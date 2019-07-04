Tatil planı olmayanlar için küçük bir mola

Yaz geldi ve kimi İstanbullu tatillere ve yazlıklarına gitti. Peki ya İstanbul’da olanlar? İstanbul’da kalan ve tatile gitmeye vakti olmayanlar için şehre yakın plajlar güzel bir seçenek. İşte bir günlük tatil yapma imkânı bulacağınız İstanbul’a yakın plajlar...

ŞİLE-AĞVA:

Birçok İstanbullunun hafta sonu küçük kaçamaklar için en çok tercih ettiği yerlerden biri Şile ve Ağva’dır. İster özel aracınızla isterseniz toplu taşıma kullanarak Üsküdar-Şile otobüslerine binerek ulaşabileceğiniz Şile ve Ağva’da halk plajlarının yanı sıra birçok özel işletme bulunmakta.

Şile Halk Plajı (Ayazma Plajı): Şile Halk Plajı, Şile giriş tarafında yer alıyor. Geniş ve kumluk bir plaj olan Şile Halk Plajı’na giriş ücretsiz. Mavi bayraklı plaj, aynı zamanda Ayazma Plajı olarak da adlandırılıyor.

Uzunkum Plajı: Mavi bayraklı olan Uzunkum Plajı, temiz denizi ve sakinliğiyle ön plana çıkıyor. Şile’nin merkezinden Ağlayankaya Caddesi üzerinden ulaşılabiliyor. Uzunkum Plajı’nda aynı zamanda Uzunkum Aqua Beach Club yer alıyor ve buraya giriş ücretli.

Kumbaba Plajı: Kumbaba Plajı da deniz tutkunları için ideal. Ayrıca Kumbaba Tepesi de bölgenin önemli turistik alanlarından biri. Bölgenin kumunun romatizmal hastalıklara da iyi geldiği söyleniyor.

Akçakese Plajı (Köyü): Şile’ye 17 km uzaklıkta olan bu köye özel aracınız yoksa Şile-Ağva otobüslerine binerek ulaşabilirsiniz. 1 kilometre uzunluğunda muhteşem bir kumsalı mevcut. Ayrıca Akçakese’de sahil boyunca birbirinden güzel koylar da görmeye değer. Deniz güvenli ve sığ. Ayrıca buraya gelmişken Akçakese-Şile arasında bulunan Kabakoz Köyü ’nü de ziyaret etmenizi öneririz.

Ağva:

Ağva Halk Plajı:

Ağva’nın doğal kum plajı, yeşillikler içindeki ormanlarıyla muhteşem doğası, çevresinde yer alan bakir koyları ve adacıklarıyla beraber tatilciler için güzel imkânlar sunmakta. Ağva halk plajında şezlong ve şemsiye hizmeti yok. Bu nedenle kendi tedbirinizi kendiniz almanız gerekiyor.

Kilimli Koyu Plajı:

Bucaklı Köyü yolu üzerinden yaklaşık 5 km. bir mesafede ulaşabileceğiniz Kilimli Koyu ince kumlu plajı ve güzel denizi ile ünlüdür. Şezlong ve şemsiye hizmeti ile kafe ve restaurant mevcut. Kilimli koyundaki Gelin Kayası (beyaz olması ve duvaklı bir geline benzemesi sebebiyle bu ismi almış) da görmeye değer.

İmrenli Koyu Plajı:

Ağva’nın merkezinden yaklaşık 13 km. mesafede İmrenli Köyü’nde bulunan İmrenli Plajı da yine sakin ve huzurlu bir plaj. Şezlong ve şemsiye hizmeti ile aynı zamanda sahilde bir de kafe-restaurant var.

Şuayipli Plajı:

İstanbul’dan Ağva’ya giderken son duraktan 2 km öncesi minicik bir köy. Ağva-Şuayipli arasındaki yaklaşık 3 km uzunluğunda ve 50 metre genişliğindeki sahile ulaşabilirsiniz. Sahil alabildiğine kumsal. Şezlong ve şemsiye servisleri ücretli. Siz para vermek istemezseniz yanınızda getirebilirsiniz.

