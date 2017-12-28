SEVİNÇLER, HÜZÜNLER VE BAŞARILARLA KADIKÖY’ÜN 1 YILI

Günler, haftalar ve aylar derken koca 2017 yılını da geride bıraktık. Zaman zaman talihsiz ve kötü haberlerle anılacak olsa da 2017 Kadıköy için güzel haberlerle de hatırlanacak. Gazete Kadıköy olarak Kadıköy’ün 1 yılını derledik

Uğur Mumcu’nun izinde

Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, katlinin 24. yılında “Basın Öne Eğilmesin” etkinliği ile anıldı. Kadıköy Belediyesi ve Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın birlikte organize ettiği “Basın Öne Eğilmesin” etkinliğinde cezaevinde bulunan gazeteciler de unutulmadı.

Atıklar Cebinizde

Kadıköy Belediyesi bir ilke imza atarak atıkların geri dönüşümü için akıllı telefon uygulaması geliştirdi. Uygulamayla size en yakın atık getirme noktası artık cebinizde.

Mahalleye tiyatro geldi

Kadıköy Tiyatroları Platformu 2017 yılında “Benim Komşum Tiyatro” adlı ücretsiz bir proje başlattı. 4 ay boyunca süren projeyle tiyatrocularla Kadıköylüler bir araya geldi. Buluşmalarda oyun için yapılan çalışmalar, bir oyunun nasıl yazıldığı, kostüm tasarımı ve sahne düzenlenmesi vatandaşlara anlatıldı.

Selamiçeşme Köprüsü yıkıldı

Selamiçeşme Köprüsü, yaya ve araç trafiğine kapatılarak yıkıldı. Marmaray projesi kapsamında yıkılan köprünün yerine projesi Kadıköy Belediyesi tarafından çizdirilen alt geçit inşaatı yapılıyor.

Usta çizer Yener Çakmak yaşamını yitirdi

Kadıköylü çizer Yener Çakmak, 67 yaşında yaşamını yitirdi. Kızıltoprak’taki Zühtü Paşa İlkokulu’nda okuyan usta çizer Karikatürcüler Derneği üyesiydi. Çakmak, Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nin de destekçisiydi.

İnşaat kazısında tarihi kalıntı bulundu

Fenerbahçe’deki iki inşaat alanında Erken Bizans Dönemi’ne ait sarnıç kalıntıları bulundu. İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararıyla tarihi kalıntılar koruma altına alındı.

Fikirtepe Dumlupınarspor Şampiyon

Amatör lig 17.grupta mücadele eden Fikirtepe Dumlupınarspor spor kulübü şampiyon olarak Süper Amatör lige çıktı.

Ethem Efendi Köprüsü açıldı

2016’da taşıt trafiğine kapatılarak yıkım ve yenilenme sürecine alınan Erenköy’deki Ethem Efendi Köprüsü 1 Mart Çarşamba günü yeniden ulaşıma açıldı. Köprünün asfaltlama çalışması Kadıköy Belediyesi tarafından yapıldı.

KİHEP’le protokol imzaladı

Kadıköy Belediyesi ile Kadının İnsan Hakları- Yeni Çözümler Derneği Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol Kadıköy Belediyesi Meclisi’nde oy çokluğu ile kabul edildi.

Belediye tarihi yaşatıyor

Osmanağa Mahallesi’nde bulunan bir arsayı satın alan Kadıköy Belediyesi, bir dönem arazide bulunan tarihi köşkü yeniden inşa ederek Kadıköylülere kazandıracak.

Parklara Meyve Fidanı

Kadıköy Belediyesi parklara meyve ağaçları dikmeye başladı. İlk dikim çocuklarla yapıldı. Projeyle çocukların ve gençlerin meyveleri tanımalarının sağlanması ve kent bahçeciliğinin teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Ahmet Cemal hayatını kaybetti

Ünlü isimlerin eserlerini Türkçe’ye çeviren, deneme ve makalelerini çeşitli kitaplarda yayınlayan, roman, şiir, öykü dallarında eserler üreten Ahmet Cemal yaşamını yitirdi. Cemal, Moda’dan son yolculuğuna uğurlandı.

