“Su kanalı Bizans dönemine ait”

Geçtiğimiz kasım ayında Feneryolu’ndaki bir inşaatın kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan tarihi su kanalının Bizans dönemine ait olduğu kesinleşti. Koruma Kurulu, su kanalını korunması gereken kültür varlığı olarak tescilledi

Feneryolu’ndaki bir inşaatın kazı çalışmaları sırasında Kadıköy’ün eski su şebekelerinden biri bulunmuştu. 5 Numaralı Koruma Kurulu söz konusu alandaki her türlü inşaat çalışmasının durdurulmasına karar vermişti. Kurul ayrıca su kanalının devam ettiği anlaşılan komşu parsellerde de her türlü kazı ve sondaj çalışmasının müze denetiminde yapılmasını kararlaştırmıştı.

KÜLTÜR VARLIĞI OLARAK TESCİLLENDİ

Koruma Kurulu, tarihi su şebekesinin hangi döneme ait olduğunu hazırladığı raporda açıkladı. Müze denetiminde yapılan kazı çalışmalarında açığa çıkarılan su kanalının Bizans dönemine ait olduğu belirtildi. Raporda ayrıca şu ifadelere yer verildi: “Bizans dönemine tarihlendirilen tonozlu su kanalının korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, korumu grubunun da “1” olarak belirlenmesine, İSKİ tarafından teknik imkanlar kullanılarak su kanalının diğer parsellerde devamı olup olmadığına dair çalışma yapılmasına karar verildi.”

UZUNLUĞU NE KADAR?

Asıl merak konusu tarihi su kanalının nereye kadar uzandığı. Bu sorunun cevabı yapılacak kazılar sonrasında açığa çıkacak. Önceki haberimizde görüşlerine başvurduğumuz “Eskiçağ’da Kadıköy” kitabının yazarı Yrd. Doç. Dr. İnci Türkoğlu, su hattının uzunluğu konusunda yorum yapmanın zor olacağını söyleyerek, şu bilgileri paylaşmıştı: “Bulunan su kanalı tuğla ve kireç harç örgülü tonoz ile örtülmüş. Bunun benzerini Vize’den iki ayrı nehirden su getiren kanallardan biliyoruz, uzantısı Bozdoğan su kemeridir. Ben böylesi büyük bir kanalın ancak önemli bir nehirden veya pınardan Khalkedon’a içme suyu getirdiğini düşünüyorum. Bu da ancak Kayışdağı gibi önemli bir kaynak veya daha da uzaktaki bir nehir olabilir. Keşke imkan olsa da başka yerlerde de kazılar yapılabilse. Uzunluk hakkında yorum yapmak neredeyse imkânsız çünkü Vize’deki suyolu 200 kilometreden daha uzun.”