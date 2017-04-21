Sushi yiyerek yarışacaklar

Japon mutfağının geleneksel yiyeceği, Kadıköy’de lezzetseverler arasında yarışma konusu oldu

Adını bir Japon çizgi filminden alan Acıbadem’deki Uzakdoğu mutfağı restoranı Konoha, kostümlü parti (cosplay) ve sushi yemek yarışması düzenleyecek. 30 Nisan Pazar günü saat 14.00’te yapılacak ücretsiz etkinlikte, bu lezzete tutkun olanlar en kısa zamanda en çok sushiyi yiyebilmek için yarışacaklar. Etkinlik alanında ücrete tabi olarak sushi ve Uzakdoğu yemeklerinden örnekler de tatma imkânı sunulacak. Cosplay etkinliğinde de çeşitli aksesuarlar ve kostümlerle anime ve manga, film, oyun ve kitap karakterlerinin taklit edileceği performanslar olacak.

Konoha’nın işletmecisi Mehmet Aslan, “Mekanımızın adını, Naruto animesindeki baş karakter olan Naruto’nun köyünün ismi. Konuk kitlemizin önemli bir kısmını bu animeleri izleyen insanlardan oluşuyor. Hal böyle olunca bizi tercih eden değerli müşterilerimiz bizden bu çizgi film ruhunu gerçek hayatta da yansıtmak istediklerini belirttiler. Biz de tüm dünyada yapılagelen kostümlü parti zincirinde bir halka olmak istedik. Türkiye’de büyük çapta bir organizasyonda sushi yeme yarışması ilk kez yapılacak. Uzakdoğu kültürünü/mutfağını merak eden herkesi etkinliğimize davet ediyoruz” dedi.