Soğuk, açlık, şiddet… SOKAKTAKİ HAYVAN DOSTLARIMIZI UNUTMAYALIM!

Kış aylarında dostlarımızı soğuktan ve açlıktan korumak için paylaşmanın önemine değinen Kadıköy Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu’ndan Senem Yıldırım, şiddetten korumak için de kayıt altına almanın önemine dikkat çekiyor

Hayat, ağacı, çiçeği, böceği, kuşu, kedisi, denizi, deresi, köpeğiyle bütündür. Bu bütünlük bize hem yaşam enerjisi ve hem de yaşama bağlanma noktasında güç verir. O yüzden çiçeğin dalında güzel olduğu, denizlerin kirletilmediği, kuşun, kedinin, köpeğin ve cümle canlının soğuktan, açlıktan ve şiddet sonucu ölmediği bir hayat istiyoruz. Özellikle kış aylarında hem soğuk hem de açlık ile karşı karşıya kalan hayvan dostlarımız bir de şiddet olayları sonucu ya hayatını kaybediyor ya da sakat kalıyor. Biz de hayvan dostlarımızı soğuk havalardan ve şiddetten korumak için neler yapılabileceğini Kadıköy Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu’ndan, Kadıköy Belediyesi Sokak Hayvanlarını Koruma ve Barındırma Merkezi’nde gönüllü olarak çalışan Senem Yıldırım ile konuştuk.

KEDİ EVİ VE KALIN BATTANİYE

Soğuk havalarda kedilerin korunabileceği küçük ve tek kişilik kedi evlerinin yapılmasının gerekliliğine işaret eden Senem Yıldırım, “Parklarda, bahçelerde ve sokaklarda korunaklı ve göz önünde olmayan noktalara evlerin tek tek konması ve belirli aralıklarla bu evlerin değiştirilmesi çok önemli. Bu sayede soğuktan korumaya çalıştığımız dostlarımızı hasta etmemiş de oluruz. Çünkü tek kişilik olmayan evlere çok sayıda kedi girip çıkıyor ve bu şekilde hastalık taşınıyor. Köpekler için de kulübeler olabilir. Ama kulübelerin olması imkânsız ise altlarına kalın karton serilebilir ve üstlerine de battaniye atılabilir. Hiç değilse bu şekilde ısınırlar ve soğuk havaya maruz kalmamış olurlar.” diyor.

YİYECEK VE SU ÖNEMLİ

“Herkes yediği yemekten kalanı temiz ve korunaklı kaplara koyup, hayvanlar ile paylaşsa sokakta aç bir kedi ve köpek olmayacak.”diyen Kadıköy Belediyesi Sokak Hayvanlarını Koruma ve Barındırma Merkezi’nde gönüllü olarak çalışan Senem Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti; “Su da hayvanlar için önem taşıyor. Mamalar yine korunaklı ve hayvanların kolay ulaşabileceği yerlerde olmalı. Kış şartlarında, yiyecek ve içecek dostlarımız için hayati önem taşıyor. Dostlarımızın yaşam hakkına saygı duyalım. Onları soğuk havalarda aç ve susuz bırakmayalım. Ormana atılan hayvanlar da var. Onların durumu da zor. O yüzden evlerimizde yemekten kalanları biriktirip, buzdolabında muhafaza edip, ormanlardaki hayvanları besleyen kişilere ulaştırabiliriz. Ormandaki hayvanların ısınması daha zor. Çünkü oldukları yerler çok korunaksız. Battaniye ve kalın örtü paylaşımında da bulunabiliriz.”

KADIKÖY SAHİP ÇIKIYOR

Kadıköylülerin Sokak hayvanlarına karşı çok duyarlı olduğunu dile getiren Hayvan Hakları Çalışma Grubu’ndan Senem Yıldırım, “Kadıköy’ün birçok noktasında gönüllü gruplar var. Bu gruplar Kadıköy Belediyesi ile sürekli olarak diyalog içerisinde. Kadıköy Belediyesi zaten elinden gelenin en iyisini yapıyor. Bundan dolayı Kadıköy’de hiçbir hayvan soğuktan ve bakımsızlıktan hayatını kaybetmez. Mutlaka bir el uzatan olur.” dedi.

“MAL” DEĞİL “CANLI”

Yıldırım, hayvanların yasalarda “mal” olarak tanınması sorununa da dikkat çekiyor: “Hayvanların yasalarımızda canlı varlıklar olarak tanımlanmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü hayvana şiddet uygulayan kişinin cezası para cezasına çevrilebiliyor. Bu da beraberinde caydırıcılık getirmiyor ve şiddeti önlemiyor. Yapılan bir suçun karşılığı olmalı.”

ŞİDDETİ BELGELEMEK ÖNEMLİ!

Şiddeti önlemek için çok duyarlı olunması gerektiğini söyleyen Senem Yıldırım, bunun için neler yapılabileceğini şöyle sıraladı; “Sokakta şiddete tanık olduğumuz an hemen o şiddeti görüntülemeliyiz. Bu şekilde belgelemiş oluruz. Şiddete tanık olan ve belgeleyenler Tarım ve Orman Bakanlığı’nı, belediyeyi ve polisi arayabilirler. En son Acıbadem’de yaşanan şiddet olayı kayıt altına alındığı için şiddete maruz kalan hayvan, Kadıköy Belediyesi tarafından korumaya alındı. Bu nedenle kayıt almak çok önemli. Elinizde belge olduğu zaman süreç daha kolay işliyor.”

Senem Yıldırım, okullarda çocuklara hayvan sevgisinin aşılanması gerektiğine de dikkat çekiyor ve ekliyor: “Hayvanların bizim sevgimize ve korumamıza ihtiyaç duydukları anlatılmalı. Evde, okulda ve sosyal yaşamda sevgi, saygı ve değer ortamında büyüyen çocuklar, ileride yetişkin olduklarında hayvanlara sevgi ile yaklaşırlar. O yüzden her şeyin temelinde sevgi yatıyor.”

8 BİN 661 HAYVAN YENİ YUVASINDA

Geçtiğimiz ay Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi’nin temelini atan Kadıköy Belediyesi, sokak hayvanları için örnek pek çok çalışmayı hayata geçiriyor. Kadıköy Belediyesi muayene, aşılama, kısırlaştırma, sahiplendirme gibi hizmetleri kapsamında 2014’ten bu güne kadar 41 bin hayvanı muayene etti, 16 bin hayvanı kısırlaştırdı. ‘Satın Alma Sahiplen’ kampanyası ile 1999’dan bu yana 8 bin 661 kedi ve köpek yeni bir yuva buldu.

- Geçici Hayvan Bakım Merkezi’nde sokak hayvanlarının muayene, tanı, tedavi, operasyon, aşılama, kısırlaştırma gibi hekimlik faaliyetlerini yürütüyor.

- Belediye kış aylarında otomobil kaputuna saklanan kediler için “Kaputa Vur”, trafikte özellikle sokak hayvanlarına dikkat çekmek için “Frene Bas”, sokak hayvanlarına su bırakılması için ise “Bir Kap Su Ver” kampanyası gibi farkındalık kampanyaları yapıyor.

- Sokak hayvanları için sokaklara su kapları koyuyor. Soğuk ve yağışlı havalar nedeniyle sokakta zor durumda kalan kediler için ev yapıyor.

- Sokak hayvanlarının insanlar ve diğer hayvanlarla birlikte, doğal ortamlarında, sağlık, güven ve huzur içinde yaşamalarını sağlamak için bilinçlendirme çalışmaları yapıyor.