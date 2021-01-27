Sosyal Yaşam Evi'nden online etkinlikler

Pandemi ile birlikte hayata geçirilen kısıtlamalar yüzünden zor günler geçiren 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için harekete geçen Kadıköy Belediyesi Sosyal Yaşam Evi online etkinlik programı başlattı

Kadıköy Belediyesi, 65 yaş ve üzeri grubundaki kişilerin aktif, sağlıklı yaş almalarına yardımcı olmak, psikolojik destek sağlamak, sosyalleşmelerine, kişisel gelişimlerine katkıda bulunarak koruyucu, önleyici ve destekleyici hizmetler sunmak için Sosyal Yaşam Evi'ni hizmete soktu.

İlk olarak Sahrayıcedit Mahallesi'nde hizmete başlayan Sosyal Yaşam Evi'nin ikincisi 21 Eylül 2017’de 19 Mayıs Mahallesi'nde açıldı.

65 yaşın üzerindeki bireylerin eve kapanmasını engellemeyi, yaşıtlarıyla biraraya gelerek yeni sosyalleşme ortamları oluşturmayı, iyi vakit geçirmelerini ve üretkenliklerinin devamını sağlamağı amaçlayan Sosyal Yaşam Evi'nde, ileri yaş döneminde yaşanan sağlık problemlerine dikkat çekmek için Alzheimer, demans, diyabet, hipertansiyon, kalp ve damar sağlığı gibi konularda bilgilendirici sağlık seminerleri veriliyor.

Hijyenik koşullarda saç kesimi, sakal tıraşı, el ve ayak bakımı gibi kişisel bakım hizmetlerinin verildiği merkezde, üretkenliği sürdürmek, bedensel aktiviteleri desteklemek, sosyal gelişimlerine katkı sağlamak ve zihinsel kazanımlarını arttırmak amacıyla resim, seramik, el sanatları, örgü, yoga, pilates, tiyatro gibi çeşitli kişisel gelişim faaliyetleri de düzenleniyor.

Bireysel ve çevresel zorluklarla baş etme becerileri kazandırmak ve bireyleri psikolojik yönden güçlendirmek amacıyla uzman psikolog tarafından bireysel danışmanlığın ve grup çalışmalarının yapılarak psikolojik destek hizmetinin sunulduğu Sosyal Yaşam Evi'nde, ayrıca müze, tarihi yer ziyaretleri, konser ile tiyatro etkinlikleri, piknik gibi çeşitli kültürel, sosyal ve sanatsal etkinlikler yapılmakta.

“EGZERSİZ, YOGA, BİLGİSAYAR”

Pandemi dönemiyle birlikte tüm bu etkinlikler yüz yüze yapılamasa da Sosyal Yaşam Evi üyeleri ile rutin olarak telefon yoluyla iletişime geçiliyor, ihtiyaçları, talep ve şikayetleri alınıyor ve ilgili yerlere bildirerek üyelere yardımcı olmaya çalışılıyor. Bunun yanı sıra ileri yaştaki bireylerin kısıtlama dönemini en hafif şekilde geçirmeleri için çevrimiçi etkinlikler de düzenleniyor.

Bu doğrultuda hareketsizliği ortadan kaldırmak için Yeditepe Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü ile ortaklaşa 'Sandalye Üzerinde Egzersiz' programına, Zerrin Gün eşliğinde dans ve tempolu egzersizlere, Hayriye Günay ile birlikte bilgisayar dersi ve Yoga Eğitmeni Serkay Binay ile yoga derslerine başlandı. Ayrıca Uzman Psikolog Tuğba Keloğlu bireysel psikolojik danışmanlık hizmeti veriyor. Etkinliklere katılmak için 65 yaş ve üzeri olmak, Kadıköy ilçesinde ikamet etmek ve Sosyal Yaşam Evi'ne üye olmak gerekiyor.

Online ve ücretsiz olan etkinlikler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler için iletişim numaraları şöyle: Sahrayıcedit Mahallesi Sosyal Yaşam Evi (0216) 363 43 81, 19 Mayıs Mahallesi Sosyal Yaşam Evi (0216) 356 11 14.