TESAK’ta söyleşiler başlıyor

Tarih, Edebiyat ve Sanat Kütüphanesi (TESAK), edebiyat, felsefe, tarih, bilim alanlarında düzenlediği söyleşilerine yeni dönemde de devam edecek

Kadıköy Belediyesi tarafından hayata geçirilen, Kadıköy’ün yaşayan kütüphanesi Tarih Edebiyat ve Sanat Kütüphanesi (TESAK), edebiyat, felsefe, tarih, bilim alanlarında uzman isimleri Kadıköylülerle buluşturmaya devam ediyor. Kasım-nisan ayları boyunca, her çarşamba bilim ve felsefe, her perşembe edebiyat, her cumartesi de tarih, sanat tarihi, güzel sanatlar ve arkeoloji alanlarında uzman konuşmacıların yer alacağı söyleşilere herkes davetli.

HER ÇARŞAMBA BİLİM VE FELSEFE

TESAK’ta felsefe etkinlikleri bu sezon da devam ediyor. Prof. Dr. Kerem Cankoçak danışmanlığında hazırlanan “Bilim ve Felsefe Konuşmaları” Çarşamba saat 18.00’de Akşamüstü Söyleşileri olarak izleyicilerle buluşacak. Türkiye’nin çeşitli disiplinlerden bilim insanları ile felsefecilerinin konuşmacı olduğu bu söyleşi dizisi önemli isimleri ağırlayacak.

HER PERŞEMBE EDEBİYAT KONUŞMALARI

TESAK her perşembe alanında uzman akademisyen, yazar, şair, tiyatrobilimci, felsefeci, editör, çevirmen ve edebiyat araştırmacılarının katılımıyla söyleşiler gerçekleştirecek. Her hafta telif/yabancı edebiyat eserleri metin çözümlemesi, açıklama ve yorumlamalarla ele alınacak, edebiyatın diğer sanatlarla ilişkisi kurulacak, edebiyat tarihinden önemli portreler, edebî türler, edebî dönemler üzerine konuşulacak.

HER CUMARTESİ TARİH KONUŞULACAK

TESAK Cumartesi Söyleşi dizisinde ise tarih, sanat tarihi ve arkeoloji temalı konuşmalar olacak. Cumartesi söyleşileri kasım ayında “Milli Mücadele Yılları”, “Ortadoğu Girdabında Türkiye”, “Tarih Boyunca Kadın Besteciler” başlıklı söyleşilerle başlıyor.

Tüm söyleşiler ücretsiz ve söyleşi saatinden bir saat önce konferans salonuna giriş yapılabiliyor.

TESAK: Caferağa Mahallesi Rıhtım Caddesi No:2/3 Eski Başkanlık Binası (Beşiktaş iskelesi Karşısı) Kadıköy/ İstanbul - (216) 337 86 54-55

http://www.kbtesak.org/

TESAK KASIM 2019 ETKİNLİK TAKVİMİ

2 Kasım Cumartesi 14.00: Selçuk Kolay-Savaş Karakaş

Sudaki İzler: Denizin Dünü Bugünü ve Yarını

6 Kasım Çarşamba 18.00: Neslihan Serap Şengör

İnsan Merak Eder, Mühendis Yapar

7 Kasım Perşembe 18.00: Selim İleri-Seval Şahin

Yüz Yüze Edebiyat Söyleşileri

9 Kasım Cumartesi 14.00: Cezmi Eraslan

100. Yılında Milli Mücadele

13 Kasım Çarşamba 18.00: Kerem Cankoçak

Nedensiz Evren

14 Kasım Perşembe 18.00: Mehmet Tekin

Doğumunun 120. Yılında Peyami Safa

16 Kasım Cumartesi 14.00: Aydın Büke

Clara Schumann ve Tarih Boyunca Kadın Besteciler

20 Kasım Çarşamba 18.00: Saffet Murat Tura

Psikiyatri ve Felsefe

21 Kasım Perşembe 18.00: Afşar Timuçin

Edebiyattaki Felsefe, Felsefedeki Edebiyat

23 Kasım Cumartesi 14.00: Ahmet Yavuz

Ortadoğu Girdabında Suriye

27 Kasım Çarşamba 18.00: Cem Say

Yapay Zeka ve Felsefe

28 Kasım Perşembe 18.00: Hilmi Tezgör

Edebiyat ve Müzik: Leonard Cohen’in Son Defterleri

30 Kasım Cumartesi 14.00: Arda Odabaşı

Osmanlı’dan Milli Mücadele’ye Sinemanın Serüveni