Stajyerlere “toplumsal cinsiyet” eğitimi

Kadıköy Belediyesi’nde çalışan stajyer öğrencilere “Eğitimde Toplumsal Cinsiyet” konulu seminer verildi

Kadıköy Belediyesi Toplumsal Eşitlik Birimi, belediye bünyesinde staj yapan lise öğrencilerine yönelik 11 Aralık Çarşamba “Eğitimde Toplumsal Cinsiyet” konulu bir seminer düzenledi. Seminerde konuşmacı olarak yer alan Eğitim Reformu Girişimi’nden Araştırmacı Gözde Ertekin, toplumsal cinsiyet, ayrımcılık, önyargılar, okula eşit erişim hakkı, eğitimde toplumsal cinsiyet ve meslek liselerindeki öğretmen ve öğrencilerin cinsiyete dayalı ayrımcılıkları ile ilgili konuları ele aldı.

Toplumsal Eşitlik Birimi de, lise öğrencilerine toplumsal eşitlik hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra birimin çalışmalarını anlattı.