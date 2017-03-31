Haftalık Bağımsız Gazete 01 Nisan 2017
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Siber tuzaklara dikkat!

Siber tuzaklara karşı Kadıköy Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü “Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME)”yi kurdu

Siber tuzaklara dikkat!
Gazete Kadıköy

İnternet artık hayatımızın her alanında, her adımımızda yanımızda. Lakin onlarca avantajı olmasına rağmen dezavantajlı durumlar da yaratabiliyor. İşte bu tuzaklara karşı Kadıköy Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü “Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME)”yi kurdu.

SOME, yapılan veya yapılması muhtemel siber saldırılara karşı gerekli önlemleri alma, müdahale etme, kayıt altına alma ve kurumlarının bilgi güvenliğini sağlamakla yükümlü bir ekip. SOME’nin verdiği bilgiye göre bu ekibin amacı siber olayları bertaraf etmede oluşması muhtemel  zararları önlemek ve azaltmak, ulusal düzeyde; koordinasyon ve işbirliği sağlamak.

“Siber güvenliğin hedefi kurum ve kuruluşların veya ulusların bilgi varlıkları ve kaynaklarını hedeflenen amaçlar doğrultusunda organizasyon, insan, finans, teknik ve bilgi değerlerini dikkate alarak, varlıkların ve kaynakların başlarına kötü bir şey gelmeden korumaktır.” diyen Siber Olaylara Müdahale Ekibi şu uyarılarda bulunuyor: “Günlük hayatta siber tuzaklar çok basit yollarla size ulaşabilir, bu yüzden e-postalarınızı açarken, internette kimlik bilgilerinizi paylaşmak gibi konularda dikkatli olunuz.Bu amaç ile kullanıcıların farkındalığını artırmak için Kadıköy Belediyesi SOME (Siber Olaylara Müdahale Ekibi) olarak siber tuzakları nasıl anlayacağımız ile ilgili kullanıcıları bilinçlendiren afişler astık ve el ilanları dağıttık. some@kadikoy.bel.tr  mail adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.”

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