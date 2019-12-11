“Savaşı kazananlar bile kaybetmiştir”

İkinci Dünya Savaşı’nın 80. yıl dönümünde savaşın izleri Kadıköy Belediyesi Tarih, Edebiyat ve Sanat Kütüphanesi (TESAK)’ta yeniden hatırlandı

Bahçeşehir Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim görevlisi olan ve tarih alanında birçok çalışma gerçekleştiren İlkin Başar Özal, İkinci Dünya Savaşı’nın 80. yıl dönümünde savaşın getirmiş olduğu yıkımları anlatmak amacıyla bir söyleşi gerçekleştirdi. Kadıköy Belediyesi’nin katkılarıyla 7 Aralık Cumartesi günü Tarih, Edebiyat ve Sanat Kütüphanesi (TESAK)’ta gerçekleştirilen söyleşiye tarih meraklıların ilgisi yoğun oldu.

İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasında etkili ismin Adolf Hitler olduğunu söyleyen Özal, “Altı yıl süren savaşta 65 milyon insan hayatını kaybetti. Şehirler, limanlar, yollar ve havaalanları tahrip edildi. Bu savaşın boyutları Birinci Dünya Savaşı’ndan daha vahim olmuştur ve ölenlerin yarısını Ruslar oluşturmaktadır.” dedi. Savaşta Hitler’in faaliyetlerini anlatan Özal sözlerine “Hitler’in tek yaptığı örgütlenme yapısının iyi olmasıdır. Etkileyici bir iletişim diline sahip olduğu için fikirlerini halkın bilinçaltına çok iyi işlemiştir.” şeklinde devam etti.

"SAVAŞA POLİTİKACILAR KARAR VERİYOR, SONUCUNDA İNSANLAR ÖLÜYOR"

Savaş sonrasında ortaya çıkan belgelerin, bu savaşı gereksiz kıldığını dile getiren İlkin Başar Özal, “Harbi kazananlar bile kaybetmiştir. İnsanlara hiçbir şey kazandırmamasının yanı sıra ölmemek için öldürüyorsunuz bilincini aşılamıştır.” dedi. Özal, sözlerini “Savaşa politikacılar karar veriyor ve maalesef sonucunda insanlar ölüyor. Günümüzde materyallerini kullandığımız birçok firma da zamanında Hitler’in destekçisi olarak savaşın şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır.” diyerek bitirdi.

Söyleşiyi düzenleyenlerden Evren Mercan, “Bizim asıl amacımız kıyamet sayılabilecek bir savaşın 80. yıl dönümünde hatırlamak ve savaşın ne kadar kötü olabileceğini, ne tür yıkımlara sebep olduğunu Kadıköylülerle paylaşmaktır.” şeklinde konuştu.

Söyleşi katılımcıların soru cevap bölümünün ardından son buldu.