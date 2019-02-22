Tesadüfler’e açık çağrı

Kadıköy Belediyesi Tasarım Atölyesi Kadıköy ve Filtre Platform tarafından ortaklaşa düzenlenecek olan “Yaratan Disiplinler: Tesadüfler” adlı deneysel festival için başvurular başladı

Kadıköy Belediyesi Tasarım Atölyesi Kadıköy ve Filtre Platform tarafından ortaklaşa düzenlenecek olan “Yaratan Disiplinler: Tesadüfler” adlı deneysel festival için açık çağrı yapıldı. Nisan’da gerçekleştirilecek festivalin, son başvurusu 27 Şubat olacak.

Festival ekibinin çağrısı şöyle; “Yaratan Disiplinler: Tesadüfler”, bilgiye rastlantısal ve sezgisel ulaşım sonucu beliren yaratıcı imge üzerine 12 saatlik deneysel bir festivaldir. Farklı yaratıcı disiplinlerden davetlilerin sanat ve tasarım etkinlikleri TAK binasının her köşesinde eş zamanlı olarak yer alacak. Konferanslar, atölyeler, eğitimler, açık sohbetler ve performanslar ziyaretçilerin esnek katılımına sunulacak; sergiler, yerleştirmeler ve video gösterimleri de tüm gün boyunca döngüsel ve değişken olarak binanın farklı noktalarında bulunacak.

Sizi de bu festivalde yer almaya davet ediyoruz! Festivalin teması çerçevesinde çalışmalar hazırlamanızı istiyoruz. Her tür yaratıcı disiplinden sanatçılar/tasarımcılar (öğrenci/profesyonel) festivale konferans, atölye, video, iki/üç boyutlu eser/tasarım/görsel, akademik makale, edebi yazı veya performans önerisi ile başvurabilir. Festival sonunda da tüm katılımcıların ve çalışmalarının yer aldığı bir kitap yayınlanacak. Başvurular, 1 Mart’ta ü Tasarım Atölyesi Kadıköy’de düzenlenecek yuvarlak masa toplantısında başvuranların katılımıyla festival ekibi ile birlikte değerlendirilecek ve geliştirilecek. Toplantı randevusu için proje özetiniz ile en geç 27 Şubat’a dek filtreplatform@gmail.com adresine e-mail atınız.”