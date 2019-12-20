TEV’den yeni yılda yeni proje

Türk Eğitim Vakfı (TEV), 52 yıldır faaliyet gösteren, başarılı öğrencilere burs vermek için kurulmuş, 14. şubesini geçtiğimiz sene Kadıköy’de açan Türkiye’nin köklü kurumlarından. TEV, yeni yıla hem yeni bir proje hem de yeni bir konserle giriyor

Verdiği burs sayısı 250 bini aşan ve 52 yıldır başarılı öğrencilere burs vermeye devam eden TEV yeni projelerle yoluna devam ediyor. Vehbi Koç’un önderliğinde 1967 yılında kurulan vakıf, kuruluş yılında 119 öğrenciye burs verir haldeyken 52. yılında her yıl 2 bini yeni seçilen toplam 7 bin öğrenciye burs vermeye devam ediyor.

“KAZANDIĞI ÜNİVERSİTEYİ KAYBETMESİN”

TEV bursu öğrencilerin temel destek kaynağı. Bu yıl elektronik ortamdan burslara başvuran öğrenci sayısı 48 bin, verilen burs ise 7 bin. TEV İstanbul Anadolu Yakası Şube Yürütme Kurulu Başkanı Seda Ekincioğlu Oral, bu sayıyı çok yukarılara taşımak için faaliyetlerini arttırdıklarını söylüyor. Bu faaliyetlerden biri de bu sene başlatılan “Kazandığı Üniversiteyi Kaybetmesin” projesi. Seda Ekincioğlu Oral, kampanyayı şöyle anlattı: “Her yıl binlerce öğrenci en temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı için kazandıkları üniversiteyi bırakmak zorunda kalıyor. Kimi yol parası, kimi yemek parası, kimi de kalacak yer, yurt bulamadığı için hayallerinden vazgeçiyor. İşte bu nedenle, bu yıl Türk Eğitim Vakfı olarak ‘Kazandığı Üniversiteyi Kaybetmesin’ projesini başlatarak daha çok öğrencilere umut olmak istiyoruz. Bu yolla yapılacak her bağış, gençlerimizin hayalleri ve eğitimlerine devam edebilmelerine destek olacak.”

KADIKÖY ÇOK ÖNEMLİ

TEV’in hizmete sunduğu 30’a yakın eğitim tesisi, 3 kız öğrenci yurdu da bulunuyor. Türkiye’de bulunan 14 şubeden biri de Kadıköy Suadiye’de. Oral, Kadıköy’deki şubenin çok özel olduğunu şu sözlerle belirtti: “Vakfımızın İstanbul’daki vasiyet ve hibe bağışçılarının yarıdan fazlası, Anadolu Yakasında ikamet etmektedirler. Bu nedenle İstanbul Anadolu Yakası bölgesi bizler için çok önemli. Yeni bağışlar için de örnek teşkil ediyor. Bu nedenle İstanbul Anadolu Yakası’nda şube açmayı istedik ve 2018 Aralık ayında Suadiye’de şubemizi hizmete açtık ve bir senelik çalışmaları değerlendirdiğimizde bir örnek vermek isterim: Beş kişi şubemiz aracılığıyla tüm mal varlıklarını vakfımıza vasiyet etti. Ayrıca şubemiz Kadıköy’de yer alan 21 muhtarla da iletişimi arttırarak onların desteğiyle büyüyor.”

Oral, tek amaçlarının daha fazla öğrenciye ulaşarak eğitimlerine katkıda bulunmak olduğunu söyledi ve “Türkiye'nin her ili vakfımız için çok önemli birer merkez. Türkiye'nin her bölgesinde aktif olarak eğitim alma imkânı bekleyen öğrencilerimize destek sağlamaya gayret ediyoruz. Bu sayıları hep daha ileri taşımak niyetindeyiz. Bu genişlemenin ve büyümenin en güçlü etkisini de temsilciliklerimiz bursiyer öğrencilerinin çoğu da bu bölgedeki üniversitelerde okuyor.

USTALARI ANMA KONSERİ

TEV, yeni seneyi “Kazandığı Üniversiteyi Kaybetmesin” projesinin yanında bir de konserle karşılamaya hazırlanıyor. 23 Aralık Pazartesi 20.00’de Caddebostan Kültür Merkezi’nde Murat Seçkin, Esra İçöz ve Vedat Çetinkaya, TEV’in bağışçıları Zeki Müren, Safiye Ayla, Ferdi Özbeğen ve Macide Tanır anısına ustaları anma konseri düzenlenecek. TEV, yeni yıla usta sanatçıları anarak girecek ve ücretsiz konsere katılan Kadıköylüler TEV standına bağışta bulunabilecek.

.