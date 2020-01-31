Haftalık Bağımsız Gazete 31 Ocak 2020
Sağlık
“Soframızda zehir var”
“Soframızda zehir var”
Yaşam
Erken Cumhuriyet'te moda
Erken Cumhuriyet'te moda
Gönüllülerden
Gönüllülerde bu hafta
Gönüllülerde bu hafta
Gündem
Uğur Mumcu Kadıköy'de anıldı
Uğur Mumcu Kadıköy'de anıldı

Time Out İstanbul’dan Süreyya Operası’na ödül

Love İstanbul yarışmasında, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası ödüle layık görüldü

Time Out İstanbul’dan Süreyya Operası’na ödül
GazeteKadıköy

Time Out İstanbul yazarları, okuyucuları, semt elçileri, mahalle sakinleri ve mekân sahiplerinin katkılarıyla hazırlanan ve 39 ilçenin en sevilen mekânlarının seçildiği Love İstanbul yarışmasında, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası ödüle layık görüldü.

Yeme, içme, kültür sanat ve etkinlik gibi birçok kategoriden oluşan Love İstanbul ödüllerinde ‘Kent Simgesi’ kategorisinde Beyoğlu’ndan Galata Kulesi ve Kadıköy’den ise Süreyya Operası ödül aldı. Çırağan Palace Kempinski'de düzenlenen törende Kadıköy Belediyesi adına ödülü Kültür Sosyal İşler Müdürü Alişan Çapan aldı.

Love İstanbul yarışması kapsamında Sarıyer Atatürk Arboretumu, Beyoğlu Rahmi Koç Müzesi, İKSV Salon, Beykoz Cam Ocağı gibi İstanbul’un sevilen mekânlarının yanı sıra, yeme içme kategorisinde öne çıkan kurumlara da ödül verildi.

Etiketler; #süreyya operası #Time Out
İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.