KİLYOS:

Kilyos veya diğer adıyla Kumköy, İstanbul’un Avrupa Yakası’nın Karadeniz kıyısında,Sarıyer ilçesine bağlı bir tatil beldesi. Sarıyer ilçe merkezine 10 km uzaklıkta bulunuyor. Buraya ulaşmak için özel aracınız yoksa Sarıyer’den kalkan minibüs ya da İETT otobüsleriyle de rahatlıkla ulaşım sağlayabilirsiniz. Burası yaz kış fark etmeksizin her mevsim hareketli oluyor ve çok sayıda yerli ve yabancı turist akın ediyor. Burada gezilip görülecek birçok tarihi yapı ve doğal güzellik alanı da var.

Tırmata Beach Club&Balık:

. Kilyos bölgesinde rahatça denize girmek istiyorsanız kesinlikle ilk tercihiniz olması gereken bir plajdır. Gündüz birçok aktivitesi ve gece de partileriyle çok ünlüdür. İstenirse sezonluk kart çıkarılarak tüm yaz boyunca istediğiniz zaman gidebilirsiniz. Ayrıca lezzetli balık yemenin tadını çıkarabilirsiniz. Buraya damsız giriş yapılmadığını belirtelim! Giriş Ücreti: Hafta içi 30 TL, Hafta sonu ve bayramlarda 50 TL, 7-14 Yaş 15 TL

·Babylon Kilyos Plajı:

Babylon Kilyos Plajı, Kilyos’un yeni sayılabilecek plajlarından biri. Gündüz ve gece eğlenceleriyle son zamanlarda çok popüler hale geldi. Giriş Ücreti: 25 TL

·Burç Beach:

Denizinden dalgası eksik olmaz. Yüzmek biraz sıkıntılıdır. İçeride yeme içme diğer beachlere göre biraz daha pahalıdır. Gündüzleri eğlenceli aktiviteler oluyor. Geceleri ise özel partiler düzenleniyor. Giriş Ücreti: 50 TL

·Suma Plajı:

Suma Plajı, Kilyos’un gözde beachlerinden biri. Popüler olmasının en büyük sebebi ise hayvan dostlarımızla rahatlıkla keyifli bir gün geçirebilmemiz. Gündüz gece hiç bitmeyen eğlenceli partileri ile gün nasıl geçiyor anlamazsınız. Genellikle gençlerin uğrak yeri. Giriş Ücreti: 40 TL

·Gümüşdere Plajı:

Sakin ve rahatça denize girebileceğiniz bir plaj arıyorsanız Gümüşdere Plajı tam size göre. Giriş ücreti olmadığı için herkesin rahatlıkla girebildiği bir plaj üstelik otopark ücreti de alınmıyor.

·Baykuş Plajı:

Kilyos’un en sakin plajlarından biridir. İstanbul’un gürültüsünden uzaklaşıp sakin güzel bir kaçamak yapmak için ideal. Giriş Ücreti: 40TL

KADIKÖY’DEN SEÇENEKLER

·CADDEBOSTAN PLAJLARI:

Caddebostan sahilinde toplam bin metre uzunluğunda 3 ayrı belediye plajı bulunuyor. Plajlarda gün boyunca müzik yayını yapılıyor. Şezlong, şemsiye işletmelerden temin edilebiliyor. Her plajın büfesi ayrıca çocuklar için oyun yerleri mevcut. Akbille giriş yapılabiliyor.

·MARİN BEACH SUADİYE:

Huzur verdiğini söylesek yalan olmaz. Oturup çayınızı kahvenizi yudumlarken güneşlenmenin ve denize girmenin tadını çıkartabilirsiniz. Büfesinde içecek ve yiyecek servisi mevcut. Ayrıca buraya gelmişken günbatımını izlemeyi unutmayın.