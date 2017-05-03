Sanatın yaşı olur mu?!

Sosyal Yaşam Merkezi üyelerinin resim ve seramik çalışmalarından oluşan sergi Kozyatağı Kültür Merkezi’nde

Kadıköy Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde seramik ve resim kursuna devam eden kursiyerler büyük emekler vererek hazırladıkları ürünlerini sergilemeye hazırlanıyor.

Resim ve Seramik sanatıyla ilk kez bu kursta tanışarak becerilerini ortaya koyan kursiyerler ilk defa yeteneklerini “Sanatın Yaşı Yoktur!” sergisinde sunacak.

Kursiyerler daha çok emekliler ve ev hanımlarından oluşuyor. Sergide seramik objeleri, panolar ve yağlı boya tablolar ağırlıklı yer alacak. Kursiyerlerin bir kısmı bu sene kurslara başladı. 3 yıldır kurslara devam edip yeteneğini geliştirenler de var.

Sergi 9-12 Mayıs 2017 tarihinde Kozyatağı Kültür Merkezi Sanat Galerisi A Salonu’nda açık olacak. Serginin açılışı ise 9 Mayıs 2017’de 14.00’te gerçekleştirilecek.