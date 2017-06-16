Sertifikalarını çocuklarından aldılar

Kadıköy Belediyesi ile AÇEV’in düzenlediği “Baba Destek Programı”na katılan babalar sertifikalarını çocuklarından aldı

Kadıköy Belediyesi ile Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV)’nın birlikte düzenlediği 10 hafta süren “Baba Destek Programı”nı tamamlayan babalara sertifikaları törenle verildi. Kadıköy Belediyesi Bahriye Üçok Ekolojik Çocuk Yuvası’nda 14 Haziran Çarşamba günü düzenlenen törene Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Onur Temurlenk, AÇEV yetkilileri ile babalar eş ve çocuklarıyla birlikte katıldı. Törenin en renkli bölümü ise babaların sertifikalarını çocuklarından almasıydı. Baba Destek Programı’nı tamamlayan 22 babaya sertifikaları verildi.

İLETİŞİM GELİŞTİ

Eşi Demet Güyer ve kızı Gurur ile sertifikasını almaya geldiğini söyleyen Güçlü Güyer, baba destek eğitimlerinin çok verimli geçtiğini, programın hemen başlarından itibaren çocuğu ile olan iletişiminin geliştiğini belirterek, çocuğu olan herkese bu programa katılmasını tavsiye etti.

“BİLMEDİKLERİMİZİ ÖĞRENDİK”

Programa dede olarak katıldığını söyleyen Ömer Uman sertifikasını torunu Mehmet Eren’den aldı. Gerçi ben dedeyim, dede olarak programa katıldım ve çok memnun kaldım. Burada arkadaş edindim. Bilmediklerimizi öğrendik. Yanlışlarımızı da gördük. Ben torunum Eğitimcilerimize, herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

“DAHA İYİ BABA OLACAĞIZ”

Eşi Elif Sarıkaya oğulları Emre ve Can ile sertifika almaya gelen Alper Sarıkaya “Gerçekten birçok konuda bilgimiz arttı. Eğitimcilerimiz de programda bize her hafta ödevler verdi. Doğrularımızı ve yanlışlarımızı gördük. Öğrendiklerimizle kendimizi daha da geliştirip daha iyi baba olmaya çalışacağız” dedi.

Anneler de program ile ilgili düşüncelerini paylaştı. Elif Sarıkaya da “Yanlışları bu program sayesinde doğruya çevirmeye çalıştık. Doğru yaptıklarımızı da pekiştirdik. Çocuklarımızla iletişimimiz olumlu şekilde devam ediyor” şeklinde konuştu.

SORUMLULUĞU PAYLAŞMAK…

AÇEV’i temsilen törene katılan Ahmet Çetin konuşmasında programa katılan pek çok babanın memnuniyetini dile getirdiğini 2 buçuk ay süren programla babaların çocuklarıyla, aileleriyle iletişiminin geliştiğini ifade etti. Çetin, baba destek programının özetle “Çocukla iletişim kur, çocuğun gelişimini, özelliklerini bil ve ona destek ol ama en önemlisi bunu anne ile birlikte yap, sorumluluğu birlikte paylaş” dediğini belirterek, AÇEV’e bu fırsatı sağladığı için Kadıköy Belediyesi’ne, program eğitimcileri, çocuk ve annelere teşekkür etti.

Kadıköy Belediyesi’ne program olanağı sağladığı için teşekkür eden eğitimci Serkan Özcan, eğitimciler olarak programda babalara bilgilerini aktardıklarını, bundan sonra sıra babaların edindikleri bilgileri hayata geçirmesinde ve çocuklarıyla daha sağlıklı iletişim kurmasında olduğunu belirtti.

BABA DESTEK PROGRAMI

10 hafta boyunca haftada 1 gün 2 saatlik oturumlar halinde gerçekleştirilen Baba Destek Programına 3-6 ve 7-11 yaş arasında çocukları olan babalar katıldı. Her hafta farklı bir konunun işlendiği program kapsamında babalar çocuk gelişimi ile ilgili pek çok konuda bilgilendirildi.