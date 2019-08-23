Sokakların efendisi simit Kadıköy’de güzel

Kadıköy, yerleşik simit kültürünün olduğu yerlerden biri. Yeldeğirmeni’nde kokusuyla sizi yolunuzdan alıkoyan simit fırınlarının yanı sıra, bu fırınlardan simitlerini alıp sabahın kör vaktinde yollara düşen onlarca simitçi var. Biz de sokaklara çıktık, ekmeğini simitten kazananlarla konuştuk

Kadıköy’de bir yürüyüşe çıktığınızda veya çarşıya, Bahariye Caddesi’ne yolunuz düştüğünde mutlaka burnunuza simit kokuları gelir. Her köşede bir simit tezgâhı veya bir simit fırını görebilirsiniz. Bunun sebebi simit kültürünün Kadıköy’de yerleşik bir hal almış olması. Özellikle Yeldeğirmeni’ndeki simit fırınları bu kültürün oluşmasında çok etkili.

Kadıköy Belediyesi de 2014 yılında harekete geçmiş, simit arabalarına, simitçilere ve simitlere hijyen ve estetik standardı getirmişti. Hijyene uygun olarak yeni arabalar tasarlanmış, simit satıcılarını hem soğuktan koruyacak hem de çok amaçlı olarak kullanılacak arabalar yapılmıştı.

Her gün sabahın erken saatlerinde tezgâhlarını açan, Kadıköylülere çeşitli simitleri ulaştıran simitçilerin ne yaşadıklarını, yaptıkları işi nasıl gördüklerini ve yıllar geçtikçe oluşan ‘simit kültürü’nü kendilerine sorduk. Kimi tezgâhına sinema oyuncularının fotoğraflarını asmış, kimi işin biteceğini düşünüyor; kimi ekonomiden dem vururken kimisi müdavimlere güveniyor...

“Simitlerimiz halkımıza ikramdır”

Cihangir Ünal: “Henüz 1 yılımı doldurdum Çilek Sokak’ta. Simitçilikte en önemli olay temiz olmak ve güler yüzlülük. Müşteriyi bir aile gibi görüyorum. Parası olmasa da simit veriyorum ve ben Kadıköylülere ‘Burası sizindir’ diyorum. İş bittiğinde ve simit kaldığında da dağıtıyorum. Gelenlerle sohbet de ediyorum. Gelirim sabahtan burayı temizlerim, çıkarken de yaparım bunu. Hasanpaşa’dan alıyorum, odun simidi bu. Tezgâhın camlarını değiştirdim, tahta platform yaptım. En önemlisi de sevdiğim sinema sanatçılarının ve Atatürk’ün fotoğraflarını astım. Buraya gelip fotoğraf çektirenler bile oluyor. Bu işi önemsiyorum ve işin hakkını verdiğimi düşünüyorum. Sönük ve canlı susamlı simitleri ayırıyorum, eski simitleri asla müşteriye vermem. Burada çalışmaya başladıktan sonra tanıştığım çok fazla insan da var. En önemlisi sana yapılmasını istemediğini müşteriye yapmayacaksın. Simitlerimiz halkımıza ikramdır, böyle bakıyorum.”

“Ekonomi düzelsin, simit satmasak da olur”

Ali Yıldız: “2011’den beri buradayım. İşine yetişmeye çalışanlar ve öğrenciler yoğunluklu müşterimiz. Başlama saatimiz 6.00 bizim. Eski satışlar yok. Eskiden 1 liraydı şimdi 1.75. Normal zamlara göre düşük ama rakam yüksek geliyor vatandaşa. Kafeye gidip 4 lira verebiliyor suya ama sizden 1.5 liraya aldığında çok olabiliyor. Kadıköy diğer ilçelere göre daha kalabalık simitçilere rağbet de aynı oranda artıyor. Ekonomi zayıflayınca simit satışı da artıyor ama ekonomik durum düzelsin biz simit satmayalım önemli değil.”

“Müdavimlerimiz var, simit bir kültür”

Muammer Hoşgör: “4 yıldır burada çalışıyorum. Sürekli simit alan müdavimlerimiz var. Rahat ve hızlı olması simidi cazip kılıyor. Yaz aylarında olduğumuz için satışlar yarı yarıya indi. İnsanlar tatilde olduğu için o da. Kadıköy’de bir simit kültürü var, insanlar vazgeçmiyor. Ben bile günde 2 tane yiyorum en az. Ben 10 sene Kadıköy Anadolu Lisesi’nde çalıştım, tanıdıklarım fazla olduğu için gelen insan sayısı artıyor.”

“İnsanlar Kadıköy simidine alışmış”

Hasan Özdemir: “3 yıldır burada çalışıyorum. İşe ihtiyacı olanların simit tezgâhını işletmesi lazım. Sabahları daha fazla iş yapıyoruz, bizden en çok esnaf satın alıyor. Günde 12 saat buradayız. Parası olmayan insanları aç göndermem, simit bir kültür. İnsanlar Kadıköy simidine alışmış, başka yerden gelenler de oluyor.”

“Bu gidişle simitçilik bitecek”

Hüseyin Ceylan: “4 senedir bu işteyim, ailem de simitçilik yapıyordu. İşe giden ve burada oturan müşterimiz daha fazla. Eskiden daha fazla satış yapıyorduk, bu anlamda bir değişim var. Simitçilik bitiyormuş gibi geliyor. Bu gidişle bu iş bitecek. Sebebi de tamamen ekonomik. Simit satarken samimiyet en önemli etken.”

“İleri yaşlılar ve öğrenciler tercih ediyor”

Muhammed Rasuli: “Ben burada 80 liraya çalışıyorum, yeni çalışmaya başladım. Sabahları daha çok oluyor tabi. Yaş olarak daha büyük olanlar daha fazla geliyor. İşler normal ilerliyor. 7.00’dan akşama kadar buradayız. Ortalama 40-50 tane satıyoruz, her gün değişiyor. Simit artık kültür olmuş durumda hem de ucuz. Öğrenciler de bundan dolayı tercih ediyorlar. Sıcak olması çok önemli ve koku tabii ki”