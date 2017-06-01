Şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu

Kadıköy Kaymakamlığı şehit ve gazi aileleri için 29 Mayıs Pazartesi günü Kadıköy Belediyesi Fenerbahçe Kalkedon tesislerinde iftar yemeği verdi

Kadıköy Kaymakamlığı şehit ve gazi aileleri için 29 Mayıs Pazartesi günü Kadıköy Belediyesi Fenerbahçe Kalkedon tesislerinde iftar yemeği verdi. İftar programı, şehitlerimizin ruhu için Fenerbahçe Camii İmamı Fatih Akman’ın Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından Selamiçeşme Camii müezzini Şükrü Asıleren iftar için ezan okudu.

Kadıköy Kaymakamı Tuncay Sonel, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Uygur Çakmak, Kadıköy kurum müdürlerinin yanı sıra şehit aileleri ve gazilerin katıldığı iftar yemeğinin ardından Kadıköy Müftü Vekili Şakir Pinal iftar duası yaptı.

Şehit aileleri, gazilerin Ramazan ayını tebrik ederek konuşmasına başlayan Kadıköy Kaymakamı Tuncay Sonel, “Başımızın tacısınız. Hem kaymakamınız, hem kardeşiniz, hem evladınız olarak kapımız her zaman açık. Fırsat buldukça evlerinizde sizleri ziyaret etmeye çalıştık. Ne yaparsak yapalım sizlerin hakkı ödenmez. Öncelikle haklarınızı helal ediniz. Bugün ayrıca özel bir gün. 29 Mayıs İstanbul’un fethinin 564. yılı. Bu vesileyle bu toprakları vatan yapan tüm ecdadımızı, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve yine Kurtuluş Savaşı’nda büyük kahramanlıklar gösteren Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi, doğuda, güneydoğuda yurdumuzun dört bir yanında canlarını, kanlarını bu aziz vatana veren şehitlerimizi, 15 Temmuz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi minnetle, şükranla yad ediyorum. ” dedi.

Kadıköy Kaymakamı Tuncay Sonel, iftar yemeğinin düzenlenmesindeki katkılarından dolayı Kadıköy Belediyesi’ne de teşekkür etti. İftar programında bir araya gelmekten dolayı memnuniyetlerini ifade eden şehit yakınları ve gaziler de Kadıköy Kaymakamlığı ve Kadıköy Belediyesi’nin ilgi ve alakasından dolayı Kadıköy Kaymakamı Tuncay Sonel ve Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’na teşekkür etti. İftar programının sonunda Kaymakam Sonel şehit aileleri ve gazilere günün anısına hediyelerini takdim etti.