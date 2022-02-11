TOKTUT’dan “askıda yemek” dayanışması

Boğaziçi Üniversitesi öğrenci ve mezunlarının pandeminin başlangıcında ihtiyaç sahibi vatandaşlar için başlattığı “Askıda Yemek” kampanyası aracılığı ile bugüne kadar 91 bin 620 öğün yemek dağıtıldı

Boğaziçi Üniversitesi öğrenci ve mezunlarının pandeminin başlaması ile Nisan 2020 tarihinde TOKTUT adı altında başlattığı “Askıda Yemek” kampanyasına bugüne kadar 95 bin 275 öğün askıda yemek bırakıldı, bunun 91 bin 620 öğünü ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Açlık sorununa odaklanmış ve sosyal sorumluluk ilkesiyle hareket eden TOKTUT, derin yoksulluk içindeki aileler, gelirini kaybetmiş işsizler, evsizler, yalnız yaşlılar, göçmen kadın ve çocuklar başta olmak üzere açlık sınırında yaşayanlara sağlıklı ve doyurucu öğünler sağlayarak günlük gıda gereksinimlerini karşılamayı amaçlıyor.

TOKTUT’un internet sitesinde konuya ilişkin şu ifadelere yer veriliyor: “Yaşadığımız büyük şehirlerde, hatta belki kendi mahallemizde bazı komşularımız tek bir öğüne muhtaç halde yarı aç yarı tok günü atlatıyor olabilir. İşsiz kalanlar, yalnız yaşayan yaşlılar, çocuklarına mama bulamayan anneler var. Onlara en azından sıcak birkaç kap yemek sunarak yardım eli uzatmak, dayanışma ruhu ve vicdani sorumluluk taşıyan her birey için anlam taşıyor. TOKTUT sayesinde birbirimize yardım etmenin aslında ne kadar kolay olduğunu gördük ve şimdi bu iyilik dalgasını genişleterek tüm ülkeye yaymak istiyoruz.”

NASIL ÇALIŞIR?

Destekçiler, diledikleri sayıda öğünü bir dakikadan kısa sürede askıya bırakabiliyor.

Askı süresince biriken yemekler teslimat programına alınıyor ve

15 gün içinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Dört çeşit yemekten oluşan öğünler tek kişilik kapalı ambalajlarda, pandemi ve hijyen standartlarına göre dağıtılıyor.

Teslimatın ardından etkinlik detaylarını içeren bilgilendirme mesajı askıya yemek bırakanlara e-posta yoluyla iletiliyor.

Kısa zamanda yoğun ilgiyle karşılanan projede, Nisan 2020 tarihinden bu yana askıya bırakılan 26 bin yemeğin 25 bini yerine ulaştırıldı. 2,5 milyon adet öğün hedefine varıldığında TOKTUT kurucuları, açlık sorununa sürdürülebilir ve kalıcı çözümler üretmek adına projenin gıda alanında inovasyonlar içeren ileri aşamalarını devreye almayı planlıyorlar.

https://www.toktut.org/askiya-yemek-birak