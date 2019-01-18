Sömestirde gezilecek çok yer var

İstanbul gibi koca bir kentte ailecek yapılacak, gezilecek çok yer var...

Özge ÖZVEREN

Okullar, bu haftadan itibaren 15 gün boyunca yarı yıl tatiline giriyor. Eğer bu 15 günlük tatili İstanbul’da geçirecekseniz ve daha plan yapmadıysanız bu haberimiz tam size göre! Hem sizin hem de çocuklarınızın güzel vakit geçireceği yerleri sizler için derledik.

İstanbul Oyuncak Müzesi, Göztepe

Hala İstanbul’un en özel mekânlarından Oyuncak Müzesi’ni görmediyseniz işte size bir fırsat! Sunay Akın’ın, ailesine ait köşkü dönüştürerek yarattığı İstanbul Oyuncak Müzesi 14. Yılında hala en çok ilgi gören yerlerden. Göztepe’de bulunan ve ailecek gezilebilecek Oyuncak Müzesi’nden büyükler çocukluğuna gidiyor, çocuklar eski oyuncaları öğreniyor. Giriş: Tam 15TL İndirimli 12TL(Pazartesi hariç haftanın her günü açık)

Adres: Ömerpaşa Cad. Dr.Zeki Zeren Sok. No:17 Göztepe

Barış Manço Müzesi, Moda

Çocukluğumuza damga vuran, şarkılarıyla, hazırladığı programlarıyla 7’den 70’e herkesin hayranı olduğu, günümüz çocuklarının da çok iyi tanıdığı Barış Manço’nun yaşadığı ev müze olarak ziyaretçileri ağırlamaya devam ediyor. Manço’nun Kadıköy Moda’daki evi vefatından sonra Kadıköy Belediyesi’nin aracılığıyla müze haline dönüştürüldü. Ailecek güzel vakit geçirmek için mutlaka görülmeli! Giriş: Tam 10 TL İndirimli 5 TL (Pazartesi ve resmi tatiller hariç her gün açık)

Adres: Caferağa Mah. Yusuf Kamil Paşa Sok. No:5 Kadıköy

Kidzania, Akasya AVM

Çocuklar için kurulmuş minik bir şehir, çocukların hem sosyalleştiği hem becerilerini geliştirebileceği ve doyasıya eğeleneceği bir etkinlik alanı. Çocuklar 100’den fazla meslek tanırken seçim yapma özgürlüğünü elde edecek, oynayarak üretecek ve yaratıcılığını kullanacağı Çocuklar Ülkesi’ne gidecek. 4-14 yaş için tasarlanmış bir dünya… Giriş: Çocuklar için 95 TL Yetişkinler için 35 TL(Pazartesi günleri kapalı)

Adres: Çeçen Sok. No:25 Acıbadem Akasya AVM

Mehmet Naci Aköz Uçurtma Müzesi, Üsküdar

2005 yılında kurulan Uçurtma Müzesi hala ilk ve tek olma özelliğini koruyor. Çocuk dostu bu müzede hem birbirinden güzel ve değişik uçurtmaları görmek hem de kendi uçurtmanızı yapmak için atölyelere katılmak mümkün. Giriş ücretsiz, Atölye: 22 TL (Pazar hariç her gün açık)

Adres: Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi Bakıcı Sok. Uncular Cad. No 12/ A Üsküdar

İstanbul Kelebek Çiftliği, Beykoz

Türkiye’nin ilk ve tek kelebek çiftliği, şehrin içinde bir kelebek diyarı sunuyor. Siz de farklı kelebekleri görmek ve değişik bir deneyim yaşamak isterseniz mutlaka ziyaret edin. Giriş: Yetişkin 25 TL, Çocuk 22.50 TL, Aile 80TL

