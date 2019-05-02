ŞEHRİN İÇİNDE SAKLI CENNETLER

İstanbul her ne kadar “megakent” sıfatının hakkını verircesine inşaatlarıyla sürekli büyüse de hala içinde irili ufaklı pek çok park barındırıyor. Belki her mahallede yok ama Kadıköy’ün de tüm kentten ziyaretçi çeken büyük ve göz alıcı parkları var. Hem Kadıköy’dekileri hem de şehrin çeşitli yerlerine yayılmış, görülmesi, gidilmesi gereken parkları derledik.

FENERBAHÇE PARKI

Fenerbahçe Spor Kulübü ve Kalamış Marina’ya komşu olan park, adını ucunda bulunan 1562 tarihli fenerden alan bir ada üzerinde yer alıyor. Park şehrin içinde ama şehirden uzak olmanın keyfini yaşayabileceğiniz az sayıdaki yerden biri. Özellikle bahar aylarında erguvan ağaçlarının çiçek açmasıyla pembe renge bürünüyor. Yaklaşık 150 yaşındaki sakız ağacı da görülmeye değer. Parkta, 5 adet kafe yer alıyor. Bunlardan bazıları şadırvanlara yerleştirilmiş. Parkın hemen yanında bulunan Kadıköy Belediyesi’ne ait Khalkedon Fenerbahçe, günün her saati bulunan menüsüyle ideal bir mekân. Denize nazır parkta yürüyüş ya da piknik yapabileceğiniz birçok yer de mevcut.

KALAMIŞ PARKI

Kalamış, Kadıköy’ün en güzel semtlerinden biri. Münir Nurettin’in adını taşıyan bir cadde üzerinde bulunan meşhur Kalamış Parkı, Kalamış Marina’nın yanında geniş bir alana kurulmuş. İçinde gençlerin spor aktivitelerini yapabileceği kortlar da var, yürüyüş ya da piknik yapabileceğiniz alanlar da. İçinde dikkat çekici iki de heykel bulunuyor; biri Fazıl Hüsnü Dağlarca’ya diğeri de -Kaplumbağa Terbiyecisi tablosu artık pop bir figür haline gelen- Osman Hamdi Bey’e ait. Park, şimdilerde birçok diziye de ev sahipliği yapıyor. Burada bulunan Khalkedon Kalamış Restoran da keyifli muhabbetler ve yemek için ideal.

GÖZTEPE 60.YIL PARKI

Sadece Anadolu yakasının değil belki de İstanbul’un en güzel parklarından biri. Göztepe’de, Bağdat Caddesi ve sahil yolu arasında konumlandırılmış 60. Yıl Parkı’nda vakit geçirmek sadece çocuklar için değil, büyükler için de son derece keyifli. Rengarenk balıkların yaşadığı özel tasarım akvaryumları, lale ve gül bahçeleri, tik ağacından oyun teknesi, doğal göleti, fıskiyeleri ve her yaş grubundaki çocuklar için ayrı ayrı tasarlanmış oyun alanıyla bahar aylarında Avrupa’daki saray bahçelerini andıran park, özellikle lale festivalinde mutlaka ama mutlaka ziyaret edilmeli.

ÖZGÜRLÜK PARKI

Yüksek taş binalar arasında bir cennet köşesi. Özgürlük Parkı içerisinde bulunan birbirinden farklı aktivite alanlarından faydalanmak mümkün. İçerisinde bulunan anfitiyatroda birçok konser ve şenlik düzenleniyor. Kadıköy Belediyesi’nin çocuklar ve yetişkinler için düzenlediği tiyatro festivalleri de bunlardan ikisi. Yürüyüş parkuru, bol yeşilliği ve oyun alanları hem büyüklere hem küçüklere hitap ediyor. İçinde farklı kafe ve restoranlar da var.

YOĞURTÇU PARKI

Kadıköy, Osmanağa mahallesinde yer alan park, Kadıköy Belediyesi’ne devredildikten sonra yapılan çalışmalarla insanların daha sık uğradığı yerlerden biri oldu. Spor aktiviteleri için parkta basket sahası, tenis kortu, duvar tenis sahası ve bisiklet yolu bulunuyor. Parkın içinde irili ufaklı pek çok heykel de var. Bunlardan en çok bilineni ve ilgi göreni ise Fenerbahçe taraftarlarının gönlünde ayrı bir yeri olan, büyük kaptan Alex de Souza’nın heykeli. Parkta 5.300 metrelik yürüyüş alanı ile 1.280 metrelik koşu alanı da bulunuyor. Park içerisinde ağaçların altında Kadıköy Belediyesi’nin işlettiği bir kafe de mevcut.

VALİDEBAĞ KORUSU

Validebağ Korusu ya da Adile Sultan Korusu, Üsküdar'a bağlı olsa da Kadıköy ile sınırda yer alması nedeniyle burayla da sıkı bir bağı vardır. Kadıköy’ün Koşuyolu mahallesiyle Üsküdar’ın Altunizade ve Barbaros mahallelerinin kesiştiği noktada 10 hektarlık bir alan üzerine yayılmış. Korunun içinde Rıfat Ilgaz’ın en önemli eseri “Hababam Sınıfı”nın çekildiği Adile Sultan Kasrı bulunuyor hatta bir odası Hababam Sınıfı’na ait bir müze olarak ziyaretçilere açık. Koru türlü çeşit yemiş barındıran ağaçları, uzun yürüyüş ve koşu parkuruyla adeta şehrin ortasında bir vaha.

