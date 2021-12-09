Şiddete tanık olduğumuzda ne yapmalıyız?

Sokakta, apartmanda, iş yerinde, okulda, sosyal alanlarda bir kadının şiddete uğradığını gördüğümüzde ne yapmalıyız? Birleşmiş Milletler Kadın Birimi hazırladığı #KayıtsızKalmayın kampanyası ile şiddete tanık olduğumuzda ne yapmamız gerektiği konusunda yol gösteriyor

Sokakta, otobüste, apartmanda, iş yerinde bir kadının şiddete uğradığına tanık oldunuz. Ne yapabilirsiniz? 2018 yılından bugüne kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için 16 günlük aktivizm kampanyaları düzenleyen Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (BM Kadın Birimi/UN Women) bu yıl bu soruyu gündeme getirerek #KayıtsızKalmayın kampanyası düzenledi. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nden 10 Aralık İnsan Hakları Günü’ne kadar devam eden kampanyada www.atesbocekleri.info sitesinde yer alan şiddet vakaları ve yönlendirmelerle şiddete tanık olanları, nasıl kayıtsız kalmayacakları hakkında bilgilendiriyor.

ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK

Restoranda, üniversitede, iş ortamında, sokakta, apartmanda, sosyal medyada ve sporda yaşanabilecek şiddet vakalarına tanıklık halinde neler yapılabileceği hakkında bilgilendirme yapan kampanyaya ünlü isimler destek oldu. Kampanya kapsamında Demet Evgar, Pınar Deniz, Ceyda Düvenci, Gupse Özay, Deniz Bayramoğlu ve Emre Sakçı tanık olduğumuz şiddet karşısında neler yapabileceğimiz konusunda bilgilendirme yapan ses kayıt videoları çekti.

Konuyla ilgili basına bilgi veren BM Kadın Birimi Ülke Direktörü Asya Varbanova şunları söyledi: “Dünya genelinde şiddete maruz bırakılan kadınların sadece yüzde 40’ından azı durumu ilgili mercilere bildiriyor. Kadınlara yönelik şiddetin özel ve ailevi bir mesele olduğu algısı, şiddetin nereye ve nasıl raporlanması gerektiği hakkında bilgi eksikliği şiddete tanık olanların sessiz kalmasına neden oluyor. Kadınlara yönelik şiddete engel olmak için hepimizin haklarımızı ve mevcut şiddet ihbar mekanizmalarını bilmemiz gerekiyor. Kampanyamız herkesi kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmamaya ve tanıklık durumunda neler yapabileceğimiz hakkında bilgi sahibi olmaya çağırıyor. Eşit, adil ve şiddetsiz bir gelecek ancak hepimizin ortak hareket etmesiyle mümkün” dedi.

NE YAPMALIYIZ?

Kampanya kapsamında ünlü isimlerin seslendirdiği bilgilendirme kayıtlarından bir kaçı şöyle:

Sokakta

Otobüste dışarı bakıyorsun. Tam o sırada sokakta, bir erkeğin bir kadına şiddet uyguladığını gördün. Ne yapabilirsin?

Yaşananlara kayıtsız kalmayarak şiddetin sürmesine izin vermeyebilirsin.

Zaman kaybetmeden polisi arayıp, şiddetin yaşandığı yeri bildirebilirsin.

Her şekilde kendi güvenliğini sağladığından emin olmalısın ve otobüsten inip olaya müdahale etmemelisin

Apartmanda

Her sabah işe giderken karşı dairende yaşayan genç çiftle karşılaşıyor ve selamlaşıyorsun. Bir gün kadının durgunluğu dikkatini çekti ama pek üzerinde durmadın. Ertesi gün geç saatlerde evlerinden gelen seslere uyandın, çarpılan kapı ve kırılan cam seslerini işittin.

Ne yapabilirsin?

Yaşanılan ev içi şiddeti hiç tereddüt etmeden resmi mercilere ihbar edebilirsin. Polisi aradığında arama bilgilerin gizli tutulacaktır.

Şiddetin tırmanma riskini azaltmak için kendin ve yakınlarının can güvenliğinden emin olacak şekilde, komşularının zilini çalıp ortamdan uzaklaşabilirsin.

Komşunla yalnız karşılaştığın bir anda onun için yapabileceğin bir şey olup olmadığını sorabilirsin. Konuşmak istemiyorsa üstüne gitmemen, onu zorlamaman gerektiğini bilmelisin.

Apartmanın görünür bir yerine şiddet yardım hatlarını ve telefon uygulamalarını içeren bir afiş asabilirsin.

İşte

Aynı odada birlikte çalıştığın iş arkadaşın şirket çalışanlarından birisinin kendisini iş sonrası yemeğe çağırdığını ve “hayır” demesine karşın, geceleri rahatsız eden cinsel mesajlar attığını söyledi. Ne yapabilirsin?

İş arkadaşına onun her zaman yanında olacağını, mahremiyetine saygı göstereceğini ve yaşadıklarını kimseye anlatmayacağını söylemelisin.

Çalıştığınız kurumun etik kurul gibi mekanizmalarına başvurması için onu yönlendirebilirsin.

Haklarının ne olduğu konusunda bilgi sahibi olması için hukuki danışmanlık almasını önerebilirsin.

Faili tanıdığın kendi düşüncelerini de ara ara sorgulamalısın!

İş arkadaşın “ne yaptı da başına bunlar geldi” gibi mağdur suçlayıcı önyargıları bırakmalısın. Bu olayda asıl suçlunun fail olduğunu kendine hatırlatmalısın.

KUTU: İHBAR MEKANİZMALARI

Şiddete tanık olduğunda arayabileceğin acil telefon hatları:

Acil Çağrı Merkezi: 112

Polis İmdat: 155

Aile, Kadın, Çocuk ve Engelli Sosyal Danışma Hattı: ALO 183

Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı: 0(212) 656 96 96 - 0(549) 656 96 96

Farklı bir dil konuşuyorsan 157 Yabancılar İletişim Merkezi: 157

Acil ve telefonla konuşulamayacak kullanılabilecek telefona indirilebilecek uygulamalar :

444 80 86 - İBB Destek Hattı (Türkçe, Kürtçe, İngilizce ve Arapça)

KADES - Emniyet Genel Müdürlüğünün Mobil Kadın Destek Uygulaması

Kırmızı Işık- Türkiye Vodafone Vakfı Mobil Uygulaması

Şiddete maruz bırakılan kişiye başvuru yapabileceği yerleri iletebilirsin:

Polis Merkezleri, Jandarma Karakolları

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM)

Sağlık kuruluşları

Adli Makamlar (Cumhuriyet Başsavcılığı, Aile Mahkemeleri)

Kadın Da(ya)nışma Merkezleri

Baroların Adli Yardım Büroları-Kadın Danışma Merkezleri/Komisyonları