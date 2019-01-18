Sömestirde gezilecek çok yer var

Özge ÖZVEREN
Okullar, bu haftadan itibaren 15 gün boyunca yarı yıl tatiline giriyor. Eğer bu 15 günlük tatili İstanbul’da geçirecekseniz ve daha plan yapmadıysanız bu haberimiz tam size göre! Hem sizin hem de çocuklarınızın güzel vakit geçireceği yerleri sizler için derledik.
İstanbul Oyuncak Müzesi, Göztepe
Hala İstanbul’un en özel mekânlarından Oyuncak Müzesi’ni görmediyseniz işte size bir fırsat! Sunay Akın’ın, ailesine ait köşkü dönüştürerek yarattığı İstanbul Oyuncak Müzesi 14. Yılında hala en çok ilgi gören yerlerden. Göztepe’de bulunan ve ailecek gezilebilecek Oyuncak Müzesi’nden büyükler çocukluğuna gidiyor, çocuklar eski oyuncaları öğreniyor. Giriş: Tam 15TL İndirimli 12TL(Pazartesi hariç haftanın her günü açık)
Adres: Ömerpaşa Cad. Dr.Zeki Zeren Sok. No:17 Göztepe
Barış Manço Müzesi, Moda
Çocukluğumuza damga vuran, şarkılarıyla, hazırladığı programlarıyla 7’den 70’e herkesin hayranı olduğu, günümüz çocuklarının da çok iyi tanıdığı Barış Manço’nun yaşadığı ev müze olarak ziyaretçileri ağırlamaya devam ediyor. Manço’nun Kadıköy Moda’daki evi vefatından sonra Kadıköy Belediyesi’nin aracılığıyla müze haline dönüştürüldü. Ailecek güzel vakit geçirmek için mutlaka görülmeli! Giriş: Tam 10 TL İndirimli 5 TL (Pazartesi ve resmi tatiller hariç her gün açık)
Adres: Caferağa Mah. Yusuf Kamil Paşa Sok. No:5 Kadıköy
Kidzania, Akasya AVM
Çocuklar için kurulmuş minik bir şehir, çocukların hem sosyalleştiği hem becerilerini geliştirebileceği ve doyasıya eğeleneceği bir etkinlik alanı. Çocuklar 100’den fazla meslek tanırken seçim yapma özgürlüğünü elde edecek, oynayarak üretecek ve yaratıcılığını kullanacağı Çocuklar Ülkesi’ne gidecek. 4-14 yaş için tasarlanmış bir dünya… Giriş: Çocuklar için 95 TL Yetişkinler için 35 TL(Pazartesi günleri kapalı)
Adres: Çeçen Sok. No:25 Acıbadem Akasya AVM
Mehmet Naci Aköz Uçurtma Müzesi, Üsküdar
2005 yılında kurulan Uçurtma Müzesi hala ilk ve tek olma özelliğini koruyor. Çocuk dostu bu müzede hem birbirinden güzel ve değişik uçurtmaları görmek hem de kendi uçurtmanızı yapmak için atölyelere katılmak mümkün. Giriş ücretsiz, Atölye: 22 TL (Pazar hariç her gün açık)
Adres: Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi Bakıcı Sok. Uncular Cad. No 12/ A Üsküdar
İstanbul Kelebek Çiftliği, Beykoz
Türkiye’nin ilk ve tek kelebek çiftliği, şehrin içinde bir kelebek diyarı sunuyor. Siz de farklı kelebekleri görmek ve değişik bir deneyim yaşamak isterseniz mutlaka ziyaret edin. Giriş: Yetişkin 25 TL, Çocuk 22.50 TL, Aile 80TL
Adres: Fatih Sultan Cad. Zerzevatçıköy (Acarkent bitişiği) Beykoz
Rahmi Koç Müzesi, Haliç
Rahmi Koç Müzesi’nde nostaljik Fenerbahçe vapuruna binebilir, klasik arabaları inceleyebilir, Renkli Matematik Dünyası bölümündeki interaktif deney setleri ile eğlenebilirsiniz. Ayrıca çocuklar içinde bir çok atölye ve etkinlik alanı mevcut. Giriş: Yetişkin 18TL, Çocuk 7TL (Pazatesi günleri kapalı)
Adres: Rahmi M. Koç Müzesi Hasköy Cad. No: 5 Haliç
Madame Tussauds Balmumu Heykel Müzesi, Beyoğlu
Bu müzede birçok ünlü ismin balmumu heykelleri sergileniyor. Ünlülerin neredeyse gerçeğe yakın heykellerini izlerken kendinizi bambaşka bir atmosferde bulacaksınız. Giriş: Günlük biletler 52 TL’den başlıyor.
