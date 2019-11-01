Tüm dünyadan sanat ve tasarım okulları geliyor

Dünyanın en iyi sanat ve tasarım üniversitelerinin temsilcileri 10 Kasım’da Kadıköy’de stant açarak okullarını tanıtacak

Tüm dünyadan sanat ve tasarım okullarını, sanat eğitimlerine ilgi duyan öğrenci ve genç profesyonellerle buluşturan INARTS; mimarlık, oyunculuk, fotoğrafçılık, dijital sanatlar, 3D animasyon, görsel sanatlar, oyun tasarımı, moda, tasarım, iç mimarlık, güzel sanatlar, dans, bale, tiyatro, endüstriyel tasarım, taşıt tasarımı, sanat yönetimi, film yapımcılığı gibi birçok branşta eğitim veren dünyaca ünlü okulları biraraya getiriyor.

Etkinliğe katılan okul temsilcileri, öğrencilere, okul ücretleri, giriş ve başvuru şartları, yurtdışında yaşam koşulları, ülkelerinin eğitim sistemleri ve iş olanakları hakkında her türlü bilgiyi vererek, eğitim görmek isteyenlerin bütün soru işaretlerini giderecek. Etkinlikte ön lisans, lisans, yüksek lisans eğitimlerinden yaz okulları ve kısa süreli mesleki ve hobisel eğitimler veren okullara kadar bütün eğitim alternatifleri bulunacak.

Amerika’dan İtalya’ya, Avustralya’dan Kanada’ya kadar farklı ülkelerden sanat eğitim kurumları kendilerini anlatacak.

8 Kasım 2019’da İzmir Swissotel’de, 9 Kasım 2019’da İstanbul Intercontinental Otel Taksim’de, 10 Kasım 2019’da ise Wyndham Grand Kalamış Otel Kadıköy’de gerçekleşecek etkinliğe giriş ücretsiz. Öğrenciler, ücretsiz online davetiyeye www.inartsfair.com/tr/online-registration adresindden ulaşabilirler.