Kadıköy’de su sporlarının tarihsel geçmişini ve önemini Kadıköylülere aktarabilmek için düzenlenen Su Sporları Şenliği başladı. Yelken, kürek ve yüzme kulüplerinin işbirliğiyle yelkenliler, balıkadamlar ve kürek takımları Bağdat Caddesi’nde yürüyüş düzenledi. ‘Kadıköy’de Spor Suda Doğdu’ fotoğraf sergisi de meraklılarıyla buluştu

Koylarıyla ve sahil şeridiyle geçmişten bu yana denizle ve deniz yaşamıyla iç içe olan Kadıköy, su sporlarının da yapıldığı semtlerden biri. Kadıköy Belediyesi, su sporlarının geçmişine ışık tutmak ve su sporlarını gelecek kuşaklara aktarabilmek için “Kadıköy Su Sporları Şenliği”ni başlattı. 7 Mayıs Pazar günü başlayan Su Sporları Şenliği’nin ilk etabında yelken, kürek ve yüzme kulüplerinin işbirliğiyle yelkenliler, balıkadamlar ve kürek takımları Bağdat Caddesi’nde yürüyüş düzenledi. Özellikle çocuk ve gençlerden oluşan sporculara Kadıköylüler de alkışlarla destek verdi. Şaşkınbakkal’dan başlayan yürüyüş, çalınan marşlar eşliğinde coşkuyla Caddebostan Kültür Merkezi’ne kadar devam etti.

Bağdat Caddesi’nde düzenlenen yürüyüşün sonrasında katılımcılar Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’ne gelerek “Kadıköy’de Spor Suda Doğdu” sergisini Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ile birlikte açtı. Koleksiyoner Seyhun Binzet’in arşivinden seçilen özel fotoğrafların olduğu “Kadıköy’de Spor Suda Doğdu” sergisine Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Bahar Yalçın ve Seyhun Binzet de katıldı. Her yaştan Kadıköylünün gezdiği sergide eski Kadıköylüler fotoğraflara bakarak hatıralarını yâd etti. Gençler ise Kadıköy’ün dönüşümüne tanıklık etme fırsatı buldu.

“DENİZLERİMİZİ TEMİZ TUTMAK ZORUNDAYIZ”

Serginin açılışında Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ve Seyhun Binzet konuşma yaptı.

Sergide yer alan fotoğrafların her birinde ayrı bir hayat olduğunu ifade eden Nuhoğlu, “Fotoğraflara baktığımız zaman her biri bize hayat veriyor. Fotoğraflarda çocuklar, kadınlar, gençleri görebiliyoruz. Burada 100 yıllık çok uzun bir yaşam var aslında. Bütün bu yaşamın canlandırılması, yeniden hayata geçirilmesi ve bütün su ve deniz sporlarının geleceğe aktarılması gerekiyor. Türkiye’de büyük şehirlere olan göçler bir yıkıma yol açtı ve insanların denizle olan bağı koptu. Teknelerle denize açıldığınız zaman denizde kendinizi yalnız hissetmiyorsunuz. Çok az sayıda insan şu an deniz sporlarıyla ilgileniyor. Ama önemli olan genç arkadaşlarımızın bu spora ilgisini arttırmak. Yelken spor kulüplerindeki gençler, çocuklar, okuldaki öğrenciler bir ışık gibi çıkarak, enerjiyle beraber tekrar eski haline getirecekler. Ben bunun mümkün olacağını biliyorum. Biz de yerel yönetim olarak denizlerimizi temiz tutmak zorundayız. Denizlerin kirletilmesi durdurulmalı. Bu hayal değil. Bunun mümkün olmasını sağlayacağız. Şenliğin ve serginin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılarımı sevgilerimi sunuyorum” diye konuştu.

“BU KOYUN ÇOCUKLARI HEP ÖNDER OLDU”

Sergide yer alan fotoğrafların büyük çoğunluğunun Kalamış koyunun görsellerinden oluştuğunu söyleyen Seyhun Binzet de şöyle konuştu: “Gezeceğiniz serginin ağırlığı Kalamış koyunun geçmişidir ve bu koyu sınırlayan iki burun var. Fenerbahçe burnu doğuya uzanır ve nefis bir günbatımı sunar, Moda burnu ise batıya dönerek nefis bir mehtap doğuşu sunar. Ülkemizi su sporlarından yelken ve yüzmede ilk defa bu koyun sporcuları temsil etme gururunu yaşamış ve ilk katılım olan 1936 Berlin Olimpiyatları’ndan itibaren her olimpiyatta bu koyun çocukları deniz sporlarında hep önder oldu.

Burada unutulmuş Kalamışlı bir aileyi şükranla anmak isterim. Osmanlı’nın son Viyana büyükelçisi Asim Turgut Paşa’nın, üniversiteyi bitirdikten sonra Türkiye’ye dönen kızı Leyla Turgut ve oğlu Demir Turgut. Belki çoğunuz adlarını bile duymadınız ama bu iki kardeş Cumhuriyet dönemine çağdaş yelken yarışçılığını ve çağdaş yüzme yarışçılığını getiren iki örnek Kalamışlı sporcudur. Dünyayı ilk defa yelkenle dönen Türk denizcisi Sadun Boro da Kalamışlıdır. Hiçbir alet yardımı almadan bütün okyanusları geçmiştir. ‘Kalamışım yok oluyor’ diye devamlı gözlerinin dolduğunu hep hatırlarım.”

Kadıköy’ün su sporları tarihine ışık tutan ‘Kadıköy’de Spor Suda Doğdu’ sergisi, Kadıköy’ün 1800’lü yıllarından 1960’lı yılları arasındaki dönemi yansıtıyor. Yüzme, kürek, yelken ve su yaşamı başlıklarıyla hazırlanan sergide 350’nin üzerinde fotoğraf yer alıyor. Sergide yer alacak eserler içinde Kadıköy’ün su sporlarına ev sahipliği yapan koylarının ve köklü kulüplerinin birbirinden değerli tanıklıkları yer alıyor. Sergi 1 Temmuz’a kadar açık olacak.

“MAYIS AYI BOYUNCA DEVAM EDECEK”

Sergi boyunca Kadıköy’de bulunan su sporları kulüpleri ile birlikte atölye, söyleşi ve seminerlerin yer alacağı sergi alanına yerleştirilecek simülatörler, her yaştan İstanbulluya deniz havası aldıracak. Mayıs ayı boyunca düzenlenecek etkinlikler kapsamında Caddebostan Kültür Merkezi’nde bir yelken simülatörü kurulacak. Kadıköylüler ve ilçedeki okullardan öğrenciler, sergiyi gezerken su sporlarıyla ilgili simülatörü kullanacak, kulüplerin kuracağı stantları gezecek, atölyelere katılma imkânı bulacak.

Şenlikte Gemici Bağı Atölyesi, Kuvvet İstasyonu, Denge İstasyonu gibi atölyeler ve “Su Sporlarının Olimpik Hikâyeleri”, “Sualtı Fotoğrafçılığı” gibi söyleşiler meraklılarıyla buluşacak.