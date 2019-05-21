Sanatın yaşı olmadığını gösterdiler

Sosyal Yaşam Evleri’nin “Sanatın Yaşı Yoktur!” ismiyle düzenlediği sergide yer alan eserleri, 26 Mayıs tarihine kadar Kozyatağı Kültür Merkezi’nde görebilirsiniz

Kadıköy Belediyesi Sosyal Yaşam Evleri’nin “Sanatın Yaşı Yoktur!” teması ile düzenlediği resim, seramik ve el sanatları sergisi, 20 Mayıs Pazartesi günü Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Kültür Merkezi Sanat Galerisi A Salonu’nda açıldı. 200’e yakın el emeği ile göz nuru eserin 26 Mayıs tarihine kadar yer alacağı serginin açılış konuşmasını yapan Sosyal Yaşam Evleri Halka İlişkiler Sorumlusu Aygül Yılmaz, “Üyelerimizin ve öğretmenlerimizin rehberliğinde yıl boyunca ortaya çıkan ürünlerin bir kısmını sizlerle paylaştığımız için çok mutluyuz. Bu sergiye emek veren herkesi kutluyorum.” dedi. Kadıköy Belediyesi Alzheimer Merkezi’nin danışanlarıyla birlikte ürettiği ürünlerin de yer aldığı sergiye, Sosyal Yaşam Evleri üyelerinden Yücel Müftüoğlu, Ülker Hoşgör ve Nihat Yıldız’ın verdiği müzik dinletisi ise ayrı bir renk kattı.

“SERAMİK KURSUNA BEKLİYORUZ”

Sosyal Yaşam Evi’nde seramik kursuna katılan ve sergide ürünleri olan Fatma Gündoğdu, kursun öncesinde seramik hakkında bilgiye sahip olmadığını ve bir arkadaşının önerisi üzerine kursa başladığını belirtti ve şöyle devam etti; “Teknikleri, çamura şekil vermesini ve fırınlamayı öğrendim. Bu bilgileri edindiğim için çok mutlu oldum. Arkadaşlıklar kurdum ve vaktimi çok iyi değerlendirdim. Önümüzdeki yıl da kursa devam etmek istiyorum.”

Seramik eğitmeni Yeşim Ustaoğlu da kursiyerlerle birlikte yıl boyunca keyif alarak ürünler ortaya çıkardıklarını ifade etti, “Başlagıçta seramiğin temel tekniklerini anlattım. Çamur ve malzeme bilgisinden sonra teknik öğrettim ve forma geçtik. Formu öğrendikten sonra artık kendi özgün tasarımlarını yaptılar. Sergide dekoratif ürünlerin yanında pano, karo ve çini tarzı çalışmalar da var. Herkesi Sosyal Yaşam Evleri’ndeki seramik kursuna bekliyorum.” dedi.

“REÇEL YAPARAK ANILARINI TAZELEDİK”

Resim kursuna 3 yıldır devam eden Filiz Aygündüz ise “Kadıköy Belediyesi’ne Sosyal Yaşam Evleri’ni hizmete açtığı için teşekkür etmek istiyorum. Yaşam evlerinde çok güzel ve keyifli zamanlar geçiyoruz. Hem sosyalleşiyoruz hem de üretiyoruz. Resim yapmayı çok seviyorum. Resim yaparken ufkum genişliyor ve hayata daha olumlu bakıyorum.” derken Kadıköy Belediyesi Alzheimer Merkezi’nde hemşire olan Ayşe Uğur da şunları dile getirdi; “Hastalarımızla birlikte yaptığımız turşuları, reçelleri, el örgüsü bebekleri...burada sergiliyoruz. Hem reçel yaptık hem de anılarını tazeledik. Torunlarını ve çocukluklarını konuştuk. Bu sayede fiziksel ve zihinsel aktiviteyi bir arada yaptık.”