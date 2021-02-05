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Tramvay hattı yenilendi, seferler başladı

Kadıköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen Kadıköy-Moda tramvay hattı güzergahındaki yenileme çalışmaları tamamlandı; durdurulan tramvay seferleri de yeniden başladı

Tramvay hattı yenilendi, seferler başladı
Seyhan Kalkan Vayiç

Kadıköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kent yaşamını olumsuz etkilememek amacıyla  korona virüsü salgını nedeniyle  yılbaşında uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma yasağında başlatılan Kadıköy-Moda tramvay hattı güzergahındaki yenileme çalışmaları, 24 Ocak tarihinde tamamlandı. Çalışmalar nedeniyle durdurulan tramvay seferleri de 25 Ocak tarihinden itibaren yeniden başladı. 

Tramvay işleyişindeki aksaklıkların giderilmesi için tramvay hat güzergâhındaki en sorunlu bölge olarak tespit edilen Cem Sokak ile Rıza Paşa Sokak'taki çalışmalar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütüldü. Sokakta yapılan yenileme projesinde standartlara uymayan ve tramvay geçişine engel olan araç park yerleri iptal edilerek yaya ulaşımına ayrıldı. 

“ONARIM VE BAKIM YAPILDI”

Standart ölçülerde olan araç park yerlerinin korunduğu çalışmada, bir süredir kullanım dışı kalmış olan Mühürdar Caddesi'ne dönüşteki tramvay durağı Gürbüztürk Sokak köşesine taşındı. Çalışmada yıpranmış yaya kaldırımları yenilendi; sokak genelinde ağaçlandırma çalışması yapıldı. Son yıllarda meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle oluşan yüzey suyundan kaynaklı sorunlara engel olmak için de sokak genelindeki yağmur suyu hattının bakımı ve onarımı yapıldı, bitişindeki hat bağlantısı yenilendi ve ilave ızgaralar konuldu. 

Etiketler; #fen işleri müdüriüğü #yenileme çalışması #Kadıköy Belediyesi #tramvay
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