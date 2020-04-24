Turizm de pandemiden payını aldı

Korona virüsün yayılmasıyla ağır bir darbe alan turizm sektörü zor durumda. Yöneticisinden otel çalışanına kadar herkes evde kaldı. Sektörde yaşanan krizin tüm boyutlarını, ne tür önlemler alınması gerektiğini araştırdık

Haber: Simge Kansu/ Görkem DURUSOY

Her yıl 15-22 Nisan haftası Dünya Turizm Haftası olarak kutlanıyor. Ancak bu yıl dünyayı sarsan pandemi nedeniyle turizmciler pek kutlama havasında değil. Turizm için önemli olan yaz sezonu yaklaşırken ülkelerin uçuş sınırlaması getirmesi, seyehat yasakları, sokağa çıkma sınırlandırmaları ve rezervasyon iptalleri sektörü sarsıyor. Hem işverenler hem sezonluk turizm işçileri zorda… Biz de Turizm Haftası’nı fırsat bilerek sektörün yaşadığı olumsuz etkilenmeyi DİSK’e bağlı Devrimci Turizm İşçileri Sendikası Genel Başkanı Mustafa Yahyaoğlu ve 16 yıllık turizm tecrübesi olan otel sorumlusu Kansu Doğan ile değerlendirdik.

“SEZON BAŞLAMADAN BİTTİ”

Turizm sektörü üzerine değerlendirmeler yapan Devrimci Turizm İşçileri Sendikası Genel Başkanı Mustafa Yahyaoğlu, “Korona virüsü ülkemizde tam da turizmin yüksek sezonu başlamak üzereyken, sezonluk turizm işçileri işbaşı yapmaya hazırlanırken bizi yakaladı. Mart başı umreden dönenler ve yurtdışı kaynaklı kontrolsüz giriş çıkışlar sonucu, salgın ülkemizde de yayılma gösterdi. Turizm; sağlık, güvenlik, hijyen, huzur ortamı yoksa yaşayamaz. 2019 yılında ülkemize 52 milyon turist geldi ve 927 bin kayıtlı, 2 milyon kayıt dışı işçi turizm hizmet sektörünün değişik birimlerinde çalıştı. Bu sebepten ülkemiz 32 milyar dolar doğrudan gelir sağladı. Bu doğrultuda baktığımızda bu yıl sezon başlamadan bitmiş görünüyor. Yurt dışından turist beklentimiz yok. Temmuza kadar sıfır, daha sonra ne olacağı belli değil. Turizmde çalışan 3 milyona yakın işçinin çok büyük bir kısmı işbaşı yapamayarak 2020 yılını işsiz geçirecekler.” şeklinde konuştu.

Kötü günleri geride bıraktığımızda turizmin önümüzdeki yıllarda ülkemiz için bacasız sanayi olmaya devam edeceğini belirten Yahyaoğlu “Önümüzdeki yıllarda milyonlarca işçi daha istihdam edecek bir boyuta da ulaşabiliriz. Ancak bindiğimiz dalı kesmeden, geçmişteki hataları tekrarlamadan, geçmişin doğru analizleri yapılarak yeni dönemin beklentileri doğru tespit ve uygulamalarla yürünmelidir. Turizm sektörü açık büfeler yerine kişiye özel hizmetler vererek, gerçekten güvenilir hijyen sertifikaları uygulayarak, misafir sayılarını azaltıp sosyal mesafeler ve kaliteyi artırarak, uçaklar ve otobüsleri yeni dönem talepler doğrultusunda yapılandırarak geleceğe hazırlanmalı. Bu yıl yaşanacak işsizlik sorunu, başka sosyal yaralar açmayacak şekilde toplumsal barış korunarak ortak akılla çözmeli.” dedi.

“OTELLER UMUDUNU KAYBETTİ”

Uzun yıllar turizm sektöründe çalışan ve Mısır, İsrail, Dubai gibi bölgelerde bulunan, şimdilerde ise Türkiye’de otel yöneticiliği yapan Kansu Doğan, “Ülkemizde milyonlarca kişinin çalıştığı bir sektör virüsle beraber milyonlarca işsizi beraberinde getirdi. Sezonluk çalışan turizmci için durum daha da vahim. Nisan ayında otellerin açılmasıyla işini yapan, ekim ayında işi biten turizm çalışanı tam işe başlayacakken şimdi beklemek durumunda. Otellere malzeme tedarik eden toptancılar dahil olmak üzere milyonlarca kredi ile ayakta duran bazı otel sahipleri için çıkılmaz bir yol. Sezona Avrupa ile başlayan oteller umudunu iyice kaybetti zira yapılan açıklamalar da bu yönde. Ama biz umudumuzu kaybetmiyoruz. Temmuz ayında kısmen de olsa açılacağına, Avrupa’dan misafir geleceğine inanıyoruz. Fakat turizm bakanımızın da açıklamasıyla Asya, Rusya, Belarus ve Özbekistan gibi ülkelerin yoğun olmasını bekliyoruz. Haziran başında yerli turist ile başlar, sıralanan ülkeler ile devam ederek geçen yıla göre yüzde 40 daha az oranla sezon biter.” ifadelerini kullandı.

“VİRÜSÜN SONUÇLARI BÜYÜK OLACAK”

Kiralık otellerin desteklerle ayakta kalıp kalmayacağını değerlendiren otel yöneticisi Kansu Doğan “Bu şekilde otellerin ayakta kalması çok zor çünkü kira, personel tedarikleri, her yıl yenilenen turizm ekipmanları, yani tüm bu unsurların hepsi dengeli ilerleyen bir sistemin sonucunda meydana gelir. Fakat hesaplanmayan bu virüs çok büyük sonuçlar getirecektir. Artık sertifika verilen oteller daha dikkatli ilerleyecektir, zaten turizm bakanımız bununla ilgili bir açıklamada bulunarak sertifika verilen oteller olacağını söyledi. Her yıl ileriye giden turizm sektörü uzun zaman sonra duraklama dönemine girecektir. Yeni sistem biraz daha tedbirli olacak diyebilirim. Ayrıca geçen yıl açıklanan turizm geliri 35,5 milyar dolardı, bu yıl haziran ayı sonu hareketlenme başlarsa 20 milyar dolar civarında biteceği belirtiliyor” şeklinde konuştu.