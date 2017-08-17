Haftalık Bağımsız Gazete 19 Ağustos 2017
Kültür Sanat
Tiyatro Festivali’nde sona doğru…
Tiyatro Festivali’nde sona doğru…
Kente Kadıköy'den Bak
Kuir Olimpiyatları başlıyor
Kuir Olimpiyatları başlıyor
Kültür Sanat
“Komşuda pişer bize de düşer”
“Komşuda pişer bize de düşer”
Alternatif Sesler
Uzak denizlerden gelen kadın sesleri; Sirene
Uzak denizlerden gelen kadın sesleri; Sirene

Tarihi mezarlıkta restorasyon sürüyor

Yıllarca bakımsız kaldıktan sonra bir süre önce restorasyon çalışmalarına başlanan Ayrılık Çeşme mezarlığı fırtınanın izlerini taşıyor

Tarihi mezarlıkta restorasyon sürüyor
Mustafa SÜRMELİ

Yaklaşık 400 yıllık tarihiyle Kadıköy’ün ve İstanbul’un önemli kültür varlıklarından biri olan Ayrılık Çeşmesi Mezarlığında restorasyon çalışmaları sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan fırtına ve devrilen ağaçlar dolayısıyla restorasyon çalışmalarında kısa süreliğine aksama yaşansa da restorasyonun devam ettiği mezarlığın yukarı bölümünde temizlik çalışmaları tamamlandı, bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. Fırtınada devrilen ağaçların da kaldırıldığı belirtilirken, restorasyon çalışmaları kapsamında tarihi mezarlığı çevreleyen taş duvarların yapımı devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan restorasyon çalışmaları kapsamında yıllardır bakımsız kalan, evsizlerin yuvası haline gelen tarihi mezarlık çöp ve otlardan temizlendi. Zamanın yorgunluğunu taşıyan, yer yer kırılan mezar taşları da özel tekniklerle birleştirilecek. Diğer taraftan kurulan bir tür iskele yardımıyla yıllardır devrilmiş veya yan yatmış halde kalan mezar taşları düzeltilerek eski haline getiriliyor. Ayrıca mezar taşlarının temizliği de yapılacak.

Mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Ayrılık Çeşmesi Mezarlığı, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 13.10.1968 tarihli ve 4231 sayılı kararı ile korunması gereken eski eser statüsünde bulunuyor.

Etiketler; #Ayrılık Çeşmesi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.