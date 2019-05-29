Tablodan nakışa, minyatürden gemiye

Kadıköy Belediyesi Sosyal Hizmet Merkezleri’nin yılsonu sergisi, nakıştan model gemi yapımına kadar farklı alandaki kursların ürünlerine ev sahipliği yapıyor

Kadıköy Belediyesi Sosyal Hizmet Merkezleri’nin “2018-2019 Eğitim Dönemi Yıl Sonu Sergisi”, 28 Mayıs Salı günü Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Kültür Merkezi A Salonu’nda açıldı.

Sosyal hizmet merkezlerindeki kursiyerlerin resimden fotoğrafa, nakıştan minyatüre ve model gemi yapımına kadar geniş bir yelpazedeki kurslarda yaptıkları 300’e yakın eserin yer aldığı sergi, 30 Mayıs’a kadar açık kalacak. Kursiyerler ile eğitmenlerin yer aldığı ve Kadıköylülerin yoğun katılım gösterdiği sergiye, Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Duygu Adıgüzel de katıldı.

Serginin açılış konuşmasını yapan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Duygu Adıgüzel, sergide emeğe geçenlere öncelikle teşekkür etmek istediğini belirtti ve şöyle devam etti, “Kadıköy Belediyesi olarak yetişkin eğitimini çok önemsiyoruz. Amacımız insana yatırım, emeğe saygı ve geleceğimize sahip çıkmak. O yüzden sizlerin eleştirileri ve önerileri bizim için çok kıymetli. Biz sizlerle güçlüyüz. Kadıköy sizlerle güzel.”

“BİR AİLE OLDUK”

Makine ve el nakış öğretmeni Emine Erdönmez, Kuşdili ve Hasanpaşa sosyal hizmet merkezlerindeki kursiyerlerle bir aile olduklarını ve ürünlerin arkadaşça bir ortamda ortaya çıktığına vurgu yaptı ve sözlerine şu bilgileri ekledi;“Tel kırma ve sarma, Antep işi, Maraş işi, hesap işi gibi teknikleri öğretiyorum. Desenlere birlikte karar veriyoruz. Kumaşları, ipleri beraber seçiyoruz. Maraş işi eskiden bir bohçaya ya da örtüye çalışılıyordu. Şimdi ise tablodan aynaya ve abajura kadar nakış şöleni var.”

Kuşdili Sosyal Hizmet Merkezi’nde nakış kursuna giden Sanem Yunusoğlu Argun da “Arkadaşlarımızla birlikte keyif alarak çok güzel örtüler işledik. Nakış işlerken kafanızdaki her şeyi boşaltıyorsunuz. Psikolojiye iyi gelen bir uğraş. O yüzden nakışa yönelmek gerekiyor” dedi.