Avanak Avni Kadıköy’de

Usta karikatürist Oğuz Aral’ın yarattığı bir karakter olan Avanak Avni’nin heykeli “babası” Oğuz Aral ile birlikte Kadıköy’e dikildi.

Beşiktaş İskelesi’nin restorasyonu başladı

Restorasyon konusunda kötü bir yıl olarak kayda geçen 2017’de Kadıköy Beşiktaş-Adalar İskelesi’nin restorasyon çalışmaları başladı. Bir dönem kafeterya olarak kullanılan iskelenin ikinci katı ise Şehir Hatları çalışanları için düzenleniyor.

Belediyeden evlere temizlik hizmeti

Kadıköy Belediyesi yaşa bağlı sağlık sorunları, fiziksel güçsüzlük ya da ekonomik yetersizlikler nedeniyle evlerinin temizliğini yapmakta zorluk çeken yaşlılara ve engellilere evde temizlik hizmeti vermeye başladı.

Kadıköy’den “HAYIR” çıktı

Türkiye, 16 Nisan’da oylanan başkanlık sistemine yüzde 51,4 ile “Evet” derken İstanbul’un yüzde 51,3’ü, Kadıköy’ün ise yüzde 80,6’sı “Hayır”dan yana oy kullandı. Kadıköylüler YSK’nın mühürsüz oy pusulası ve zarflarını geçerli saymasını sokağa çıkarak protesto etti.

Doğaya emek verenler festivalde buluştu

Kadıköy Belediyesi Çevre Festivali, 26-27 ve 28 Mayıs günlerinde 42 kurum ve kuruluş ile yüzlerce Kadıköylünün katılımıyla Özgürlük Parkı’nda yapıldı. “Doğaya emek verenler” sloganıyla yapılan festivalde söyleşiler yapıldı, atölyeler düzenlendi. Festivali 3 günde 18 bin 067 kişi ziyaret etti.

Tarihi garda ikinci buluşma

Kadıköy Belediyesi’nin tarihi Haydarpaşa Garı’nda düzenlediği 9. Kadıköy KitapGünleri’ni 9 günde 325 bin kişi ziyaret etti. Pek çok yazar, şair, gazeteci, oyuncu, bilim insanı ve felsefeci İstanbullularla buluştu.

İmece usulü samandan bina yapıldı

Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren Kadıköy Belediyesi, bir hizmet binasını çimentodan değil samandan yaptı. İmece usülüyle yapılan “Ekolojik Yaşam Parkı ve Kompost Eğitim Merkezi” doğayı seven ve korumak isteyen herkese açık.

Kadıköylüler Adalet için yürüdü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından Adalet Yürüyüşü’ne başladı. Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan başlattığı yürüyüşe Kadıköylüler ilk günden itibaren kitlesel olarak katıldı. 24 gün süren yürüyüşün sonunda Maltepe’de yapılan Adalet Mitingi’nde 2 milyondan fazla kişi yer aldı.

Fırtına Kadıköy’ü vurdu

Temmuz ayında İstanbul’da etkili olan kısa süreli ani yağmur yağışı şehrin ulaşım ağını felç etti. Metro istasyonlarını, tünelleri hatta metrobüsleri bile su bastı. Kısa süren ama son derece etkili olan fırtına ise Kadıköy’ü vurdu. Evlerin çatıları uçtu, camilerin minareleri devrildi. Koşuyolu Parkı’ndaki yüzlerce asırlık ağaç devrildi. Kadıköy Belediyesi devrilen ağaçların yerine yenilerini dikti.

Tarihi hamamda restorasyon krizi

Marmara Üniversitesi Göztepe yerleşkesinde bulunan 5. Murat Av Köşkü tarihi hamamının restorasyonu tamamlandı. Tarihi taş yapının tavanı cam, zemini parkeyle kaplandı. Duvarlarına sıva yapılıp somon rengine boyanan tarihi binaya bir de klima takıldı.

