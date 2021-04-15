‘Senin Borcun Benim Borcum’ deme vakti!

Halk Oyunları Emekçileri Platformu, pandemide maddi sıkıntı yaşayan halk oyunları emekçilerine destek vermek için “Senin Borcun Benim Borcum” kampanyasını başlattı. Şu ana kadar 97 kişiye el uzattıklarını söyleyen platformdan Ömer Önal, “Tüm vatandaşlarımızı kampanyamıza destek vermeye davet ediyoruz” dedi

Korona virüsü salgını, yaşantımızın temel taşlarını yerinden oynattı. Eğitim ve sağlık başta olmak üzere her şey yeniden şekil aldı. Salgında yeme ve içme sektörü ile tiyatro, sinema gibi hizmet veren birçok alan nerede ise bir yıldır kapalı gibi. Tabii ki bu durum işsizliğin artmasına, geçim sıkıntısına yol açtı. İşsizliğin yarattığı sıkıntıları aşmak adına bir arada olmanın verdiği güç ile dayanışma ağları ve meslek platformları kuruldu.

Bu dönemde kurulan Halk Oyunları Emekçileri Platformu da maddi sıkıntı yaşamaya başlayan halk oyunları emekçilerine destek olmak adına, “Senin Borcun Benim Borcum” kampanyasını hayata geçirdi. Kampanya hakkında platformdan halk oyunları öğretmeni Ömer Önal'dan bilgi aldık.

“AMAÇ SIKINTILARA ÇARE OLMAK ”

“Kampanyamız 22 Aralık 2020 tarihinde pandemi sürecinde maddi sıkıntı yaşayan halk oyunları emekçilerine maddi destek sağlamak amacıyla hayata geçirildi” diyen Önal, kampanyanın başlamasına zemin hazırlayan nedenleri şöyle anlattı:

“Bildiğiniz gibi pandemi sürecinde maalesef birçok meslek dalı gibi halk oyunlarına gönül vermiş ve geçimini bu alandan sağlayan emekçi arkadaşlarımız da maddi anlamda büyük sıkıntılara girdiler. Keza bizim için çok değerli olan müzisyenlerimiz ve kostüm imalatı yapan arkadaşlarımızın da işleri kesildi. Birçok insan günlük geçimini sağlamak konusunda sıkıntılar yaşamaya başladı. Biz de halk oyunları emekçileri olarak, elimiz kolumuz bağlı oturmaktansa bir destek hareketi başlatmayı düşündük. Bu bağlamda da camiamız içinde imkânı olan dostlarımızla ihtiyaç sahiplerini buluşturarak, sıkıntıda olan meslektaşlarımızın sıkıntılarına bir nebze de olsa çare olabilmek amacıyla bu kampanyayı başlattık.”

Şu ana kadar 97 kişiye çeşitli şekil ve miktarlarda destek elinin uzatıldığını belirten Ömer Önal, “Her ihtiyaç sahibi arkadaşımızın bize bildirdiği öncelikli ihtiyacı doğrultusunda destek olmaya çalışıyoruz. Bu kimi zaman birikmiş faturaların, kredi veya kredi kartı taksitinin ödenmesi, hane gıda yardımı gibi şekillerde olurken kimi zaman da ihtiyaca göre nakdi yardım yapabiliyoruz” dedi.

“KAMPANYAYA DESTEK BEKLİYORUZ”

Kampanyaya şimdiye kadar halk oyunları camiasının içinden, fakat asıl geçim alanı farklı olan imkan sahibi dostlarının destek verdiğini, bu vesile ile hepsine teşekkür ettiğini ifade eden Önal, “Destekler sayesinde birçok kişinin en azından belli bir süre için maddi anlamda rahatlamasını sağlamış olsak da tabii ki bu destek yeterli değil. Bildiğiniz gibi pandemi süreci hala devam ediyor ve sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız var. Bu nedenle halk oyunları ile ilgili olsun olmasın imkan sahibi tüm vatandaşlarımızı kampanyamıza destek vermeye davet ediyoruz” dedi

Kendilerine ulaşan bütün destekleri ihtiyaç sahibine ulaştırdıklarını söyleyen Önal, sözlerine son olarak şu bilgileri ekledi: “Şu aşamada daha çok ihtiyaç sahibine ulaşabilmek için yeni destekler bekliyoruz. Bize destek vermek isteyen vatandaşlarımız halkoyunlariemekcileridestek@gmail.com adresinden bizimle iletişime geçebilirler.”