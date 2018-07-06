Tasarımcıların günü kutlandı

Her sene 29 Haziran’da tüm dünyada Dünya Tasarım Örgütü tarafından belirlenen temalar çerçevesinde eş zamanlı olarak kutlanan Dünya Endüstriyel Tasarım Günü (World Industrial Design Day-WIDD) kutlanıyor. Bu seneki Dünya Endüstriyel Tasarım Günü teması, #3 numaralı Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi olan “İyi Sağlık ve İyi Oluş” ile uyumlu olarak, tasarımın fiziksel, sosyal, zihinsel ve duygusal gelişmemizi geliştirmeye yardımcı olacak yollarını araştırmak üzere kurgulandı.

Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu İstanbul Şubesi de (ETMK İstanbul) bu kapsamda 29 Haziran’da Kadıköy Belediyesi Tasarım Atölyesi Kadıköy’de bir etkinlik gerçekleştirdi. Endüstriyel tasarımcıların bu alandaki farkındalığını arttırmak ve çalışmalarını yönlendirmek için organize edilen etkinlikte, Etkinlik Tasarımı firması Nurturing Peach tarafından bir program hazırlandı. Tasarımcı Mustafa Emre Gözleveli’nin açılış konuşmasını ve sunumunu yaptığı etkinlikte sırasıyla tasarımcılar Can Balkan (Hafele), Tahsin Emre Eke, Atıl Kızılbayır, Doğanberk Demir ve Yeşim Eröktem (Day Studio) sunumlarını yaptı. surdurulebiliryasam.tv’nin katkılarıyla yayınlanan Plastik Okyanus belgeseliyle devam eden etkinlikte, endüstriyel tasarımcılar Tuna Özçuhadar ve Pınar Öncel’in tasarımcıların sorumluluklarına vurgu yaptığı konuşma ile etkinliğin ilk bölümü tamamlandı. İkinci bölümde bir senenin yorgunluğunu müzik eşliğinde çıkartarak Dünya Endüstriyel Tasarım Gününü kutlayan tasarımcılar, yeni tasarımlar için güç topladılar ve önümüzdeki sene tekrar görüşme dilekleriyle günü sonlandırdılar.