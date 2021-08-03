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Tarihi pastane kapandı

Kadıköy’de 1922 yılında şekerci olarak hizmet vermeye başlayan Altınoğlu Pastanesi, 99 yılın ardından kapandı

Tarihi pastane kapandı
Erhan DEMİRTAŞ

Kadıköy’ün tarihi pastanelerinden biri olan 99 yıllık Altınoğlu Pastanesi semte veda etti. Söğütlüçeşme Caddesi’nde bulunan ve Kadıköylülerin yakından tanıdığı dükkanın kapanma sebebi ise kentsel dönüşüm. Pastanenin sahipleri Nezih Cangökçe ve Semih Cangökçe, imalathane olarak kullandıkları apartman yıkılınca bu tarihi pastaneyi kapatma kararı almışlardı. 1 Ağustos Pazar günü de tezgahlar söküldü, duvardaki ustaların resimleri indirildi.

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ETKİSİ

Lise yıllarında bu dükkânda çırak olarak işe başlayan ve 54 yıl boyunca da tezgahın başında duran Nezih Cangökçe ile konuşmuştuk. Cangökçe şunları söylemişti: “Kadıköy’ün eski esnafları bir bir dükkanlarını kapatıyor. Maliyetler artıyor, müşteri profili de değişti. İnternetten ya da sanal marketten şu an her şeyi alabiliyorsunuz. Tarihi esnafın yerini zincir mağazalar alıyor. Bizim yerimiz kira olmadığı için bugüne kadar dayanabildik. İsim hakkımızı satın almak isteyenler oldu. Ama biz vermek istemedik. Bizim için burası sadece bir pastane değil, aynı zamanda burası bizim mazimiz. Hem başkası bizim gibi özen de gösteremez. İmalathanemizin yıkılması, müşteri profilinin değişmesi ve ekonomik sebepler kapanmanın en önemli nedenleri. Tabii aynı zamanda yorulduk. Başka bir yere imalathane yapabilirdik ama değmezdi. Yani her şeyin fiyatı arttı. Kadıköy’de kiralar da belli. Müşterilerimiz üzülüyor ama elimizden bir şey gelmiyor. Hem işimizi devredeceğimiz kimse de yok. Çocuklarımız kendi işleriyle ilgileniyor.”

DEDEDEN TORUNA KALAN MİRAS

Söğütlüçeşme Caddesi üzerinde bulunan Altınoğlu Pastanesi 1922 yılında Şevki Altınoğlu tarafından kuruldu. Kastamonu’dan Kadıköy’e gelen ve semtin ilk şekercilerinden olan Şevki Altınoğlu ölünce, işleri oğlu Rıdvan Altınoğlu devralmış. Şeker ve helva satılan dükkân 1950 yılında pastaneye dönüştürülmüş. Rıdvan Altınoğlu’nun ölümünün ardından da yeğeni Nezih Cangökçe dükkânın başına geçmiş. 99 yıl önce kurulan dükkân, Söğütlüçeşme Caddesi üzerinden bulunan ahşap bir evmiş. Adnan Menderes döneminde çıkarılan imar yasası ile caddenin bir kısmı istimlak edilmiş ve yerine modern bina yapılmış. Ancak pastane 1964 yılında şu anki yerine taşınmış. Fakat dönüşüm o yıllarda da hız kesmemiş. İki katlı olan bina 1989-1990 yılında yıkılarak yeniden yapılmış.

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