Adres: Grand Pera İstiklal Cad. No:56/58 Beyoğlu
Legoland Discovery Centre İstanbul, Bayrampaşa
İstanbul’da ailelerin 3-10 yaş arasındaki çocuklarıyla yaratıcılık dünyasını keşfedip, eğlenebileceği en iyi kapalı eğlence merkezlerinden biri. İçerisinde birçok etkinlik alanı mevcut; Miniland, Lego 4D Sinema, Lazer oyunu, Duplo kasabası, Lego fabrikası, Lego Yarışçıları: İnşa et ve test et, Lega mağzası… Giriş: Günlük 52 TL’den başlıyor.
Adres: İstanbul Bayrampaşa’da Forum AVM’nin bünyesinde yer alıyor. (Marmaray ile kolayca ulaşmak mümkün)
Snowpark, Torium AVM
Eğer kayak merkezlerine gidemiyorsanız fakat çocuğunuzla birlikte bu tecrübeyi deneyimlemek istiyorsanız, şehrin ortasında bir kayak merkezi. Snowpark’ta kayak, snowboard ve snowtubbing yapabilirsiniz, profesyonel hocalardan ders alarak kayak deneyiminizi artırabilir veya sıfırdan kaymayı öğrenebilirsiniz. Ayrıca tüm malzemeler ve kıyafetler ücrete dahil olarak temin ediliyor. Giriş: Hafta içi 40TL, Hafta sonu 55TL
Adres: E-5 üzerinde, Haramidere mevkiindeki TORIUM AVM’nin içinde. Metrobüsle ulaşım gayet rahat.
Pelit Çikolata Müzesi, Esenyurt
Türkiye’nin ilk çikolata müzesi, çikolata ve sanatseverleri buluşturmak üzere Pelit üretim tesislerinde kuruldu. Pelit Çikolata Müzesi dünya sanatının başyapıtlarını, masal kahramanlarını, ünlü efsanelerin heykellerini tamamını çikolatadan hazırlayıp çikolata ve sanatseverlerin beğenisine sunuyor. Bu kocaman çikolata rüyasının içerisinde çocuklar için çikolata ve pasta yapımı atölyeleri de düzenleniyor. Giriş: 40 TL, 5 yaş ve altı çocuklar Ücretsiz
Adres: Koza Mahallesi 1678 Sk. No:19 (Sanayi Mahallesi Evren Sanayi Sitesi Akbatı AVM Arkası) Esenyurt
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BONUS!
Darıca Hayvanat Bahçesi
İstanbul’da olmasa da en güzel ziyaret merkezlerinden biri! Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı, hayvanat bahçesi ve botanik park olarak yaklaşık 80 dönümlük bir alan içinde yer alıyor. Çok sayıda bitki ve hayvan türünü barındıran Darıca Hayvanat Bahçesi, İstanbul’a yakın bir doğal alan olmasıyla ziyareti hak ediyor. Giriş: Öğrenci 30 TL, Yetişkin 40TL
Adres: Tuzla Cad No:15 Darıca / Kocaeli