Kardeş Kente Kültür Merkezi

Kadıköy Belediyesi’nin kardeş belediyelerle işbirliği çerçevesinde Bingöl Yayladere’de yaptığı Yayladere Kültür Merkezi açıldı.

İDEA Kadıköy açıldı

Farklı meslek alanlarından serbest çalışanları, yenilikçi kuruluşları ve sosyal fayda odaklı çalışan grupları bir araya getiren ve çalışma alanı sunan Kadıköy Belediyesi “İDEA Kadıköy” hizmete açıldı.

Plak Günleri’nin ikincisi yapıldı

Kadıköy Belediyesi’nin ikinci defa düzenlediği Kadıköy Plak Günleri 9 - 10 Eylül’de Moda’da gerçekleştirildi. Plak Günleri’nde söyleşiler ve konserler düzenlendi.

Kadıköy, Alzheimer Merkezi’ne kavuştu

Kadıköy Belediyesi’nin Alzheimer hastalarının sosyal yaşama katılmalarını sağlamak ve hasta yakınlarını desteklemek amacıyla projelendirdiği “Alzheimer Merkezi ve Sosyal Yaşam Evi” 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’nde açıldı. Merkezde hasta yakınlarının kendilerine zaman ayırabilme olanağı sağlanırken bireysel-grup psikoterapileri, eğitimler ve seminerlerle hastalık konusunda bilgi ve destek veriliyor.

Çizgi romancılar Moda’da buluştu

Türkiye’nin ilk çizgi roman festivali İstanbul Comics and Art Festival, bu yıl ikinci kez yine Kadıköy’de düzenlendi. Bu yıl ikincisi düzenlenen İstanbul Comics and Art Festival (İCAF), çizgi roman ve çizgiye dair tüm yaratıcı sanatları bir araya getirdi.

Bağdat Caddesi kazaları Meclis gündeminde

Milli Eğitim Bakanlığı, Bağdat Caddesi ekseninde işlek caddelerde yaşanan trafik kazalarının sebeplerini ve çözüm önerilerini rapor haline getirdi. TBMM Trafik Sorunlarını Araştırma Alt Komisyonu da Bağdat Caddesi’nde teftiş yaptı.

Otel projesi iptal edildi

Koşuyolu’nda bulunan eski Darüşşafaka arazisine Taşyapı tarafından yapılmak istenen otel inşaatı, 11. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Koşuyolu sakinleri mahkemenin verdiği kararı bir şenlik düzenleyerek kutladı.

Havuz problemi çözüldü

Kadıköy Belediyesi, geçtiğimiz yıl Acıbadem Mahallesi’nde yapımına başladığı yüzme havuzu ve spor merkezinin açılışını yaptı. Tesiste çocuk ve engellilere yüzme eğitimi veriliyor. Her yaştan Kadıköylü abonelik sistemiyle tesisten faydalanıyor.

Yüz binler Cumhuriyet için tek yürek oldu

Kadıköy Belediyesi’nin 24 yıldır düzenlediği geleneksel “Cumhuriyet’e Bağlılık Yürüyüşü” bu yıl da coşkuyla geçti. Bağdat Caddesi’ndeki yürüyüşte buluşan genç, yaşlı her yaştan yüz binlerce kişi, Cumhuriyet’in 94. yaşını kutladı.

Çocuklar için bostan yapıldı

Geçtiğimiz yıl “Beyaz Bayrak” ödülünü kazanan Mustafa Aykın İlkokulu, öğrenciler için yeni bir proje başlattı. Kadıköy Belediyesi’nin desteğiyle Göztepe’de oluşturulan 100 metre karelik bir bostana çocuklar kış sebzelerini ekti.

Öğrenciler yurtsuz kalmasın diye iş birliği yapıldı

MEB’in hazırladığı teknik rapor sonucunda Kadıköy Anadolu Lisesi yatılı pansiyonunun yıkılmasına karar verildi. Veliler, mezunlar ve Kadıköy Belediyesi el ele vererek geçici bir pansiyon binası inşa etti. Geçici pansiyon binasında 300 öğrenci barınabiliyor.

