oyunları…), Origami Atölyesi.”

DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR PARK MOBİLYALARI

Parklarda oturma ve dinlenme amaçlı kullanılan bankların ocak-depo, kamelyaların ise çadır olarak dönüşebilmesinin afetlerden sonra insan hayatını kolaylaştırabileceği düşünüldüğü için parkta afetler sonrası için farklı fonksiyonları olan dönüştürülebilir park mobilyaları bulunuyor.

PARK 7 GÜN AÇIK

Afetler konusunda bilinçlenmek ve farkındalık kazanmak amacıyla birçok etkinliğin ve çalışmanın yer aldığı Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı, haftanın 7 günü açık olacak. 09.00 ile 22.00 saatleri arasında açık olacak parktaki tüm etkinlikler ve eğitimler için randevu almak gerekiyor. Randevu ve ayrıntılı bilgi için (0216) 464 89 41 nolu telefonu arayabilirsiniz.