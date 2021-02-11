Sevgilisi olana hem güzel hem başbelası gün geldi çattı; 14 Şubat… Sevgiliye hediye almak meşakkatli iş. Ne almalı, ne almamalı? İşte bu soruların yanıtları haberimizde.

Overteam adlı çok yönlü ajansın alt kuruluşu olan Anason İşleri ekibi, ‘Sevgiliye hediye alma kılavuzu’ hazırladı. “Bunları sıralamaya çalıştık. Siz yine de tavsiyelerimizi sevgiliniz üzerinde denerken dikkatli olun” denilerek esprili bir dille hazırlanan kılavuzdan derlediklerimiz;

Öyle bir gün yokmuş gibi yapamazsınız: Sevgililer Günü’nü unutmaya olanak yoktur. Siyasilerden kapı komşunuz Ayşe Teyze’ye, emekli Salih Öğretmen’e, hep bir ağızdan kutlanılan günü sevmeyebilirsiniz. Ama yok sayamazsınız.

Tek bir kırmızı gülle geçiştiremezsiniz: Çiçek, klişedir. Buna rağmen çiçek her zaman herkesin sevdiği bir şeydir. Ama buna çok güvenmeyin. O kırmızı gülle (yahut başka bir çiçekle) gelişme ve sonuç olmaz. Ancak giriş olur. O hediye alınacak!

Ben seni bir gün değil her gün seviyorum: Saçmalamayın. Part-time sevgililik mi olur? Elbette her gün seveceksiniz. Bazı günler de hediye alacaksınız. O günlerin en klişesi, en nümayişlisi, en kırmızısı, en “aziz valentinlisi” de sevgililer günü. O hediye alınacak!

Hediyenin küçüğü olur: ‘Hediyenin küçüğü olmaz’ sözü hediye alan için değil hediye kabul eden içindir. Bütünüyle küçük hediye alanı ezmemek için uydurulmuş bir zarafet cümlesidir, yalandır. Şöyle bir cümle olabilir mi: “Sevgilim sana 2 liralık tuzlu çekirdek aldım. Gel Kordon’da tüküre tüküre yürüyelim. Bak ne kadar romantik, hem hediyenin küçüğü olmaz.”

Hediyenin büyüğü olmaz: Çok para harcayarak güzel hediye alınmaz. Güzel hediye düşünerek ve emek harcayarak, isabet kaydederek alınır. Hatta çok parayla hata yapmak daha kolaydır. Kendinizi bir tartın. Çevrenizde görgüsüz biliniyorsanız muhakkak güvenilir bir yakınınızdan yardım isteyin.

Hediye orantılı alınır: Sevgilinizi ezmeyin. Mukabele edebileceği bir hediye almanız gerekir. O size Lego’dan ev almışken ona gerçek ev almak yumruk atmak gibi bir şeydir. Sevgiliniz bundan memnun olabilir. Ama bu memnuniyet ona yahut beraberliğinize saadet taşır mı bilemeyiz.

Hediyeye nasıl mesaj eklenir?

Yazacağınız romantik şeyin içine muhakkak yoğun bir samimiyet zerk edin. Hakikaten değecek bir buluş yapmadıysanız şaka yapmayın. Böyle zamanlarda şaka yapmak ister insan. Ama genellikle bu durum içinizden kendi kendinize yaptığınız andaki gibi tebessüm ettirmez. İlle şaka yapacaksanız öncesinde şakanızı muhakkak bir sevdiğiniz arkadaşınızın üzerinde deneyin. Etkileyici not iyidir ama emek harcamak gerekir. İçinde bilgi olur, hatırlatma olur, önemsediğiniz belli olur. Örneğin: “Sevgilim o Mamma Mia’yı arka arkaya çalarak kendi başımıza dans ettiğimiz Ayvalık günü gibi geçsin bütün hayatımız.”

Uzak durulacaklar: “Aşkitom, cimcimem”. Yakın durulacaklar: “Canım benim, sensiz olmaz”