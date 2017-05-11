Sosyal Yaşam Merkezi’nde sanat

Sosyal Yaşam Evi’ne üye 65 yaş üstü bireylerin resim ve seramik kurslarında ürettikleri sanat çalışmaları “Sanatın Yaşı Yoktur” adlı sergideydi

Kadıköy Belediyesi Sosyal Yaşam Evi’nde seramik ve resim kursuna devam eden yaklaşık 30 kursiyer bir süredir resim ve seramik kursunda hazırladıkları el emeği sanat ürünlerini 9 Mayıs Salı günü görücüye çıkardı. Kozyatağı Kültür Merkezi’nde 14.00’te gerçekleştirilen serginin açılışına Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da katılarak Sosyal Yaşam Evi üyelerinin mutluluğunu paylaştı. Yaptığı konuşmada, belediye olarak görevlerinin, insanlara yardımcı ve destek olup daha mutlu yaşam sürmelerine katkıda bulunmak olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Sosyal Yaşam Evi’ndeki üyelerin mutluluğuyla mutlu olduklarını belirtti.

DANS, RESİM VE SERAMİK

“Sanatın Yaşı Yoktur” başlıklı serginin açılışı Sosyal Yaşam Evi dans grubunun gösterisiyle başladı. Seramik sanatıyla ilk kez bu kursta tanışarak becerilerini ortaya koyan kursiyerler ilk defa yeteneklerini de bu sergide sunma fırsatı bulduğunu belirtti. Sergide daha çok emekliler ve ev hanımlarından oluşan kursiyerlerin yaptığı seramik ve cam objeler, panolar, pastel veya yağlı boya tablolar yer aldı. Kursiyerlerin bir kısmı bu sene kurslara başladı. Üç yıldır kurslara devam edip yeteneğini geliştirenler de var.

SANAT VE MUTLULUK

Sosyal Yaşam Evi bünyesinde resim ve seramik kursları devam ediyor. Sosyal Yaşam Evi’nde haftanın bir günü seramik ve resim çalışmalarına ayrılıyor. Üyelerin hobi ile meşgul olurken verimli zaman geçirmeleri sağlanıyor.

Sosyal Yaşam Evi Sorumlusu Ezgi Gürbüz üretilen birbirinden güzel el emeği eserleri herkesin görebilmesi için sergi düzenlediklerini, sanatın yaşının olmadığını anlatmak için de serginin adını “Sanatın Yaşı Yoktur” olarak belirlediklerini anlattı.

Sosyal Yaşam Evi’nin resim ve seramik kursuna katılan ve ürettiği eserlerle sergiye katılanlardan Saibe Aşkın “Kadıköy Belediyesinin bize hazırladığı yerde mutlu şekilde sanat çalışmalarımızı yapıyoruz” dedi.

Emekli olduğunu ve Sosyal Yaşam Evi’ndeki resim seramik kursuna katıldığını söyleyen Selma Samancı, “hem zaman geçiriyor hem bir şeyler üretiyoruz. Üretmek bizim için motivasyon sağlıyor. Hayata daha güzel bakmamızı sağlıyor” diye konuştu.

Serpil Yaral da boş zamanlarını değerlendirmek için resim yaptığını belirterek üretirken stresten uzaklaşarak olumsuz düşüncelerden kurtulma imkanı bulduğunu, böyle bir imkan sağladığı için de Sosyal Yaşam Evinden çok memnun olduğunu ifade etti.

Sergi 9-12 Mayıs 2017 tarihlerinde Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Kültür Merkezi Sergi salonunda izleyiciyle buluştu.