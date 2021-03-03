Sarı dolmuşlarda temassız ödeme başladı

İstanbullular, mobil uygulama aracılığıyla sarı dolmuşlarda saniyeler içinde ücretini ödeyebilecek, dolmuşa binmek için ana durağa gitmek zorunda kalmayacak. İlk uygulama Kadıköy’de başladı

Aktif Bank’ın dijital bankası N Kolay tarafından geliştirilen indiBindi mobil uygulaması ile İstanbullular dolmuşlarda artık QR kod ile temassız ödemeyi kullanabilecek. İstanbul Taksi Dolmuş Ulaşım Hizmetleri Derneği işbirliğiyle geliştirilen uygulama ile ayrıca dolmuşlarda rezervasyon da yapılabilecek, böylece ilk durağa ulaşmak zorunda kalınmayacak. Bunun yanı sıra dolmuş sürücüleri de uygulama aracılığıyla ödemeleri anlık takip edebilecek, rezervasyon özelliğini kullanarak ana durakta bekleyerek zaman kaybetmeyecek.

İLK UYGULAMA KADIKÖY’DE

Dijital mobil uygulaması ilk olarak Kadıköy’de kullanılmaya başlandı. Uygulama ile ilgili konuşan İstanbul Taksi Dolmuş Ulaşım Hizmetleri Dernek Başkanı Serkan Altınışık, indiBindi uygulamasının hem sürücüler hem de yolcuların hayatını kolaylaştıran bir uygulama olacağına inançlarının tam olduğunu belirtti.

İstanbul Taksi Dolmuş Ulaşım Hizmetleri Dernek Başkan Vekili İsmet Dalcı da tüm bilgi ve tecrübelerini Aktifbank proje ekibine aktararak, indiBindi uygulamasının kullanıcı dostu bir uygulama olarak ortaya çıkmasına katkı verdiklerini söyledi.