NEZAHAT GÖKYİĞİT BOTANİK BAHÇESİ

Şehrin neredeyse tam göbeğinde denebilecek bir konuma kurulu olan bu harika botanik bahçe, Kadıköy’ün bir diğer komşusu Ataşehir’de yer alıyor. Bahçe kavşaktaki anayollar ile bağlantı yolları arasındaki adalar üzerinde kurulu ve Merkez Ada, Ertuğrul Adası, Mesire Adası, Trakya Adası, Meşe Adası, Arberetum Adası, Anadolu Adası olmak üzere 7 adadan oluşuyor. Her adada farklı cins bitkiler bulunuyor. Bitki alanlarının yanı sıra özellikle üzerinde yürünmesi teşvik edilen çimenlik, piknik alanları, çocuklar için oluşturulmuş labirent, tavuk, kaz ve hindilerin yer aldığı alanlar var. Bölgenin içerisinde herhangi bir işletme yer almıyor. Burada olduğunuz zaman zarfında belki su dahi satın alamama ihtimaliniz vardır. Fakat eğer hazırlıklı giderseniz ve yanınızda yiyecek götürürseniz buradaki tahta masalarda harika bir piknik kahvaltısı yapabilirsiniz.

MAÇKA DEMOKRASİ PARKI

İstanbul’un en güzel doğa güzelliklerinden biri olan Maçka Demokrasi Parkı, konum itibariyle Dolmabahçe, Maçka, Nişantaşı ve Harbiye arasında yer alıyor ve oldukça geniş bir alan üzerine yayılıyor. Ulaşımı da çok kolay. Parkın içerisinde eğlence mekanları da var kafeler de. Ancak bu parkın en güzel yanı geniş yeşillik alanları ve ağaçları. Farklı türden ağaçları birarada görmeniz mümkün. Bunlardan bazıları; ıhlamur, kestane, gürgen, kavak, çınar, şimşir, akasya, meşe, ceviz ve kızılağaç. Parkın içinde 9 adet yapay havuz da bulunuyor.

GÜLHANE PARKI

Eminönü semtinde tarihi yarımadada bulunan Gülhane parkı, İstanbul’un en meşhur ve en çok ziyaretçi çeken parkları arasında. Güzel bahçeleri, çiçekleri, havuzları ve dinlenme yerleriyle ilgi odağı olan Gülhane Parkı, Osmanlı döneminde Topkapı Sarayına gül yetiştirmek amacıyla kullanılmış. Atatürk’ün Türkiye’de ilk dikilen heykeli de burada bulunuyor. Ayrıca 24 Kasım 1928’de Gülhane’de düzenlenen törende Atatürk’e “Başöğretmen” sıfatı verilmiş. Atatürk kara tahta üzerinde Latin harflerini halka tanıtarak burada ilk dersini vermiş.19 Kasım 1938 tarihinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün naaşı İstanbul’dan Ankara’ya uğurlanırken son tören de yine Gülhane’de yapılmış. Gülhane Parkı, şarkılara, şiirlere de konu olmuş. İstanbul’un simgelerinden lalelerin en güzel hallerini görebileceğiniz yerlerden biri de yine Gühane.

BEBEK PARKI

Özellikle yaz aylarında temiz hava almak isteyenlerin uğrak yeri arasında olan Bebek Parkı, Beşiktaş’taki Mısır Konsolosluğu’nun bitişiğinde yer alıyor. Her yıl düzenlenen Bebek Şenlikleri’nin bu yıl da 14-16 Haziran günlerinde gerçekleşmesi planlanıyor.

JAPON BAHÇESİ

Sarıyer Baltalimanı’nda yer alan bahçe, Japonya ile Türkiye’nin işbirliğiyle kurulmuş bir park ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yönetiliyor. Marmara boğazına bakan, manzarası müthiş bir yerde konumlanmış bahçede, iki kardeş şehrin sembolü olan Marmara Boğazı ile Shimonoseki Boğazından esinlenilerek yapılan giriş kapısı başta olmak üzere, Japon Bahçesinin temel karakteri olan Çay Odası (Yogetsuan), Şelale, Gölet, Çardak gibi öğeler yer alıyor. 4 mevsimin güzelliklerinin yaşandığı ağaçlar da görülmeye değer. Bu ortamda yürüyüş keyfi bir başka oluyor.

GÖKTÜRK GÖLETİ TABİAT PARKI

Belgrat Ormanı’nın hemen yanında muhteşem güzellikte doğa manzarası ile ziyaretçilerine huzur dolu bir gün sunuyor. Gölün etrafında doğa yürüyüşü ve bisiklet turu aktiviteleri yapmak mümkün. Park içerisinde bulunan masalar üzerinde piknik yapabilirsiniz. Bölgede çeşmeler, mesire yerleri, çocuk oyun parkı, yağmur barınağı, lokanta bulunuyor. Tabiat parkına bu aylarda gitmenizi ve doğanın güzelliğini görmenizi tavsiye ederiz.