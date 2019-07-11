Trafik kurallarını oyunla öğreniyorlar

Göztepe Çocuk Trafik Parkı yöneticisi Halil İbrahim Çıtak, “Amacımız temel trafik eğitimi vermek. Bu eğitimi de oynayarak ve eğlenerek vermeye çalışıyoruz.” diyor

Ülkemizde can kaybının en fazla trafik kazalarında yaşandığına dair bilgiyi özellikle haber programlarında çok sık duyarız. Trafik kazalarının can yakıcı bir boyut kazanması “trafik canavarı” diye hayal ürünü bir canlının yaratılmasına bile neden oldu. Trafik kazalarının yol açtığı üzücü tabloyu değiştirmek için yola çıkan Göztepe Çocuk Trafik Parkı da yarının yetişkinleri olacak çocuklara trafik bilinci aşılayarak trafik kazalarını önlemek amacıyla uygulamalı trafik eğitimi veriyor.

“Ağaç yaşken eğilir”in yola çıkış amacını en iyi anlatan atasözü olduğunun altını çizerek konuşmasına başlayan Göztepe Çocuk Trafik Parkı yöneticisi ve trafik dersi eğitmeni Halil İbrahim Çıtak, “Amacımız temel trafik eğitimi vererek bilinçaltına trafik kurallarını işlemek. Bu eğitimi de oynayarak, eğlenerek ve katılımcı bir şekilde vermeye çalışıyoruz. Çocuklar Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı’nın belirlediği temel trafik eğitimi filmini izliyor. Filmin ardından uygulamalı olarak 20 dakika akülü araç kullanıyor.” diyor.

ÖNCE SOLA SONRA SAĞA

“Çocuklar akülü arabaya binme heyecanıyla geliyor. Araba sürerken trafik levhalarını ve ışıklarını da görüyor.” diyen Halil İbrahim Çıtak konuşmasına şöyle devam ediyor; “Büyük bir heyecanla gelen çocukları sıkmadan eğlenceli bir hale getirerek trafik levhalarını ve ışıklarını anlatıyoruz. Yeşil ışık yandığı zaman bile kontrol ederek yolu geçmelerinin önemine dikkat çekiyoruz. Karşıdan karşıya geçilecek yerde alt ya da üst geçit, yaya yolu ve trafik ışığı yoksa nasıl davranmaları gerektiğini söylüyoruz ve şu cümleyi hatırlatıyoruz: ‘Önce solumuza sonra sağımıza ve tekrar solumuza bakıyoruz dikkatli ve hızlı adımlarla geçiyoruz.’ Ayrıca anne ve babanın elinin kesinlikle bırakılmaması gerektiğinin de altını çiziyoruz. Servise binmenin kurallarını aktarıyoruz. Emniyet kemeri takmanın önemini vurguluyoruz. Eğitimin sonucunda çocuklara trafik gönüllüsü belgesi takdim ediyoruz.”

Göztepe Çocuk Trafik Parkı’ndaki eğitimler 3 ile 9 yaş arası çocuklara 365 gün 10.00 ile 20.00 saatleri arasında randevulu bir şekilde veriliyor. Pazartesi, çarşamba ve perşembe günü 10.00 ile 11.30 saatleri arası çocuklara bireysel eğitim veriliyor, diğer vakitlerse yoğun ilgi gösteren okullara ayrılmış durumda. Okullardan öğrenci başına 25 TL alınırken bireysel olarak ders ücreti 50 TL olarak belirlenmiş.

“BİLİNÇLİ BİR GELECEK İÇİN…”

Parkta 8 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşen eğitimin misafir okulu olan Kadıköy Özel Patika Anaokulu kurucusu Petek Kılınç, eğitim gezilerinin çocuklara kalıcı bilgiler kazandırdığını söyledi ve sözlerine şu bilgileri ekledi; “Özellikle ülkemizde kazalardan dolayı çok sayıda kişi hayatını kaybediyor. O yüzden çocuklara trafik kurallarını anlatmalıyız. Bilinçli bir gelecek için şimdiden hareket etmeliyiz.”