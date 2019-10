Sokak hayvanlarının sağlığı için kitap satıyorlar

Sokak hayvanları için kapsamlı ve sürdürülebilir bir sağlık sistemi kurma amacıyla yola çıkarak kitapkoala.com’u kuran hayvanseverler, 1.5 yıl gibi kısa sürede sattıkları kitaplardan elde ettikleri gelir ile 55 hayvanın tedavisini üstlenip 100’ün üzerinde okula binlerce kitap yolladılar

“Sokak hayvanları için kapsamlı ve sürdürülebilir bir sağlık sistemi kurmak mümkün mü?” sorusundan yola çıkan bir grup hayvansever, sokak hayvanları için kurulan Sağlık Destek Sistemi’nin finansmanının bağışlarla yapılamayacağını düşünerek sürdürülebilir bir finansman modelinin piyasa koşullarına göre oluşturulması konusunda çalışmalar yürütüyor. Markalarının ismi olarak dünyada adaptasyonu en düşük hayvan olan ve sadece sıkı sıkı sarıldıkları okaliptüs ağacından beslenen koalayı seçen grup üyeleri, böylece ‘kitap’ ve ‘koala’ kelimelerini birleştirerek www.kitapkoala.com’u kurmalarının ardından 1.5 yılı geride bıraktı.

Hayvanlar tedavi ediliyor

Site üzerinden her türde kitap satışı yapan üyeler, kısa süre içerisinde sistem sayesinde 55 hayvanın tedavisini üstlendi ve 100’ün üzerinde okula binlerce kitap yolladılar. ‘Askıda Mama’ projesiyle de barınaklara mama gönderdiler. “Sizden bağış istemiyoruz. Çünkü bağış, istikrarlı ve sürdürülebilir bir model değil!” diyerek bağış ya da sponsorluk kabul etmeyen üyeler, sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamak, tedavilerini üstlenerek onların acılarını dindirmek isteyenlerin kitaplarını kitapkoala.com’dan alarak bunları gerçekleştirebileceklerini belirtiyorlar.

Eline alıp pakete koyduğu her kitapta yaralı bir hayvanı okşadığını, onun yaralarını iyileştirebileceklerini hissettiğini belirten Kitapkoala.com’un gönüllü çalışanlarından Şirin Aydıner, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu, dünyada yaşanabilecek en güzel duygulardan biri. Her adımınızda her kitap tesliminizde sokakta günlerce acı içinde dolaşan bir hayvana çözüm oluyorsunuz. Ben hayatımda hiçbir şeyden bu kadar keyif almadım. Sitemizin kullanıcıları da aynı keyfi sadece ‘Sepete Ekle’ butonuna tıklayarak yaşadıklarını sık sık belirtiyorlar.”

100 TL hediye çeki

Böylece insanların bir yandan kitap okurken bir yandan da sokak hayvanlarına yardımcı olabileceklerini anlatan üyeler, sistemin büyüyerek devam etmesi için çeşitli kampanyalar da düzenliyor. Son olarak kitapkoala’yı anlatan ve beğenilen videoların sahiplerine 100 TL’lik hediye çeki dağıtan oluşum, ilgililerin, bu tür kampanyalarla ilgili bilgileri web sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından alabileceklerini duyurdu.