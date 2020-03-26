Şipşak mutfak tarifleri

Yemek yapma konusunda acemi olanlar için kısa sürede yapılabilen lezzetli ve kolay yemek tariflerinden bir kaçını derledik

Korona virüsünün yaygınlaşmasıyla hepimiz evlere kapandık. Virüsten korunmanın bir yolu da sağlıklı beslenmek. Maharetli olanlar ellerindeki malzemelerle çeşit çeşit besleyici ve lezzetli yemekler yapıyor. Yemek yapmayı pek bilmeyen öğrenci ve bekarlar içinse durum biraz karmaşık. Tam da bu sırada iletişimci- öğretim görevlisi Sinan Dirlik #ŞipşakMutfak hastagı ile yemek tarifleri vermeye başladı. Dirlik’in sosyal medyada başlattığı #ŞipşakMutfak hastagı ile başlattığı tariflere kısa sürede yenileri eklendi. Biz de bu tariflerden bir kaçını gazetemize taşıdık.

BEYAZ EKMEK

Malzemeler:

1 paket maya

1 yemek kaşığı toz şeker

1.5 tatlı kaşığı tuz

Yarım su bardağı süt

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1.5 su b.ardağı su (200 ml bardak)

5-6 bardak un

Yapılışı:

Malzemeleri karıştırıyor ve hamuru mayalamaya bırakıyoruz. Hamura şekil verip önceden ısıtılmış fırında 200 derecede pişiriyoruz.

SEBZELİ SALATA

Malzemeler:

1 bardak kuru börülce,

1 havuç,

1 yumurta,

Taze ya da kuru soğan,

Ve çeşitli yeşillikler

Yapılışı :

Kuru börülceyi haşlayıp süzün. Yumurtaları haşlayıp doğrayın. Karşıma bol soğan ve yeşillik ve rendelenmiş havuç koyun. Zeytinyağı ve limon ilave edin. Sebzeli salata servise hazır.

PATATES KÖFTE

Malzemeler:

3 adet büyük boy haşlanmış patates

1 çay bardağı un.

1 yumurta

1 yemek kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

Maydanoz

Peynir veya zeytin

Yapılışı:

Patatesleri haşlayıp ezin yumurta ile karıştırın. İsterseniz içine peynir yada zeytin koyabilirsiniz. İstediğiniz boyda toplar hazırlayıp una bulayın ve bol yağda kızartın.

EKMEK KÖFTESİ

Malzemeler:

1 bayat ekmek

1 yumurta

1 su bardağı rendelenmiş peynir (kaşar veya beyaz peynir)

2 adet taze soğan

1 avuç maydanoz

Tuz, karabiber ve çeşitli baharatlar

Sıvıyağ

Sosu için yoğurt

Yapılışı:

Ekmeği geniş bir kaba koyup ıslatın, yoğurarak ezin. Diğer malzemeleri üzerine ekleyip karıştırın. Köfte şeklini verin. Tepsiye yerleştirdiğiniz ropların üzerini streç filmle kapatıp, yarım saat buzdolabında bekletin. Yağı tavada ısıtıp kızartın. Köfteleri koyacağınız tabağın zeminine havlu peçete yerleştirirseniz, hem köftelerin yağını çeker, hem de tabaklarınız daha az kirlenir. Kızartmanızın üzerine ya da yanına yoğurt koyabilirsiniz

MERCİMEKLİ BULGUR PİLAVI

Malzemeler:

1,5 su bardağı bulgur

1 su bardağı yeşil mercimek

1 kuru Soğan

2 yemek kaşığı tereyağ

1 yemek kaşığı sıvıyağ

Tuz

Yapılışı:

Mercimekleri 2 su bardağı su ile birlikte suyun yüzeyine çıkana kadar haşlayıp bir kaba alın. Tereyağı ve sıvı yağı karıştırarak tencerede ısıtın ve ince ince doğradığınız soğanı pembeleşinceye kadar kavurun. Ardından bulguru, tuzu ekleyerek hafifçe karıştırın. Sonrasında haşlanmış mercimekleri ve suyunu tencereye ekleyin. Suyun karışımın bir parmak üzerinde olmasına dikkat edin. Şöyle bir karıştırıp suyunu çekene kadar pişirin.

KABAK YOĞURTLAMA

Malzemeler:

3 tane kabak

Un

Tereyağı

Yoğurt

Pul biber

Yapılışı:

Kabakları iri iri doğrayıp hafifçe haşlayın. 2 kaşık unu, 2 kaşık tereyağda unun kokusu geçene kadar kavurun. Karışıma haşlayıp süzdüğünüz kabakları ekleyip karıştırın. Üzerine isterseniz sarımsaklı isterseniz sade yoğurt döküp pul biber gezdirin.

PANCAKE

Malzemeler:

1 adet orta boy yumurta

155 gr un

250 ml süt

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tutam tuz

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 yemek kaşığı sıvı yağ (Tost makinasının ya da tavanın yüzeyini yağlamak için)

Servisi için:

Taze Meyveler ya da soslar

Yapılışı:

Un, kabartma tozu, tuz ve şekeri birlikte eleyin. Yumurta ve sütü birlikte çırpın. Un karışımını süte alttan üste doğru karıştırarak 2-3 seferde yedirin. Kullanacağınız tavayı ya da makinayı hafifçe yağlayıp ısıtın. Pancake karışımından yarım kepçe ısıttığınız tavaya dökün. Üzeri göz göz olunca diğer tarafını çevirin. Bir süre daha pişirip servis tabağına alın. İstediğiniz sos ve meyvelerle servis yapın.



