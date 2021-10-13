Taşınma masrafları yüzde 50 arttı

Emlak piyasasında kiraların artmasının dışında taşınma masrafları da arttı. Yeni bir eve taşınmak isteyen kiracıların ortalama 25 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor

Ev kiralarındaki astronomik rakamlar devam ediyor. Özellikle İstanbul’da yaşamaya elverişli konut bulmak çok zor. Kiralar önceki yıllara göre yüzde 50 oranında arttı, hatta İstanbul’un bazı ilçelerinde bu oran yüzde 100’lere kadar çıktı. Bir barınma krizi haline gelen yüksek kiralar dışında taşınma masrafları da geçmiş yıllara göre çok arttı.

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) açıklamasına göre depozito, emlakçı komisyonu, nakliye, abonelik ücretleri gibi kalemler nedeniyle kiracıların ortalama 15 bin TL olan taşınma masrafları 25 bin TL’ye kadar çıktı.

ÜÇ KİRA BEDELİ

Yeni ev kiralamak isteyenlerin masrafları hakkında bilgi veren Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan, “Öncelikle ev kiralarının peşin ödendiği unutulmamalı. Ayrıca taşınmaz malikleri tarafından talep edilen depozito bedelleri de genellikle peşin ödenen tutarlardan. Örneğin 2 bin 500 TL'lik bir daire kiralamasında, 2 bin 500 TL peşin kira, 2 bin 500 TL depozito ve 2 bin 500 + KDV tutarında da emlak işletmesinin hizmet bedelini değerlendirdiğimizde toplam tutar 7 bin 950 TL'yi buluyor. Yani boş bir eve yerleşmek için üç kira bedeli vermek zorundasınız” dedi.

Taşındığınız taşınmazın boya badana ihtiyacı varsa bunun için de ortalama bin 500 TL bir masraf var. Temizlik için de 250 TL bir temizlik maliyeti eklendiğinde toplam bedel 9 bin 700 TL'ye ulaşıyor.

ABONELİK ÜCRETLERİ DE VAR

Hakan Akdoğan’ın verdiği bilgilere göre abonelik bedellerinde eğer daha önce depozito ödemeniz yoksa doğalgaz için yaklaşık 750 TL, su için 650 TL, elektrik için 350 TL, TV yayını için 100 TL ve internet için 150 TL olmak üzere yaklaşık 2 bin TL verilmesi gerekiyor.

Bunların yanı sıra nakliye masrafları olduğuna da dikkat çeken Akdoğan, ”Oda sayısı, eşya durumu ve taşınmanın şehir içi, şehir dışı konumuna göre nakliye fiyatları değişiyor. Örneğin 2+1 şehir içi bir dairenin nakliye masrafı ortalama bin 900 TL ile 2 bin 500 TL arasında. Eğer şehir dışıysa bunun 2-3 katı” diye konuştu.

25 BİN TL’YE ÇIKIYOR

Toplam masraflar olarak bakıldığında ise yaklaşık 2+1 evi taşınma maliyetinin 15 bin TL’den 25 bin TL’ye kadar çıkabildiğini aktaran Akdoğan, “Geçen yıla göre taşınma masraflarından yüzde 50'ye yakın bir artış var. Bunun yanında kira bedellerinde de benzer bir artış olduğu değerlendirildiğinde bu dönem yeni kiracıların cebinden çıkan paranın miktarı yükseldi” ifadelerini kullandı.