Adres: Fatih Sultan Cad. Zerzevatçıköy (Acarkent bitişiği) Beykoz

Rahmi Koç Müzesi, Haliç

Rahmi Koç Müzesi’nde nostaljik Fenerbahçe vapuruna binebilir, klasik arabaları inceleyebilir, Renkli Matematik Dünyası bölümündeki interaktif deney setleri ile eğlenebilirsiniz. Ayrıca çocuklar içinde bir çok atölye ve etkinlik alanı mevcut. Giriş: Yetişkin 18TL, Çocuk 7TL (Pazatesi günleri kapalı)

Adres: Rahmi M. Koç Müzesi Hasköy Cad. No: 5 Haliç

Madame Tussauds Balmumu Heykel Müzesi, Beyoğlu

Bu müzede birçok ünlü ismin balmumu heykelleri sergileniyor. Ünlülerin neredeyse gerçeğe yakın heykellerini izlerken kendinizi bambaşka bir atmosferde bulacaksınız. Giriş: Günlük biletler 52 TL’den başlıyor.

Adres: Grand Pera İstiklal Cad. No:56/58 Beyoğlu

Legoland Discovery Centre İstanbul, Bayrampaşa

İstanbul’da ailelerin 3-10 yaş arasındaki çocuklarıyla yaratıcılık dünyasını keşfedip, eğlenebileceği en iyi kapalı eğlence merkezlerinden biri. İçerisinde birçok etkinlik alanı mevcut; Miniland, Lego 4D Sinema, Lazer oyunu, Duplo kasabası, Lego fabrikası, Lego Yarışçıları: İnşa et ve test et, Lega mağzası… Giriş: Günlük 52 TL’den başlıyor.

Adres: İstanbul Bayrampaşa’da Forum AVM’nin bünyesinde yer alıyor. (Marmaray ile kolayca ulaşmak mümkün)

Snowpark, Torium AVM

Eğer kayak merkezlerine gidemiyorsanız fakat çocuğunuzla birlikte bu tecrübeyi deneyimlemek istiyorsanız, şehrin ortasında bir kayak merkezi. Snowpark’ta kayak, snowboard ve snowtubbing yapabilirsiniz, profesyonel hocalardan ders alarak kayak deneyiminizi artırabilir veya sıfırdan kaymayı öğrenebilirsiniz. Ayrıca tüm malzemeler ve kıyafetler ücrete dahil olarak temin ediliyor. Giriş: Hafta içi 40TL, Hafta sonu 55TL

Adres: E-5 üzerinde, Haramidere mevkiindeki TORIUM AVM’nin içinde. Metrobüsle ulaşım gayet rahat.

Pelit Çikolata Müzesi, Esenyurt

Türkiye’nin ilk çikolata müzesi, çikolata ve sanatseverleri buluşturmak üzere Pelit üretim tesislerinde kuruldu. Pelit Çikolata Müzesi dünya sanatının başyapıtlarını, masal kahramanlarını, ünlü efsanelerin heykellerini tamamını çikolatadan hazırlayıp çikolata ve sanatseverlerin beğenisine sunuyor. Bu kocaman çikolata rüyasının içerisinde çocuklar için çikolata ve pasta yapımı atölyeleri de düzenleniyor. Giriş: 40 TL, 5 yaş ve altı çocuklar Ücretsiz

Adres: Koza Mahallesi 1678 Sk. No:19 (Sanayi Mahallesi Evren Sanayi Sitesi Akbatı AVM Arkası) Esenyurt

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BONUS!

Darıca Hayvanat Bahçesi

İstanbul’da olmasa da en güzel ziyaret merkezlerinden biri! Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı, hayvanat bahçesi ve botanik park olarak yaklaşık 80 dönümlük bir alan içinde yer alıyor. Çok sayıda bitki ve hayvan türünü barındıran Darıca Hayvanat Bahçesi, İstanbul’a yakın bir doğal alan olmasıyla ziyareti hak ediyor. Giriş: Öğrenci 30 TL, Yetişkin 40TL

Adres: Tuzla Cad No:15 Darıca / Kocaeli