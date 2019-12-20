Türkiye “okuyorum” dedi

“Türkiye Okuma Kültürü Araştırması 2019” raporuna göre, önceki araştırmalarla karşılaştırıldığında “Okuyorum” yanıtı verenlerin sayısında artış gözlendi

Türkiye’de okuma kültürüne yönelik bugüne kadar yapılan en kapsamlı projelerden biri olan OKUYAY(Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma Platformu) toplantısı 17 Aralık Salı günü Yapı Kredi Kültür Sanat Loca’da gerçekleşti. Türkiye Yayıncılar Birliği öncülüğünde hayata geçirilen projeye Türk Kütüphaneciler Derneği, Anne Çocuk Eğitim Vakfı, Kingston Üniversitesi ve Kadıköy Belediyesi de destek verdi. Toplantıda, KONDA Araştırma ve Danışmanlık tarafından yürütülen Türkiye Okuma Kültürü Araştırması 2019 raporu ve OKUYAY Platformu’nun projelerini yürüteceği İstanbul, Ankara, Adana ve Samsun illerinde yapılan çalışmalar ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı. Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk’ün açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, Türkiye Yayıncılar Birliği Genel Koordinatörü Ebru Şenol proje hakkında bilgilendirme yaptı. OKUYAY Platformu sektör uzmanı Sevengül Sönmez ise Türkiye Okuma Kültürü Araştırması 2019 sonuçlarını katılımcılarla paylaştı.

KONDA’nın 2008 yılında yaptığı ankete katılanların yüzde 70’i net bir şekilde kitap okumadığını belirtmişti, oysa bu araştırmanın sonuçlarına göre aynı oran yüzde 36’ya düşmüş durumda. Son 3 ayda en az bir kitap okuduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 30’dan yüzde 64’e çıkmış. Bununla birlikte Türkiye ortalamada 3 ayda 2,7 kitap okumuş. Araştırma aynı zamanda “Okuyabilir” olarak belirlenen kümenin de azımsanmayacak oranda olduğunu da tespit ediyor.

OKUYAY Platformu kapsamında yapılan tüm araştırmaların sonuç raporlarına www.okuyayplatformu.com adresinden ulaşabilirsiniz.