Binler Atatürk için ele ele verdi

Kadıköylüler 10 Kasım’da Mustafa Kemal Atatürk için el ele verdi. Kadıköy Belediyesi’nin organizasyonuyla Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı Sahili arasında yaklaşık 6,5 kilometrelik “9’u 5 Geçe Ata’ya Saygı Zinciri” oluşturuldu.

Tarihi Garda ilk defa sahaf festivali yapıldı

Beyoğlu Sahaflar Derneği Tarihi Haydarpaşa Garı’nda Kadıköy’ün ilk sahaf festivalini düzenledi. Festivalde eski kitapların yanı sıra fotoğraf ve kartpostallar da Kadıköylülerle buluşturuldu.

Validebağ’a sondaj izni

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü, Kadıköy ve Üsküdar civarında yapılması için “Jeotermal Kaynak Arama Sondajı” projesini hazırladı. Sondaj kuyularının Validebağ Korusu ve Kadıköy’de eski Salı Pazarı, Tepe Nautilus AVM’nin kuzeyindeki otopark ve Fikirtepe’deki bazı noktalarda yer almasına karar verildi. Validebağ Gönüllüleri ise koruda kazı yapılmaması için eylemler düzenledi.

Kalamış için kötü bir yıl

Danıştay 6. Daire Mahkemesi, Kadıköy Belediyesi’nin Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın yapılaşmasına ilişkin itirazını bilirkişi raporuna rağmen oybirliği ile reddetti. Özelleştirme Yüksek Kurulu da yat limanını 33 yıllığına özelleştirmek üzere ihaleye çıkardı.

Ekolojik yuvaya LEED Platin Sertifikası

Dünyanın en iyi tasarlanan 10 okulu arasına giren Bahriye Üçok Ekolojik Çocuk Yuvası bir ilke daha imza atarak “çevre dostu bina”lara verilen LEED Platin Sertifikası almaya hak kazandı.

Kadınların dayanışma evi açıldı

Kadıköy’de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi açıldı. Kadıköy Belediyesi tarafından hizmete açılan merkezde yer alan “Kadın Dayanışma” birimi, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığa karşı, kadınların desteklenmesi ve güçlenmesi için hizmet verecek.

Çöpe değil kumbaraya

Kadıköy Belediyesi ikinci el kıyafet, tekstil ve ayakkabı gibi giyim eşyalarının düzenli bir şekilde toplanması ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için ilçenin farklı noktalarına 100 adet giysi kumbarası yerleştirdi.

“En eğitimli ilçe Kadıköy”

Pamukkale Üniversitesi’nin Türkiye’deki tüm ilçelerde 25 yaş üzeri bireylerin kaç yıl eğitim aldığını ortaya koyan ‘Ortalama Okullaşma Yılı’ araştırmasına göre Kadıköy, 9.3 eğitim yılı ortalamasıyla eğitim seviyesi en yüksek ilçe oldu.

Tartışmalı cami projesi onaylandı

Başbakanlık, Diyanet İşleri Başkanlığı ve İstanbul Müftülüğü’nün talepleri doğrultusunda iki yıl önce planlanan Kadıköy Rıhtıma cami projesi, İstanbul V Numaralı Koruma Kurulu tarafından onaylandı. Projeyle birlikte cami, şadırvan ve hizmet birimleri için 11 bin 232 metrekare taban oturumlu ve toplamda 33 bin 559 metrekarelik alan inşaat alanı haline gelecek. Projede, 3 bodrum katlı ve yaklaşık 1200 araç kapasiteli yeraltı otoparkı da var.

Acıbadem kazandı

Acıbadem Mahallesi’nde bulunan Ahmet Sani Gezici Lisesi yanındaki arazi için Kadıköylülerin ve Kadıköy Belediyesi’nin verdiği hukuk mücadelesi sonuç verdi. Mahkeme arazinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ticaret+konut ve dini tesis alanı olarak açılmasına yönelik planı iptal etti.