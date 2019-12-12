Sokak hayvanları için rehabilitasyon merkezi

Kadıköy Belediyesi, Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi’ni hayata geçirdi. Merdivenköy’de açılan merkezde sokak hayvanlarına tam bakım sağlanıyor

Kadıköy Belediyesi, sokak hayvanlarına en iyi sağlık hizmetini vermek amacıyla 17 Kasım 2018’de Merdivenköy Mahallesi’nde temelini attığı ‘Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi’ni 10 Aralık Salı günü hizmete açtı. Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında sahipsiz hayvanların rehabilitasyonunun sağlanacağı merkezi, hizmet verdiği ilk gün ziyaret eden Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Oltulu, Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Teoman Aslan’dan merkez hakkında ayrıntılı bilgi aldı. Başkan Yardımcısı Mustafa Oltulu, “Kadıköy’de sahipsiz hayvan dostlarımıza en iyi hizmeti vermek için kapsamlı bir merkezi hayata geçirdik. Modern ve örnek bir proje.” dedi.

Merkezin fiziki koşullarının hem çalışanlar için hem de sokak hayvanları için çok iyi olduğu belirten Veteriner Hekim Nuray Çevik de şöyle devam etti: “Muayene odalarımız ve ameliyathanemiz daha sağlıklı. Burada daha iyi hizmet vereceğiz. Ulaşımın da rahat sağlanabileceği bir noktadayız.”

“AMACINA UYGUN BİR PROJE”

“Mimar ve mühendisler ile hekim arkadaşlarımız merkezin hayvanlar için uygun olması için projeyi birlikte hazırladı.” diyen Veteriner İşleri Müdürü Teoman Aslan, “Amacına uygun bir proje oldu. Merkezde muayene, acil müdahale, tanı ve tedavi, operasyon, kısırlaştırma, aşılama, aşılanan ve kısırlaştırılan hayvanların tanınmasını sağlamak amacıyla işaretleme, kimliklendirme, sahiplendirme ile alındıkları ortama geri bırakılma gibi hizmetler verilecek.” şeklinde konuştu.

Merkezin 2 katlı ve 900 metrekarelik kullanım alanı olduğunu dile getiren Teoman Aslan, konuşmasını şöyle sürdürdü; “Merkezde vatandaşlarımızı ilk olarak kayıt bölümü karşılıyor. 6 tane muayene odası var. Bu odalardan biri kedi diğeri ise köpek acil müdahale odası. Laboratuvar, görüntüleme odası, teknolojik cihazlarla donatılmış 2 tane ameliyathane, sterilizasyon odası, yemekhane, dinlenme ve soyunma odaları, duş alanları, hekimler için çalışma odası ve toplantı salonu bulunuyor. Çok iyi cihazlar ve tıbbi malzemeler var. Alanında deneyimli ekibimizle birlikte hayvan dostlarımıza kaliteli hizmet vermeye devam edeceğiz.”

BİLİNÇLENDİRME TOPLANTILARI

Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi’nin ayrıca bir eğitim merkezi olduğuna da dikkat çeken Aslan, sözlerine şu bilgileri ekledi: “5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu başta olmak üzere sokak hayvanlarına ilk müdahalenin nasıl yapılmasının da yer aldığı birçok konu hakkında bilinçlendirme toplantıları olacak.”

Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi’nde neler var?

Merdivenköy Hayvan Hastanesi’nde 2 tam teşekküllü ameliyathane, 4 tam teşekküllü muayenehane, 2 tam teşekküllü yoğun bakım üniteli acil müdahale servisi var.

Ultrasonografi odası var.

Osteosentez (Kırık) operasyon hizmeti veriliyor.

Diş ünitesi hizmeti veriliyor.

Hemogram ve Biyokimya laboratuvarı hizmeti veriliyor.

40 kafesli kedi rehabilitasyon ve tedavi servisi var.

10 kafesli köpek rehabilitasyon ve tedavi servisi var.

Merdivenköy Caddesi No:22/1 adresinde hizmet vermeye başlayan merkeze ulaşmak isteyenler için telefon numaraları: (0216) 629 85 35-36 ile (0216) 325 17 32