Sokak hayvanları yararına; “Deveden Büyük Fil Var”

Kadıköy Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi veteriner hekimi Hepşen İnceler, ilk kitabının gelirini sokak hayvanları için harcayacak

Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik pandemi öncesi konser, kermes vb gibi pek çok yardım kampanyası yapılıyordu. Bu tür kampanyalar ne yazık ki pandemi nedeniyle yapılamıyor. Özellikle kış aylarında eğer yerel yönetimler veya hayvanseverler aşı, tedavi, besleme gibi hayati destekleri vermiyorsa sokak hayvanları için hayatta kalmak güçleşiyor. Kadıköy Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günler başta olmak üzere sokak hayvanları için çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor. Kadıköy’de yaşayan hayvan dostlarının da destek verdiği çalışmalardan bir başkası ise bir takım kazançlardan elde edilen gelirlerin sokak hayvanları için harcanması.

Kadıköy Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi veteriner hekimlerinden Hepşen İnceler bunlardan biri. İnceler, hem belediyenin rehabilitasyon merkezinde sahipsiz hayvanların tedavilerini yapıyor hem de özellikle sokak hayvanlarına yönelik farkındalık çalışmalarında yer alıyor. Hepşen’in geçtiğimiz haftalarda çıkan kitabı da bunlardan biri. Hepşen ilk kitabı olan “Deveden Büyük Fil Var” isimli kitabının gelirini sahipsiz hayvanlar için bağışlıyor.

İnceler’in kişisel yolculuğundan hareketle “Hayat bittim dediğin yerde yeniden başlar” mottosu ile yazdığı kitap Cinius Yayınları tarafından okuyucuyla buluşturuldu. Hepşen İnceler’in farkındalık, yüzeysellik, sükunet, inanç, akışta olmak gibi çeşitli başlıklarda hayata dair deneyimleri ve gözlemlerini ele alarak yazdığı kitap 212 sayfadan oluşuyor. İnceler kitabı yazma nedenini yine kitabında şöyle anlatıyor: “Bu kitabı yazarken ondan da bir şeyler anlatmalıydım. Benim kişisel yolculuğum bu süreçte başlamıştı. Çünkü benliğimin son evrimini ben bu süreçte geçirmiştim, bu süreçte bana öğretilmemiş olan gerçek dünya ile tanıştım. Bu süreçte kendimde devrim yaptım. Beni ben yapan bütüne, en büyük psikolojik acıyı yaşarken yaklaştım. Benim hayatımdaki imtihanım da işte buydu ve nedensiz olamazdı. Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin de söylediği gibi ‘Mum olmak kolay değildir. Işık saçmak için önce yanmak gerekir.’ Buradaki imtihanımı tamamlarken, tevekkülde kaldım, yazmaya başladım. Bu acılarımı dönüştürmeye çalıştım, birine ışık olmayı arzuladım.”

İnceler’in kitabını kitap sitelerinde ve kitapçılarda bulmanız mümkün.