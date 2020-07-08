Tatilde de sosyal mesafe korunmalı!

Düşmeyen COVID-19 vaka sayıları tatile gidecekleri endişelendiriyor. Peki yolculuk ve tatilde nelere dikkat etmek gerekiyor? Denize girmek riskli mi? Doç. Dr. Elif Hakko, “Tatilde de önlemlerden kesinlikle vazgeçilmemeli” uyarısında bulunuyor

Zor geçen bir kış mevsiminin ardından tatil planları yapılmaya başlandı. Tatile çıkarken önlem alınmış yerlerde konaklanılmasının Covid-19’dan korunmada önemli olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, “Bu yaz tatilciler yazlık ev, karavan, çadır, yayla ve tekne gibi alternatiflere yönelebilir. Mümkün olduğunca kalabalık alanlardan kaçınılmalı. Bir grup vatandaş önlem almayarak salgın bitmiş, tehlike ortadan kalkmış gibi davranıyor maalesef. Oysa tehlike hala var, durum hala aynı şekilde ciddi.” önerisinde bulundu.

AÇIK BÜFELERE DİKKAT

Otel ve tatil beldelerinin de bakanlığın getirdiği düzenlemelere uyarak çeşitli önlemler aldığını dile getiren Doç. Dr. Elif Hakko, “Bu önerilere hem işletmeler hem müşteriler uymalı. Açık büfelere dikkat edilmeli. Servis kaşıkları, tabaklar herkes tarafından ellendiği için açık büfenin riskli olduğu yönünde ortak bir görüş var. Ayrıca bulaşıklar yüksek ısıda yıkanırsa kap, çatal, kaşık riskli değil. Ancak yıkandıktan sonra bunların herkes tarafından ellenmeden, doğrudan müşteriye iletilmesi önemli. Aynı şekilde virüs, yemeklerle de bulaşmaz.” diye konuştu.

Bu süreçte iyi beslenmenin mikroorganizmalara karşı mücadelede önemli olduğunu vurgulayan Hakko, “Dengeli beslenme vücudun direnci için çok önemlidir. Tatilde de dengeli beslenmeye özen gösterilmeli” uyarısında bulunuyor.

DENİZ VE HAVUZA GİRİLEBİLİR

Yaz aylarının gelmesi ile deniz ya da havuza girmenin riskli olup olmadığı konusunda çok fazla soru geldiğini söyleyen Hakko, “Virüs doğru oranda klorlanmış havuz suyuna ya da denize girmekle bulaşmaz ancak sudan çıktıktan sonra güneşlenirken sosyal mesafeye dikkate edilmeli. Havlular kişiye özel olmalı, şezlonglar her kullanımdan sonra silinmeli, hiçbir şey ortak kullanılmamalı” dedi.

Maske takılmasının önemini hatırlatan Doç. Dr. Elif Hakko, “Ortak kullanılan alanlara temas edildikten sonra eller maskeye, yüze, ağız ve burna değdirilmemeli ve mutlaka yıkanmalı. Eldiven takıldığında eldivenlerle her yere rahatça temas ediliyor ve eldivenli ellerle maskeye ve yüze dokunulabiliyor. Çanta, cep telefonu gibi özel eşyalar eldivenlerle kirlenebiliyor. Eldiven takmak yerine eller sık sık dezenfekte edilmeli.” önerisinde bulundu.

YOLCULUK EDECEKLERE ÖNERİLER