Seyahat severlerin yeni gözdesi Kadıköy dünya basınında

İngiltere merkezli seyahat dergisi Time Out’un ‘en havalı 50 semt’ listesine giren Kadıköy, The New York Times’ta da ‘İstanbul’un Öbür Tarafı’ başlığı ile yer aldı.

The New York Times’ın internet sitesinde seyahat başlığı altında, seyahat edenler tarafından İstanbul’un Anadolu yakasının genellikle ihmal edildiği belirtilerek, Kadıköy için ‘minimum bütçe ile maksimum eğlence’ ifadesi kullanıldı.

Lucas Peterson imzalı ‘İstanbul’un Öbür Tarafı’ başlıklı yazıyı Danielle Villasana’nın Kadıköy’ün farklı noktalarında çekilen fotoğrafları süsledi.

Seyahat yazıları kaleme alan Peterson İstanbul’un Avrupa yakasının Ayasofya, Sultanahmet gibi noktalarla ilgi kaynağı olduğunu, ama şehrin diğer yakasının ihmal edildiği yorumunda bulundu.

Kadıköy’e dair detaylı bir yol haritası sunan yazar, alışveriş, mükemmel yiyecek, renkli sokakları keşif için yarım milyondan fazla insanın akın ettiği Kadıköy’ü keşfetmek için haftalar harcayabileceğini belirtti.

Yazısında Yeldeğirmeni bölgesine özel önem veren yazar, Recaizade Sokak’taki eski eşyaların satıldığı noktalara, Karakolhane Sokak’ta yer alan sokak sanatlarına değindi.

KADIKÖY’Ü ADIM ADIM TARİF ETTİ

Kadıköy’de dondurmadan kahvaltıya, kafeden restoranta kadar pek çok işletmeyi adres gösteren ve yiyeceklerini öven yazar, Caddebostan Dalyan Park’ta çimlerin üzerinde eğlenen yurttaşlardan bahsetmeyi de ihmal etmedi.

Kadıköy’deki kültür ve sanat hayatının hayranlık verici olduğunu belirten yazar, Moda Sahnesi ve Süreyya Operası’ndan da ilgiyle bahsetti.

DÜNYANIN ‘EN HAVALI’ 50 SEMTİNDEN BİRİ

Kadıköy geçtiğimiz günlerde İngiltere merkezli seyahat dergisi Time Out’ta ‘en havalı 50 semt’ arasında yer almıştı. Ziyaretçilerin kendilerini ‘turist gibi hissetmeden, oranın yerlisi gibi yiyip içip takılabileceği’ adresler arasında Türkiye’den tek adres olarak gösterilen Kadıköy listede 43’üncü sırada yer almıştı.

Time Out yazarlarının görüşlerinin yanı sıra 15 bin kişinin katıldığı bir anket sonucu belirlenen listede Güney Kore’den Arjantin’e, Almanya’dan Amerika’ya kadar birbirinden renkli adresler yer alıyor. Kadıköy’ün popülaritesinin son yıllarda arttığının belirtildiği yazıda, Haydarpaşa Garı’ndan Kadife Sokak’a kadar Kadıköy’de yeme-içme mekanı önerileri ile yapılması gerekenler sıralandı.

"KADIKÖY GÜLERYÜZLÜ İNSANLARIN YAŞADIĞI BİR İLÇE"

Kadıköy’ün dünya basınında hakkında duyduğu memnuniyeti belirten Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, “Kadıköy’ün kültür, sanat ve spor gibi alanlarda güçlü bir ilçe. Bu durum insanların sokakta birbirlerine karşı olan tavır ve davranışlarını da etkiliyor. Sanat, insanları daha naif ve güler yüzlü hale getiriyor. Sokakta yüksek sesle konuşan bile göremiyorsun’ dedi.

Yabancıların Kadıköy’ü sevmelerinin ve burada yaşamayı tercih etme sebeplerinin kendilerini evlerinde gibi hissetmeleri olduğunu vurgulayan Nuhoğlu, “Yabancıların burada kendilerini evlerinde gibi hissetmelerinin temel nedeni insanlardan aldıkları pozitif enerji. Bu bizi çok mutlu etti.

Kadıköy sadece Türkiye’nin değil dünyanın önemli ilçelerinden biri. Kadıköy yeni keşfedilen bir yer değil, geçmişle bağlantıları kuvvetli. Ama bu kadar öne çıkmasının sebebinin son 5 yıl içerisinde, özellikle kültürel alanlarda yaşanan artış olduğunu düşünüyorum. Belediyenin yeni hizmete açtığı Karikatür Evi, Gençlik Sanat Merkezi, Halis Kurtça Çocuk Sanat Merkezi gibi kurumların yanı sıra yeni açılan tiyatrolar, kültür- sanat merkezleri insanları Kadıköy’e çekiyor. Eskiden de Kadıköy bir kültür sanat ve yaşam kentiydi şimdi tüm bunların merkezi haline geldi.

Kadıköy’ün örnek alınmasını istiyorum. Bu birikimi dünyaya yansıtabiliyorsanız bu ciddi bir değerdir. Kadıköy’de bir gününüzü geçirmek isterseniz bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Yeme içme dışında tarihi yerlerinden köşklerine, Haydarpaşa’dan Süreyya Operası’na yürüyerek gezip keyip alabileceğiniz bir şehir. Sadece sokaklarında yürüseniz bile geçmişle bağlantısını görmek sizi mutlu eder” şeklinde konuştu.

İlgili haber linkleri:

https://www.timeout.com/coolest-neighbourhoods-in-the-world

https://www.nytimes.com/2018/09/18/travel/istanbul-asian-side-budget-affordable.html