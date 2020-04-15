Türkiye’den ve dünyadan online eğitim fırsatları

Dil öğrenmek, mesleki bilgilerinizi arttırmak ya da ilgi duyduğunuz konularda daha fazla bilgi ve eğitim almak istiyordunuz fakat vaktiniz yoktu. Korona virüsü nedeniyle evde kaldığınız bu günler tüm bunları yapmak için uygun fırsat olabilir

Malum salgın sürüyor. Önlem olarak evde kalıyoruz. Bahar da geldi. Evden çalışma, hamur işleri, diziler, online oyunlar hepsi bir yere kadar. Peki başka ne yapabiliriz? İşte bu noktada Türkiye’den ve dünyadan online eğitim siteleri imdadımıza koşuyor. Dil eğitiminden, kişisel gelişime, sunum tekniklerinden, meslek eğitimlerine kadar pek çok eğitimi oturduğunuz yerden almanız mümkün. İşte bunlardan bazıları:

Ivy League

Online eğitimlerden en ilgi çekici olanı Harvard, Pensilvanya, Yale, Columbia gibi üniversitelerin başlattığı online eğitimler. Korona salgını nedeniyle Amerika'da Brown, Harvard, Cornell, Princeton, Dartmouth, Yale, Columbia ve Pensilvanya Üniversitesi'nin oluşturduğu 'Ivy League' tarafından online olarak 450 ücretsiz ders başlatıldı.

Eğer yabancı dilim yeterli diyorsanız oturduğunuz yerden bu üniversitelerin kurslarına katılabilirsiniz. Kurslardan bazıları şöyle: Yale Üniversitesi: Gündelik Hayatın Ahlakları, Pensilvanya Üniversitesi: Gazetecilik İngilizcesi, Columbia Üniversitesi: Küresel Beşeri Eğilimleri, Harvard Üniversitesi: Adalet

Adres: https://www.classcentral.com/collection/ivy-league-moocs

Khan Academy

İlkokuldan, üniversiteye, matematikten finansa, kişisel gelişime isteyen herkesin, istediği an, istediği yerden katılabileceği eğitimler ücretsiz. 1 milyar izleyiciye ulaşan bu platform, her ay 40 milyon öğrenciye eğitim veriyor.

Birçok eğitim ve ders videosunun bulunduğu site Türkçe dil desteği de sunuyor. Khan Academy size pek çok üniversite dersini online izleme imkanı sunarken derslerde animasyon ve grafiklerle yenilikçi bir öğretim metodu izleniyor.

Adres: https://khanacademy.zendesk.com/hc/en-us

Google Dijital Atölye

Google’ın sunduğu bu platform, özellikle dijital pazarlamaya ilgisi olan insanların ücretsiz olarak dijital pazarlama hakkında eğitim almalarını ve eğitimlerini tamamladıkları takdirde sertifika sahibi olmalarını sağlıyor. 106 dersten oluşan seride dijital pazarlamada işinize yarayacak bilgilere erişebilirsiniz.

Adres: https://learndigital.withgoogle.com/dijitalatolye/courses

İstanbul İşletme Enstitüsü

Ücretli ve ücretsiz pek çok alanda eğitim olanağı olan uygulamalardan biri de İstanbul İşletme Enstitüsü.

Yabancı dil eğitimlerinden işaret dili eğitimlerine, yazılım eğitimlerinden kişisel gelişim eğitimlerine 100 farklı alanda eğitim verilen sitede pek çok eğitim ücretsiz.

Adres: https://www.iienstitu.com/

Campusonline

Yeditepe Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi gibi üniversitelerin işbirliği ile verilen online eğitimlerde iş güvenliği, finans, hukuk, sağlık, satış pazarlama, kişisel gelişim gibi başlıklar yer alıyor. Herkesin katılımına açık olan eğitimler sonunda ilgili üniversitelerden sertifika alabiliyorsunuz.

Adres: https://www.campusonline.com/

EdX

Yaklaşık 7 milyon öğrencinin kullandığı edX diğer online eğitim sistemlerine göre daha teknik konuları içeriyor. Kurs ve derslerin çoğunu tamamladığınızda online sertifika imkanı sunan sitede 140 kurumdan 2500 konuda eğitim alabiliyorsunuz. Bu kurumlar arasında Boston Üniversitesi, Sorbonne Üniversitesi gibi dünyanın en iyi üniversiteleri yer alıyor.

Ücretsiz olan eğitimlerden sertifika almak isterseniz tamamladığınız kurslar ve programlar sonunda sertifika için ücret ödemeniz gerekiyor.

Adres: https://www.edx.org/

ODTÜ Bilgeİş

ODTÜ ve Bilgeİş tarafından faaliyete geçirilen tamamen ücretsiz ve devlet desteği ile hayata geçirilen projede herkese çevrimiçi ders olanağı sağlanıyor. Bilişim ve tasarım olmak üzere çok sayıda kategori ve başlık altında eğitim alabildiğiniz platformda dersleri tamamlamak koşuluyla ODTÜ onaylı sertifikaya sahip olabilirsiniz.

Adres: https://bilgeis.net/tr

Coursera

Coursera online platformlar arasında en popüler olanlardan biri. Sisteme katılan üniversiteler arasında Michigan, Penn, John Hopkins, Stanford gibi prestijli üniversiteler yer alıyor. Ders alan diğer binlerce öğrenciyle konuşup, tartışabileceğiniz platform da var. Tamamen ücretsiz olarak dersleri takip edebiliyorsunuz. Katıldığınız dersin resmi sertifikasını da almak istiyorsanız bir miktar para ödüyorsunuz.

Adres: https://www.coursera.org/

Academic Earth

Oxford Üniversitesi, Columbia Üniversitesi, New York Üniversitesi’nin daha pek çok prestijli üniversitenin kurs videosu ücretsiz olarak yayınlanıyor. Ekonomiden sanat tarihine; psikolojiden, pazarlamaya kadar pek çok konu bulabilirsiniz.

Adres: https://academicearth.org/

Busuu

Ben sadece dil öğrenmek ya da az çok bildiğim bir dili geliştirmek istiyorum diyorsanız dil öğreniminde dünyanın en büyük sosyal iletişim ağlarından biri olan Busuu size göre demektir. Bilgisayarınızdan, tabletinizden veya cep telefonunuzdan onlarca dilden birini seçebilir günde sadece birkaç dakika ayırarak dil öğrenmeye adım atabilirsiniz. Biraz disiplinli bir çalışmayla kısa sürede ne kadar geliştiğinizi göreceksiniz.

Adres: https://www.busuu.com/tr