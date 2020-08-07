Temmuz ayında 32 kadın öldürüldü

Temmuz 2020’de 32 kadın, erkekler tarafından öldürüldü

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler Temmuz 2020'de en az 32 kadını ve kadınların yanlarında bulunan üç erkeği öldürdü, dokuz kadına tecavüz etti.

En az 17 kadının ölümünün basına “şüpheli” olarak yansıdığı temmuz ayında erkekler, sekiz kadını “ayrılmak istediği”, “barışmak istemediği” bir kadını “evlilik teklifini kabul etmediği”, bir kadını “kızı evlenmek istemediği”, bir kadını “kız kardeşi ayrılmak istediği”, iki kadını “kıskançlık”, iki kadını da "arazi husumeti” bahanesi ile öldürdü.

19 KADIN EVDE ÖLDÜRÜLDÜ

19 kadını kocası/eski kocası, beş kadını sevgilisi, iki kadını damadı, bir kadını kardeşinin eski sevgilisi, bir kadını kızının eski sevgilisi, bir kadını kocasının babası, bir kadını babasının arkadaşı, bir kadını oğlu, bir kadını da kendisine ev gezdiren emlakçı öldürdü. 19 kadının ev içinde öldürüldüğü temmuz ayında 12 kadın ormanlık alan, sokak, otel odası gibi “ev dışı” alanlarda öldürüldü.

TACİZ-TECAVÜZ

Temmuz’da erkekler en az dokuz kadına tecavüz etti. 2019 yılının Temmuz ayında bu sayı ondu. .

Dokuz kadın kendisine tecavüz eden erkeği tanımıyordu.

Erkekler beş kadına sokakta, iki kadına toplu taşıma araçlarında tecavüz etti. Erkeklerin iki kadına nerede tecavüz ettiği basına yansımadı. Bir kadına tecavüz eden erkek ise cezaevinden izinli çıkmıştı. Aynı ay tacize uğrayan kadın sayısı ise 15. Tacizlerin en az üçü sistematikti.

ÇOCUKLAR YİNE HEDEFTE

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre erkekler Temmuz’da en az üç çocuğu öldürdü. İki çocuğu babası, bir çocuğu bir grup erkek öldürdü.

Çocuklardan biri Suriyeli’ydi. Erkekler, iki çocuğu ateşli silahla bir çocuğu da darp ederek öldürdü.

Van, Samsun ve Eskişehir’deki üç çocuk ölümü de basına “şüpheli” olarak yansıdı.

Temmuz ayında en az 27 çocuk istismara uğradı. Geçen yıl, aynı ay bu sayı 19’idi. Erkeklerin istismar ettiği çocuklardan biri zihinsel engelleydi. Faillerden biri daha önce de aynı suçu işlemişti. En az 23 çocuk kendisini istismar eden erkeği tanımıyordu, bir çocuğu dedesi, bir çocuğu uzman çavuş, bir çocuğu patronu, bir çocuğu da komşusu istismar etti.

13 çocuğu park, asansör, sokak ve toplu taşıma araçlarında, yedi çocuğu da ev içinde istismara uğradı.